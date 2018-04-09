臉書洩個資！玩個心理測驗 你的資料全都露

人們在臉書標誌前滑手機的剪影。臉書個資外洩雪球越滾越大，一度造成臉書股價大跌。 路透 分享 facebook 你在「臉書」上玩過心理測驗嗎？小心，這可能默許臉書讓開發商使用你的個人資料。英國數據分析公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）透過「臉書」心理測驗，不當取得數千萬名臉書用戶資訊，進而操控選民意向。這起醜聞凸顯臉書不僅未善盡保護使用者個資的責任，甚至販售圖利；臉書執行長祖克柏神隱多日才出面道歉，允諾加強個資保護並主動通知受害用戶。

28歲的「劍橋分析」前研究主任懷利（Christopher Wylie）揭露他在職期間與劍橋大學心理系教授科根研發的「這就是你的數位生活」（thisisyourdigitallife）付費心理測驗應用程式（App），不當蒐集並濫用臉書7060萬名美國選民個人資料，試圖影響前年大選。「劍橋分析」透過類似的心理操作工具影響全球選舉，暗中擷取可能高達8700萬名臉書用戶個人資料，透過臉書用戶的電郵地址與電話號碼，與客戶行銷檔案進行連結，包括在英國脫離歐盟公投時與脫歐派合作。這顯示有心人士濫用臉書數據，試圖影響選舉並操控使用者的閱聽內容。

根據統計，共27萬人下載前述App，它透過網路測驗讓用戶在不知不覺中交出居住地、朋友名單、按讚內容等資料，而這款App可擴及受害用戶的朋友網路，進一步取得高達7千多萬人的臉書個資。研究顯示，臉書使用者讚好與嗜好、興趣等特質相關的資訊，可預測人們的性向和政治立場等性格特質。

懷利2014年離開「劍橋分析」並於前年向臉書回報漏洞，但臉書律師回函表示，無意取回用戶數據。醜聞爆發後，臉書執行長祖克柏神隱5日後才登報、在個人專頁發表聲明並受訪致歉，說道「我們有責任保護用戶個資，若做不到，就不配提供服務」。他說：「這次的事件嚴重地違背了與用戶之間的信任關係，堪稱信賴崩壞事件，對於個資外洩，我深感抱歉。」

祖克柏說，臉書會找出類似的臉書應用程式，主動通知受「劍橋分析」事件影響的用戶，並將採取相關措施，避免類似錯誤再發生，包括限制第三方應用程式連結臉書資料庫，避免有心人士竊取用戶個資。此外，臉書將自9日起再推出新的用戶隱私工具，讓用戶更瞭解隱私和數據分享內容。這項改革實施後，將限縮外界存取臉書用戶數據和搜尋臉書成員的途徑，包括刪除在臉書輸入電話或電子郵件網址，用以搜尋其他用戶的功能。

歐美政府現就資料駭取一事，對臉書展開調查。為平息眾怒並配合監管當局釐清此案如何發生及其影響範圍，祖克柏11日將赴美國國會眾議院能源暨商務委員會公開作證。

補牢篇

新增「隱私捷徑」

廣告個人化可停用

臉書個資外洩醜聞爆發後，臉書宣布調整並集中隱私設定至明顯位置，方便用戶下載且了解哪些個資被蒐集，並賦予用戶刪除相關資料的權力。

臉書新增「隱私捷徑（Privacy Shortcuts）」選單，整合散落多處的控制設定，讓用戶管理安全設定，包括雙重驗證、快速檢視並刪除活動紀錄、管理觀看貼文及個人資訊的權限，以及設定廣告偏好等。此外，還多了「存取你的資訊」（Access Your Information）頁面，讓用戶檢視並刪除貼文、回應內容及搜尋關鍵字，或下載之前上傳的資料。

在廣告方面，從設定中點選「廣告」進入「你的廣告偏好」頁面，再點選「你的資料」和「你的類別」，就能看到臉書透過大數據分析對用戶的資料分類。若想阻止臉書收集相關數據，則可關閉「廣告設定」中的所有選項或開啟「停用廣告個人化」功能，阻止瀏覽數據被蒐集利用。

憤怒的用戶發起「刪除臉書帳號」（#deletefacebook）活動，但凡走過必留下痕跡，即使停用或刪除臉書帳號，對話紀錄等資訊也只是單方面消除，無法完全抹滅網路足跡。

反應篇

知名企業 紛撤廣告

矽谷寵兒 變落水狗 揭發臉書個資外洩醜聞的劍橋分析前主任懷利在倫敦「公平選舉」遊行上演說。 （歐新社） 分享 facebook

臉書深陷「劍橋分析」濫用客戶個資風暴，除了監管當局審查及使用者排山倒海的批評，更成為矽谷同業的眾矢之的，各大企業紛紛推出防堵臉書的措施或撤除廣告。

「劍橋分析」風暴鬧得滿城風雨，科技公司的隱私政策再次受到矚目。蘋果執行長庫克受訪時批評臉書與Google透過各產品蒐集使用者個資建檔，再賣給廣告業者圖利。庫克澄清，蘋果的作法與其迥異，呼籲臉書自律。臉書與蘋果拒絕回應庫克的批評；Wedbush證券公司股票研究部門總經理帕奇特則認為，庫克棒打落水狗。

祖克柏已為數據外洩風波道歉，矢言找出遭開發者濫用的個人資料，並透過隱私工具讓使用者追蹤並更改在社媒中的數據，但臉書已從矽谷寵兒淪為眾矢之的。

Google人工智慧工程師查列特說，臉書「操控你的世界觀並尋求浪費你最多的時間」。科技公司Salesforce執行長貝尼奧夫年初將社媒成癮比作菸癮，呼籲加強規範。就連臉書自家人都看不下去，共同創辦人帕克曾說，含他在內的臉書高層「濫用人性的脆弱」設計以「社會確認」為基礎的平台。

德國商業銀行等知名企業都已撤下臉書廣告，WhatsApp創辦人艾克頓、特斯拉執行長馬斯克等企業家則怒刪臉書帳號。

但大多數臉書重度使用者無法立刻斷開臉書。火狐（Firefox）瀏覽器因此推出擴充套件「Facebook Container Extension」，將使用者身分放入隔離「容器」，刪除臉書用以追蹤使用者活動的cookies資訊；當使用者重新登入臉書，點選外部連結時，會以新分頁開啟，以此避免臉書交叉比對使用者身分及他們在其他網站上的動態，降低網路身分在網站間的連動性。

效應篇

祖克柏身價 蒸發上億

大數據合作 多案喊卡 人們在紐約復活節遊行時，高舉「祖克柏邪惡」的海報，抗議臉書未保障使用者個資隱私。 （法新社） 分享 facebook

臉書個資外洩雪球越滾越大，除了一度造成臉書股價大跌，執行長祖克柏身價蒸發49億美元（約台幣1439億元）外，臉書與多個大數據企業的合作案也喊卡。

大數據公司透過擷取用戶資訊，協助廣告商鎖定目標客群，在社群媒體上投放廣告。臉書長年來提供廣告商選擇，可根據安客誠或益博睿等公司擷取的資訊投放廣告。這項廣告投放工具廣泛用於各領域，如車商、奢侈品製造商和消費性包裝產品公司，因為這些產業不直接與消費者交易，相對不了解客群身分。

臉書不願說明暫停與大數據企業合作，是否會影響廣告收益，但表示廣告商仍可透過第三方數據服務來審查購買資料，藉此評估廣告效益。

文／陳韻涵