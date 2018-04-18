親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大校長聘任案
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略

非裔男遭歧視事件延燒！ 星巴克將關美8千門市教育訓練

吳茂昆任職陸機構？ 羅智強公布照片質疑吳說謊

Google什麼都有卻很片段 李偉文帶孩子主題式閱讀

2018-04-18 08:51今周刊（特刊）

分享

長期耕耘親職教養領域的李偉文，育有一對雙胞胎女兒，目前分別就讀政大傳播學院和國防醫學院。李偉文從孩子幼時便透過閱讀來陪伴、引導她們學習，並持續記錄教養心得，著有《閱讀是最浪漫的教養》等書，他強調：「從小培養閱讀習慣，長大後父母就不必過於擔心孩子的學習狀況，甚至是品德問題。」

家裡隨處都是書 閱讀讓孩子對世界好奇

「我認為閱讀的意義在於價值觀的養成。」李偉文回憶，大一開學前夕，他在宿舍通宵讀完鹿橋的《未央歌》，深受書中年輕人對生命的憧憬、純真的理想與積極樂觀的態度感動，也影響了他的人生觀。

從閱讀中獲得無數寶藏的他，自然希望能夠藉由書本來啟發孩子。為了營造不受干擾的閱讀環境，李偉文家中沒有電視，到處擺滿了書，書成為了家裡的主要一景，「孩子不管走到哪裡，都可以隨手拿起一本書。」當孩子還小時，李偉文讓她們閱讀各類型的繪本，「這時候陪伴的意義大於知識的學習，以共讀讓孩子感受到愛、建立心靈連結。」長大後，則視孩子的學習領域或遇到的問題，針對某個特定主題，推薦適合的書給她們自行閱讀，大人、小孩都讀過後，再一起討論。

「我們都知道現在網路很發達，上網Google 一下，要找什麼知識都有，但網路提供的資訊很片段、破碎，透過網路搜尋來學習，往往會被廣大的資訊淹沒，失去組織和邏輯思考能力；而透過主題式的閱讀，能建立更完整的思維架構。」李偉文堅定地表示。

若想拓展孩子的國際視野，閱讀也不失為成本最低的好方法之一，讓孩子坐在家裡也能接觸天下事，「我們不會把焦點放在她們的成績，而是激發孩子對世界的好奇和對知識的熱情，並且能夠以更宏觀的視野去看待世界。」不過，他也提醒家長，不要打壓孩子讀他們自己喜歡的書，即使是漫畫、武俠小說、言情小說，都是可以養成閱讀習慣的文本，「最重要的是，讓孩子覺得閱讀是一件快樂的事！」

藉書中人物觀點取代訓誡 價值觀潛移默化

久而久之，李偉文也驚喜地發現，他不再需要對孩子訓誡、嘮叨，即使進入「難搞的青春期」，親子互動仍親密無間，「大人對小孩講道理時，會顯得很討厭，但書中人物表達出同樣的觀點，就容易被孩子接受。」他分析，透過閱讀的潛移默化，孩子能夠建立起較穩定、成熟的價值觀，也較不易受到外界誘惑。

此外，李偉文在女兒中學階段開始，利用每週假日，在家中餐桌旁閱讀、討論新聞時事，把公共議題帶進家庭，「用意不在灌輸她們我的觀點，而是引導她們思考、辯論。」

分享
李偉文強調，在這個資訊爆炸的年代，家長在教育中所扮演的角色比過往更為關鍵。他十分推薦藉由親子共讀、對話，協助孩子拓展視野，同時建立獨立思考能力，培養面對未來的競爭力與胸襟！

文／賴亭宇
攝影／古榮豐

本文摘自今周刊特刊《私立大學超進擊 贏向未來》

親子醫學院教養閱讀

今周刊（特刊）

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

相關新聞

到史前館 體驗考古學家的悲歡

2018-04-18 00:02

化武攻擊平民至少80死 敘利亞內戰變戰爭

2018-04-17 13:23

女醫護員衝入相撲場急救 反被裁判廣播驅趕

2018-04-17 13:22

什麼玩譯／一級玩家 緬懷遊戲機時代

2018-04-17 13:19

圖擊隊／無人車時代

2018-04-17 13:06

會考生活英語／家庭篇 接到公司的電話

2018-04-17 11:12

金州勇士籃球營 與球星一對一

2018-04-16 23:49

影／為什麼很多帥哥跟正妹都很渣？

2018-04-16 13:06

數感實驗室／星座決定你會不會被詐騙？

2018-04-13 16:18

英中對照／謝謝霍金來過地球

2018-04-13 09:49

影／出國必看！順利通過安檢的小祕訣

2018-04-13 09:38

強者大谷翔平訓練表有「讀書」！ 為高中生特製的激勵書單

2018-04-13 07:58

影／3句台灣人最常說錯的英文 你中了幾個？

2018-04-12 17:05

電影《恩德培行動》 重現劫機恐攻

2018-04-12 17:00

暖化打擊全球最窮地區 取水要走近7英里

2018-04-12 16:49

不愛讀書不是你的錯！ 幾米：連我也愈來愈少閱讀

2018-04-11 23:34

是情殺？還是為財？ 參加鑑識科學營學到寶貴一課

2018-04-10 13:12

犯罪影集劇迷來到鑑識科學營：現實雖骨感卻更酷

2018-04-10 13:00

會考生活英語／新聞篇 迷迭香氣味增強記憶

2018-04-10 07:40

星座選書／學生的情感糾葛 老師可以怎麼做？

2018-04-10 07:30

數感實驗室／每張虧19元的大樂透彩券？

2018-04-09 16:21

sex性教室／做欲望的主人

2018-04-09 15:59

臉書洩個資！玩個心理測驗 你的資料全都露

2018-04-09 15:54

圖擊隊／白目？或是…

2018-04-09 15:05

「天宮一號」返回地球 解體宛如流星雨

2018-04-09 15:03

AI照護動物分析行為模式 監控健康狀況

2018-04-09 15:02

影／阿諾‧史瓦辛格：邁向成功的五大守則

2018-04-08 11:57

影／拖拖拉拉大怪獸退散！ 如何避免拖延症

2018-04-07 11:09

影／《小熊維尼》竟真有其熊 世界大戰期間的動人友情

2018-04-06 14:24

英中對照／Brexit在紅什麼？

2018-04-06 13:37

影／啤酒肚真的是啤酒造成的嗎？

2018-04-06 09:57

沙國王儲兩手策略 刪補貼惹怨 改革開放贏回民心

2018-04-06 00:00

減少依賴石油 沙國拚轉型 目標綠能大國

2018-04-06 00:00

撥打P找隱私：電話亭捲土重來

2018-04-05 15:05

影／連假必備技能 超強12種旅行打包術！

2018-04-04 09:33

錯過真跡手稿 要再等5年！愛因斯坦展只到下周日

2018-04-03 23:57

影／槍械暴力問題迫使美國新世代走上街頭

2018-04-03 14:12

15cm木乃伊！基因檢測解密 非關外星人

2018-04-03 09:15

大考愛三國！ 學測、指考…常見入題

2018-04-03 09:11
看更多

熱門文章

碩士班比全家多 博士班是星巴克2倍 招生卻慘

2018-04-17 13:34

中研院士大表態：別再卡管 人才不分藍綠

2018-04-17 12:13

拔管案看出台灣只剩意識形態 國小師給潘文忠的一封信

2018-04-17 13:39

大學生打工 狂爆餐廳飲料店不能說的秘密

2018-04-17 15:31

校方要他扛行政、招生 教授遭粗暴逼退往大陸

2018-04-17 15:21

幼兒園是千年來最偉大發明 今卻淪「讀寫算訓練營」

2018-04-17 11:49

確保新進教師制度公平 政大校務會議通過修正案

2018-04-17 14:43

卡管爭議台大教授怒了 「執政者糟蹋台灣前途」

2018-04-18 08:04

北檢辦管案緊急取消庭期 怕媒體曝光

2018-04-17 10:08

冷眼集／院士對院士 新教長卡管？保管？

2018-04-17 14:13

輔大醫學系甄試沒撞期 升學專家：門檻飆到75級分

2018-04-17 21:28

日間部明年剩2系 康寧大台南校區：朝健康產業聚焦

2018-04-17 13:11

中研院士嘆：卡管，卡到學術閉關？

2018-04-18 00:28

註冊率達6成6 康寧大學台南校區突破招生重圍

2018-04-17 20:17

康寧大學台南校區剩2系招生？ 校方：絕非事實

2018-04-17 22:42

北檢緊急取消管中閔庭期 本周皆不傳喚

2018-04-17 10:09

中研院士：卡管 卡到兩岸交流

2018-04-17 14:11

讓學生少吃粉筆灰 水上國中3教室換水擦環保黑板

2018-04-17 17:48

政大改善聘人制度 校長周行一：盼招到更好師資

2018-04-17 19:45

北檢不排除下周在特定地點就訊管中閔

2018-04-17 14:09

張鏡湖出招！ 董事會將討論文大公益化

2018-04-17 17:39

會考攻略／社會科生活化 強調跨科統整與圖表判讀

2018-04-17 15:37

文大下周再開董事會 部分董事籲張海燕立即辭董事

2018-04-17 16:00

成大珍藏133年 台灣最早發電機亮相展示

2018-04-17 17:25

推新南向 海大校長張清風：積極招收東南亞學生

2018-04-17 11:00

化武攻擊平民至少80死 敘利亞內戰變戰爭

2018-04-17 13:23

搶董事開會 張鏡湖也選在4月25日開董事會

2018-04-17 17:39

高餐大微型創業 推分子廚藝新飲食風

2018-04-17 14:07

赴陸兼職案 北檢可能下周就訊管中閔

2018-04-18 00:33

影視音學生走人 小野：辦學第一屆「太浪漫」

2018-04-18 00:07

僑外生工讀申請大簡化 4萬人次受惠

2018-04-17 14:30

Google什麼都有卻很片段 李偉文帶孩子主題式閱讀

2018-04-18 08:51

影╱洗澡水變黃色 暨大學生會批「校方漠視學權」

2018-04-17 16:42

會考生活英語／家庭篇 接到公司的電話

2018-04-17 11:12

遭議員質疑可能退場 康寧大學否認

2018-04-17 22:18

什麼玩譯／一級玩家 緬懷遊戲機時代

2018-04-17 13:19

女醫護員衝入相撲場急救 反被裁判廣播驅趕

2018-04-17 13:22

新教長吳茂昆出身高教 新課綱能否如期上路？

2018-04-17 23:49

北醫大跨領域學院 打破教室框架

2018-04-18 00:03

中原大學機器人拉提琴 完美合奏「大黃蜂」

2018-04-17 23:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top