強者大谷翔平訓練表有「讀書」！ 為高中生特製的激勵書單

大谷翔平。歐新社資料照 分享 facebook 「體育班應該不用學那麼多吧？」

「體育班應該不用讀那麼多字的書吧？」

「體育班應該沒有時間做閱讀吧……」

體育班的孩子似乎習慣被「頭腦簡單、四肢發達」的迷思標籤化，認命的有點自棄。

「比起運動場上的金牌選手，我更希望大家能記住自己也是一位終生學習的閱讀者。」在我談完鍾理和〈我的書齋〉課文之後，誠懇地說著。

身為體育班的國文老師，要讓孩子們對一本書有感，甚至喜歡，簡直如登天之難。即便是如此困難，也該讓他們乘著書籍的羽翼，飛往夢想的蒼穹。只要能有所改變，即使是從零到零點一，如此微小的跨越，對我而言，都是孩子超越侷限的躍進。

最近，強者大谷翔平高中時所做的目標達成表曝光，我驚豔他的水平思考，懂得經營自己生涯的遠見，更私心地期待體育班的孩子能從大谷的九宮格表，看出一位頂尖體育選手成功的要素。

大谷翔平高中時所做的目標達成表。圖擷取自PTT 分享 facebook 大谷翔平為了要讓自己成為地表上最強的棒球選手，從體格、控球、球質、球速、變化球、運氣、人性、心理等八方面，進行全方位地訓練，他沒有偏廢於任何一個區塊，盡力達到完美的平衡與自我的探問。

大谷翔平在運氣框格的發想：打招呼、打掃房間、撿垃圾、珍惜球具、正面思考、讀書、對主審態度、成為被支持的人。讓人眼睛一亮的是，大谷認同讀書是為運動員為自己集氣的方式，更是球員能不斷發光發熱的契機。

「孩子們，你們願意向大谷看齊，相信自己可以讀書，相信你可以與書為伴嗎？我們開始來展開閱讀的旅程，好嗎？」我認真地望向他們。

「我們該怎麼做？我們從來都沒有閱讀習慣？」

「我們沒有認真看完一本書，我真的不會自己讀！」

「讀完一本書已經很難了，還要寫出心得，那不是天方夜譚嗎？」

「我要帶著大家一起閱讀，不是為了成績，不是為了自己，而是想帶著大家勇敢跨出這一步，讓你們相信自己是學習的天才；相信自己可以閱讀。如果，我們真心嘗試過，就算後來失敗了，也算是無悔的青春。可以聽老師的話，試看看，好嗎？」這次連自己都說得有些哽咽。

幾位女孩低下頭來，眼眶有著淚水；幾位男孩臉上桀敖不馴的臉色減緩，我知道：他們正在和自己進行內在鼓音的對話，他們需要一點安靜的時間再沉澱、再出發。

孩子們的態度開始軟化了，我也請他們試著填寫個人閱讀診斷書：

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既然下定決心要帶體育班的孩子們閱讀，就一定要讓它成功。

我挑選三個與我最為契合的來當先鋒。希望讓他們填完診斷單後，圈出自己的閱讀現況。

「今年大谷翔平首投六K拿下首勝，下一場站上打擊首打席，轟出三分全壘打，他不只會投，也會打，被稱為投打二刀流，他憑藉的是甚麼？不怕苦、不怕難，願意為了理想往上攀爬，讓自己能摘到更高的果子。難熬的歷程，最終將讓踏望見最美麗的風景，你們害怕嘗試嗎？即便，一點把握、一些勝算也沒有，也會為自己再拚一拚嗎？」

孩子聽完有些心動，就還不敢行動。

「我怕自己一個人讀不下去，怕自己看不懂，怕別人覺得我們做作，怕自己不能堅持。」孩子誠實地說。

「運動員最可貴的精神是甚麼？不就是永不認輸，絕地反攻的精神。甚至，願意在難熬的歷程中，為自己的夢想咬牙苦撐。每個人都有無法跨越的點，每個人都想要為自己改變，但是，踏出那一步真的很困難，尤其結果還是不可預知的。但是，身為運動員，那份膽識與韌性絕對是比平常人更堅毅的。老師，願意幫助你們，請你們要相信我。」我堅定地說。

「你想和大谷翔一樣強嗎？你想跟著他的腳步前進嗎？你願意忍受孤獨，讓自己為了自我實現的旅程走到最後一步嗎？你會寫下自己的夢想的清單，讓自己踏實地、有目標地往有光的地方前進嗎？」我的每一個問句，都讓孩子的眼神燦亮起來。他們不是沒有夢，而是忘記自己是天才，他們可以。

第一本推薦給大家的書是何達睿 《我的未來，自己寫》 ：「年輕的時候，誰沒有抉擇過自己的人生方向？何達睿相信動漫書《鋼之鍊金術師OP4 - Period》說的：『不在乎來自現實的異樣眼光／也要向前對抗的勇氣／並以悲憤的力量改變／即將來到身邊的命運。』你們和他一樣年輕，你們也要勇敢追逐自己的信仰，實現自己覺得對的事。」

當我說完，這本書已將被一位跆拳隊男拿走了。

「第二本書是幾米 《不愛讀書不是你的錯》 ，漂亮的書，吸引你的目光吧!資訊爆炸的時代，每個人隨時面對如何閱讀的焦慮。幾米特有的繪畫風格和幽默的口吻，毫無顧忌地戳中每個人焦慮的死穴，誰想試試這本？」

話一說完，幾乎是兩位女孩衝出來搶著這本書。我又從背包內拿出同樣的一本，要他們可以讀完一起分享有志一同閱讀後的心得。

「第三本書是史蒂芬．霍金 《我的人生簡史》 。霍金是這個時代最聰明的宇宙學家，也是科普暢銷書的作者，這本書是他向世人揭露他的人生與思考演進的歷程，讓我們一窺霍金前所未見的生活面貌，充滿勵志與淚水的個人傳記……」我的話還沒說完，就被班上考第一名的男孩舉手借走。

「愛，坐在小美好旁邊／你，在我身邊。誰想看一看史上最浪漫，最貼近青少年愛情的小說 《致我們單純的小美好》 ，讓你錯過的愛情，有再次甜膩的機會。」幾位女孩害羞地向我走來。

「趙乾乾還有其他姊妹作，你們幾位閨密死黨可以交換看。如 《末末》 、 《鳶鳶相報》 、 《舟而復始》 ，都寫盡黛綠年華動人的美好感情，愛情單純澄澈、虐心揪心的輪廓，一覽無遺。」我說完，桌上整疊小說，幾乎被搜刮一空。

「至於，運動員就該守住的底線，如道德、紀律、榮譽、責任。我們從 《你的善良必須有點鋒芒》 知道：善良不等同妥協或吃虧，善良要有標準，善良是有鋒芒的，善良的人底線，應該更高，學會你當善良，且有力量。」班上常常被當工具人的女孩默默地把這本書帶走。

運動員上場前都會進行暖身運動減少傷害。聯合報系資料照／記者劉學聖 攝影 分享 facebook

「除了體育專長，你還能擁有什麼？在沒有模式的時代， 斜／槓／青／年──Slash是一種生活態度！ 你們不該滿足於單一職業和身分的束縛，利用自身專業和才藝，經營多重身分的多職人生。這本書適合未來除了年輕人該有的運動專項，還要用不凡創造自己不甘平庸的人生……」

這本書幾乎讓田徑專長的男孩們欣喜若狂，有默契地前來把它拿走，甚至告訴我：我們可以找時間一起讀，而且由最厲害的金牌選手為我們導讀。

「命運對他開了一個殘酷的玩笑，但愛讓生命化為不可思議的奇蹟！一個都不願意看見自己真實容貌的主角，最後克服缺陷的限制，勇敢長大的故事，很催淚、很感人的 《奇蹟男孩》 。」

「暢銷美女作家 Misa的小說有一種悲傷比喜悅停留人心更久，卻試圖寫出最完美結局的機心。小說中，雙胞胎姊姊交換身分之後，你認為他們會有甚麼不同的命運與發展？」班上的甜姐兒快走而出，拿走了這本書。

「暖淚系青春愛情天后晨羽 《深海》 ，東野圭吾長銷書 《解憂雜貨店》 以及新作 《第十年的情人節》 ，在我尚未導讀前，就已經被愛閱讀的學生搶走了。」晨羽和東野圭吾強大粉絲支持著小說，看來實力超堅強。

至於，我也很喜歡的張嘉宏在 《永不放棄的跑者魂》 說：「很多人問我，從小就想當運動員嗎？其實我一點也沒有想這麼多，只知道從事運動員的這些事都是我最想做、也是最喜歡的生活。每一次的比賽都是前往下一次比賽的準備，運動不是口號，是態度，也是生活。」這些話是我刻意為體育班孩子們朗讀的，希望讓他們有所依循與省悟：運動真正的價值，擇其所愛，愛其所擇。

最後，我以20歲少女南谷真鈴 《成為更強大的自己》 的話，作為閱讀課的結語：面對目標時，沒有其他東西比用熱情鞭策自己的意志更強大。相信自己的力量，就能看見奇蹟。

期待更多運動員的成就讓他們有真實的典範身影，可以一生追尋，如林義傑、陳金鋒，都是從零開始，活出自我的了不起運動員。