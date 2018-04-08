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影／阿諾‧史瓦辛格：邁向成功的五大守則

2018-04-08 11:57希平方

阿諾史瓦辛格。(路透)
阿諾史瓦辛格。(路透)
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阿諾‧史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）從健美先生出身，靠著不服輸的毅力闖進電影界，之後更以奧地利移民的身分當上美國加州州長。一路走來，他體會到人生中有五條成功法則，就算你沒有要追求阿諾的六塊肌、馬甲線，但這些守則仍然可以對你的人生提供許多方向與幫助喔！

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

影片裡出現了許多複合形容詞，而顧名思義，所謂複合形容詞（compound adjective）就是由不同字所複合、組成的形容詞。但它們有這麼多型態，你是否常常覺得很雜很沒有規則呢？今天希平方幫大家整理了一些最常見的組合，讓你下次遇到這種形容詞的時候，不再感到一個頭兩個大！

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數字 + 單位

影片中的 22-inch biceps 是用 22-inch（22 吋的）來修飾後面的名詞 biceps（二頭肌），注意這種複合形容詞中，不論數字為多少，後方的單位一律是用單數喔！再舉幾個例子：

→ 14-year-old（14 歲的）

My 14-year-old son doesn’t say “I love you” as much as he did before.（我 14 歲的兒子不再像以前那麼常講「我愛你」了。）

→ 10-mile（10 英里的）

The 10-mile hike totally exhausted me. My legs are still sore right now!（那 10 英里的健走完全讓我筋疲力盡。我的腿到現在都還在痠痛。）

用連字號把片語變成一個字

有時候你也會看到一個片語被用連字號連起來，變成一個字，像是影片裡的 above-the-title（在標題之上的）就是從片語 above the title（在標題之上）來的，加上連字號變成一個字之後，用來修飾後面的 billing（依重要性排列的演員名單），再舉個有這種結構的例子：

→ all-too-common（很常見的）

Girls with this look are just all-too-common. Our magazine is looking for girls with unique faces that stand out from the rest.（有這種長相的女孩子非常常見。我們雜誌要找的是特別且與其他人都不同的外貌。）

名詞 + 現在分詞 / 過去分詞

當前面的名詞是後者動作的受詞時，後面就搭配現在分詞（Ving）。例如：

The monster ate that man.（那隻怪物吃了那個人。）

可以看到 man 正是 ate（原形動詞為 eat）這個動詞的受詞，因此變成複合形容詞時，就是：

→ man-eating（吃人的）

They found a man-eating monster.（他們找到了一隻吃人的怪物。）

反之，如果前面的名詞是後者動作的主詞時，後面就搭配過去分詞（p.p.）。例如：

Snow covers the mountaintop the whole year.（雪整年都覆蓋著山頭。）

其中 snow 是 cover 這個動詞的主詞，因此變成複合形容詞的話會是：

→ snow-covered（被雪覆蓋著的）

Many tourists come here every year to see the beautiful snow-covered mountaintop.（每年有許多遊客來這裡欣賞這被雪覆蓋著的美麗山頭。）

形容詞 / 副詞 + 現在分詞 / 過去分詞

例如我們可以把動詞 look 變成現在分詞 looking，並且搭配形容詞 good 之後，good-looking 就是「好看的」的意思喔。例如：

Did you see that good-looking man standing over there?（你有看到站在那裡那位長得很好看的人嗎？）

或是原本的句子為：His legacy never ends.（他遺留下的精神永不止息。）我們把搭配主動語態的動詞 end 變成現在分詞形式 ending，並且搭配前面的副詞 never 之後，複合形容詞 never-ending 就是「不會停止的」的意思，我們用它來造個例句：

His never-ending spirit stays with us.（他永不止息的精神與我們同在。）

形容詞 + 名詞

影片中還出現一種型態是「形容詞 + 名詞」，由形容詞 inner 以及名詞 city 組合而來，inner-city 就表示「市中心的」的意思。類似的例子還有：

→ last-minute（最後的、最後一刻的）

Sorry for the last-minute notice, but I think we should examine it once more.（不好意思最後一刻才通知，但我認為我們應該再檢查一次。）

【更多精采內容，詳見《希平方》】

阿諾史瓦辛格專家名人說英語能力

希平方

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