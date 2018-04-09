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蘇貞昌戰新北？昔：不選第三次 今：慎重考慮

sex性教室／做欲望的主人

2018-04-09 15:59好讀周報

一對情侶在台東縣池上鄉伯朗大道拍照。新華社
一對情侶在台東縣池上鄉伯朗大道拍照。新華社
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蔣介石日記中有許多關於情慾的記載，如「好色為自污自賤之端，戒之慎之！」 「色念屢起，幾不能制也。」「見色心淫，狂態復萌，不能壓制矣！」

什麼是欲望呢？就是想做某件事的強烈念頭。如求知欲，食欲。欲望的產生，是因為以往的經驗是愉悅的，所以渴望再來一次。否則就會若有所失、心神不寧。

面對不同的欲望，有三種應對態度：完全禁止，如毒癮。多加鼓勵，如求知欲。適當的節制，如購買欲。

漫長的人生總會有層出不窮的欲望，如何妥善處理，是非常重要的課題。

青少年隨著性器官的成熟，自然而然會產生情慾。青少年應及早了解，並學習如何應對，免得屆時不知所措。

面對情欲 禁它隨它節制它

一般面對情欲的態度有三種：1) 禁欲，如神父、和尚。2) 縱欲，如遊戲人間的花花公子。3) 節欲，如婚姻中的夫妻。

我們認為節欲是比較適當的選擇，尤其是血氣方剛的青少年。節欲就是有條件地享受情慾。譬如說，性行為必須以愛為基礎，謹守一對一的關係，並符合社會法律的規範。

相較於女性，男性比較會有情慾。因為成熟的男性，每天都會產生精子及精液，儲存於輸精管。只要漲滿，就會生強烈的情慾。這時常常是男性理智與情慾交戰的時刻。許多男性的糊塗事，都是發生在這個關鍵時刻。

各種媒體，無論是報紙、電視、網路，到處充斥著情色訊息。這些訊息會不斷地刺激男性分泌精子及精液，導致男性更容易亢奮。女性的情欲則比較多樣化，大多不像男性那麼強烈，所以相對的，困擾也比較少。

熄滅情欲 自己來是好方法

以往教導慾火中燒的男性如何自處的方法，就是多運動、多讀書、多出去玩、洗冷水澡、不要胡思亂想。但這些方法，對於輸精管漲滿所導致的亢奮情欲完全無濟於事。唯有排空輸精管，才能夠熄滅情欲。

排空輸精管的方法如下：夢遺、商業性行為、一夜情、炮友、自慰、談戀愛、結婚。其中當然以結婚中的性行為為最佳選擇。因為它以愛及婚姻為基礎，可以獲得生理，心理，及靈性的滿足。不但得到社會的認可，又可以生男育女，組成幸福的家庭。

但2015年男性國人平均結婚年齡是34歲。假設男性的性成熟是15歲，那麼中間整整有19年的空檔，這些血氣方剛的男性應該怎麼辦？

夢遺多半只發生在青春期初期。商業性行為、一夜情、炮友等，都是没有愛情基礎的性行為，同時存在暴力、性病、懷孕等風險，最好不要嘗試。

情侶間的性行為以長期的情愛關係為基礎，是僅次於婚姻的最好選擇，但應該使用保險套，以避免性病、懷孕等風險。

談戀愛必須機緣湊巧，不是隨手可得。結婚之前，若還沒談戀愛，或正處於戀愛的空檔，那麼「自慰」不失為排空輸精管、解決情慾的好方法。

男性及女性都會自慰，以男性的比率較高。不只單身者自慰，已婚者或有情侶者都可能因另一方無法配合而自慰。自慰是指用手或者其他物體刺激身體，以獲得類似性交的快感，男性多會伴隨射精。

有害身體？沒有根據的迷思

許多宗教或傳統醫學，對於自慰都存在負面的想法，如對身體有害、會令人不孕、會長青春痘、會腎虧、會得精神疾病，會導致性功能障礙等。但這些都是没有根據的迷思。

自慰可以得到性的滿足和宣洩，是在理想性對象未出現以前很好的代替品。它不會傷害身體，也不違反道德，所以不必有任何罪惡感。何況，自慰還有兩個特有的優點：方便及安全。

自慰是一個人的性愛，有很強的隨意性及自主性。不必結婚、不必談戀愛，也不用顧及對方感受，非常方便。自慰不會懷孕或罹患性病，非常安全，應注意的事項有：1) 找個舒適隱密的環境。2) 可使用潤滑液，如KY jelly。3) 不可將異物放入尿道或肛門。4) 不可玩窒息性的自慰。5) 事後妥善整理環境。

別被左右 用下半身思考

總之面對情慾時，最好是用大腦的理智節制情欲，有所不為；不宜用下半身思考，被情慾控制，無所不為。避免性刺激、少喝酒、不接觸興奮藥物，以減少理智失控的機會。作情慾的主人，不要成為情欲的奴隸。

文／周明文（台灣性教育學會理事）

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