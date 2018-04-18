Google什麼都有卻很片段 李偉文帶孩子主題式閱讀

分享 facebook

長期耕耘親職教養領域的李偉文，育有一對雙胞胎女兒，目前分別就讀政大傳播學院和國防醫學院。李偉文從孩子幼時便透過閱讀來陪伴、引導她們學習，並持續記錄教養心得，著有《閱讀是最浪漫的教養》等書，他強調：「從小培養閱讀習慣，長大後父母就不必過於擔心孩子的學習狀況，甚至是品德問題。」

家裡隨處都是書 閱讀讓孩子對世界好奇

「我認為閱讀的意義在於價值觀的養成。」李偉文回憶，大一開學前夕，他在宿舍通宵讀完鹿橋的《未央歌》，深受書中年輕人對生命的憧憬、純真的理想與積極樂觀的態度感動，也影響了他的人生觀。

從閱讀中獲得無數寶藏的他，自然希望能夠藉由書本來啟發孩子。為了營造不受干擾的閱讀環境，李偉文家中沒有電視，到處擺滿了書，書成為了家裡的主要一景，「孩子不管走到哪裡，都可以隨手拿起一本書。」當孩子還小時，李偉文讓她們閱讀各類型的繪本，「這時候陪伴的意義大於知識的學習，以共讀讓孩子感受到愛、建立心靈連結。」長大後，則視孩子的學習領域或遇到的問題，針對某個特定主題，推薦適合的書給她們自行閱讀，大人、小孩都讀過後，再一起討論。

「我們都知道現在網路很發達，上網Google 一下，要找什麼知識都有，但網路提供的資訊很片段、破碎，透過網路搜尋來學習，往往會被廣大的資訊淹沒，失去組織和邏輯思考能力；而透過主題式的閱讀，能建立更完整的思維架構。」李偉文堅定地表示。

若想拓展孩子的國際視野，閱讀也不失為成本最低的好方法之一，讓孩子坐在家裡也能接觸天下事，「我們不會把焦點放在她們的成績，而是激發孩子對世界的好奇和對知識的熱情，並且能夠以更宏觀的視野去看待世界。」不過，他也提醒家長，不要打壓孩子讀他們自己喜歡的書，即使是漫畫、武俠小說、言情小說，都是可以養成閱讀習慣的文本，「最重要的是，讓孩子覺得閱讀是一件快樂的事！」

藉書中人物觀點取代訓誡 價值觀潛移默化

久而久之，李偉文也驚喜地發現，他不再需要對孩子訓誡、嘮叨，即使進入「難搞的青春期」，親子互動仍親密無間，「大人對小孩講道理時，會顯得很討厭，但書中人物表達出同樣的觀點，就容易被孩子接受。」他分析，透過閱讀的潛移默化，孩子能夠建立起較穩定、成熟的價值觀，也較不易受到外界誘惑。

此外，李偉文在女兒中學階段開始，利用每週假日，在家中餐桌旁閱讀、討論新聞時事，把公共議題帶進家庭，「用意不在灌輸她們我的觀點，而是引導她們思考、辯論。」

分享 facebook 李偉文強調，在這個資訊爆炸的年代，家長在教育中所扮演的角色比過往更為關鍵。他十分推薦藉由親子共讀、對話，協助孩子拓展視野，同時建立獨立思考能力，培養面對未來的競爭力與胸襟！

文／賴亭宇攝影／古榮豐

本文摘自今周刊特刊《私立大學超進擊 贏向未來》