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星座選書／學生的情感糾葛 老師可以怎麼做？

2018-04-10 07:30宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）

Photo by Ryan Dam on Unsplash
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「愛心早餐在桌上，記得吃。」

「午餐過後，有水果，記得吃。」

「校車不等人，快點走，別再說話了。」女孩謹慎地提醒著。

相信天長地久的巨蟹女，愛上了，就全然地付出。甚至，對戀人生活啟動鉅細靡遺、全面觀照的鏈結。

「可以不要那麼粘人嗎？」

「可以不要那麼嘮叨，好嗎？」

「你可以稍微放手，我被逼到快要不能呼吸了。」獅子男轉過身，寒著臉說。

「你可以不要把自己的人生，寄託在一個渣男身上嗎？」處女座閨密跳出來主持正義。

「渣男？你憑甚麼這麼說……」巨蟹女繃緊的神經讓她歇斯底里了起來，她狠狠地望向閨密。

「我就是看不慣ＯＯ這種性格的人，真不懂，你到底看上他哪一點？說才華沒才華，說長相沒長相……」她還沒說完，獅子男就暴氣地離開。

「我們玩完了，分手吧！」獅子男在轉角大聲地喊了這句。

「渣男！分手剛剛好而已。」閨密正氣凜然地對喊。

完了！巨蟹女在嘴裡囁嚅了起來，她的神情像是面臨世界末日般，接著，崩潰地痛哭。

閨密是具有感情潔癖和正義感的處女座，她討厭不合理的事。

撞見三人火爆衝突畫面的我，腦海浮現：

巨蟹女面臨人生最大的危機，她即將失去兩個自己最心愛的人。

獅子男被挑戰尊嚴和自信，還在女生面前失態，這會是「回不去」的噩耗。

處女座女孩也將因為個人信念的堅持與高敏感度的感受，犀利的對話將讓兩個相愛的人分手，自己也將陷入友情決裂的風暴。

「獅子座具有王者氣質的獅子男，常是群眾中最閃亮的一顆星子，不願意妥協的態度，不只保有個人魅力，也充滿自信的風采，近乎自戀的性情，讓身邊聚集許多小粉，女朋友也是其中一個吧？」我找獅子男來，起了個談話的開頭。

「老師，你為什麼這樣對我說話，好奇怪。」獅子男有些抗拒地問。

「我是路見不平拔刀相助的紅拂女，你不是剛上完虯髯客嗎？」刻意地裝熟，找話題，對熱情的獅子座其實很能破冰。

「別和自己過不去，巨蟹女是怎麼對你的，你心知肚明，很難再找到那麼適合你的朋友了，凡事包容，凡事欣賞，凡事提點。當不成戀人，巨蟹女也會是你最好的知己，你不該輕易放手這個美好的緣分……」我繼續說。

「我不會道歉，我做不來那麼娘的事……」獅子男強勢地說。

「被太陽照耀的一群，守護神是太陽神阿波羅的獅子座，最大的特點就是燃燒自己、閃瞎別人。你需要左腦型的《連卡內基也佩服的7堂超溫暖說話課》來幫助你說個暖心的話，結交到真正的好朋友；左腦型的《工作，剛剛好就好》適合現在的你，學會對時間做更好的切割，讓你找回快樂生活的比重。右腦型的《於是，我們交換了青春，》可以讓你從曲老師身上學會珍惜自己生命最重要的東西；另外，東野圭吾右腦型小說《第十年的情人節》會讓你明白：愛情真正的意義，還有面對真愛，我們是絕不能放手的。」我認真地根據獅子座的性格為他選擇四本書解惑。

巨蟹女、處女座閨密兩人冷著臉一前一後地走進辦公室，恰好聽見我與獅子男的對話。

「你們兩人也坐下吧！ＯＯ可以先離開，好好想想老師的話。」我揮揮手，示意請他離開。

「一個像太陽，一個像月亮，互相印照，互相欣賞，不只交心，也是一起走過風雨的知己吧！處女座是不容易真的把感情交給對方的，處女座更不會衝動地說話，除非，你是他在意的人，他的正義感和保護欲才會出現。」我望著閨密，她的眼眶含著淚水。

「巨蟹座的真情感動了身邊的每個人，每個你認定的，你都是那麼盡情地守護，能成為你的朋友，真是幸福。但是，不懂得愛自己，別人也不會真的喜歡我們的。你的守護神是狩獵女神「黛安娜」。你喜歡在固定範疇內行事，以求得保護與安全感。但是，獅子男愛好自由，愛面子，柔情不足，霸氣倒是十足，他不會主動求饒的。所以，請你讀一讀右腦暖心作《我們都會好好的》，請先疼惜自己的心，再去觀想別人；還有左腦知性的《你只是看起來很努力》會讓你找到方法經營自己，做事更有效率，記得自己好了，幸福，也不遠了。右腦直覺《若你委屈自己，任誰都能刻薄你》，提醒你：應該多愛自己一點，有底線才能不討厭。左腦邏輯《薩提爾的對話練習》會讓你認識自己內在的情緒，還有他人冰山以下的感受。」我也把裝在袋子裡的書遞給了她。

「處女座守護星為之配智能的水星，不只有正義感，觀察力也細膩，守護神赫爾墨斯讓你知性做事有原則的人。只是，話說直了，傷心，傷人。人情最短的距離是繞了最遠的弧線說話，讓你沉思的左腦之作《受傷的孩子和壞掉的大人》很適合你現在的心境，找機會讀讀。《橡皮擦計畫》是善用左腦思考的麥可‧路易士顛覆世人對決策流程的理解。在不確定的情況下做決策時，心智會犯錯，這些錯誤，往往導致誤判。處女座的智慧之神指引你思考方向，如果偏見可以抹除，人生會不會更美好？魏如昀新書《小事×小示》開啟右腦書寫：我多希望我是真的錯看了世界，我才能勇敢用笑容面對。所以，看錯人，看錯世界也是一種成長的學習，你不需要逼著自己冷靜、逼著自己不犯錯，生命偶遇的小事，獲得的小示，未來都成了珍藏的回憶，幾道美麗的人生風景，生命氣質獨有的失落感與孤獨感，都是處女座最迷人的特質。送給你右腦浪漫系的《謝謝你走進我的景深》，請打開五感覺察世界，雖然偶爾會受傷的，卻也容易發現別人無法體會的溫暖。」

靜然地向他們說著：希望老師為你們精選的好書，可以讓大家理解自己，了解他人。

試著把過往甜蜜的把記憶，篩出難過的雜質，把痛苦釀成成長的蜜糖，溫柔的氤氳升騰，我們終將望見下一段晴朗人生。

（此為星座選書系列二，系列一請點此。本系列共有四篇。）


★怡慧老師推薦書

巨蟹座

左腦：

《你只是看起來很努力》（李尚龍/今周刊）
《薩提爾的對話練習》（李崇建/親子天下）

右腦：

《我們都會好好的》（肆一/三采）
《若你委屈自己，任誰都能刻薄你》（黃大米/寶瓶文化）

獅子座

左腦：

《連卡內基也佩服的7堂超溫暖說話課》（山﨑拓巳/大樂文化）
《工作，剛剛好就好》（阿飛 /悅知文化）

右腦：《於是，我們交換了青春》（曲家瑞 /皇冠）
《第十年的情人節》（東野圭吾/春天）

處女座

左腦：

《橡皮擦計畫：兩位天才心理學家，一段改變世界的情誼》（麥可．路易士 /早安財經）
《受傷的孩子和壞掉的大人》（陳志恆/圓神）

右腦：

《謝謝你走進我的景深》（蔡傑曦/悅知文化）
《小事×小示》（魏如昀、蔡傑曦/平裝本）

情感閱讀宋怡慧諮商輔導性教育

宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）

宋怡慧，丹鳳高中圖書館主任，致勝是我的姓，鮮師是我的名。快樂是我的字，幸福是我的號。喜歡與眾不同的人，喜歡新奇挑戰的事，喜歡萬中選一的物。
著作：《愛讀書－我如何翻轉8000個孩子的閱讀信仰》電子書紙本書
facebook：YiHui Sung

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