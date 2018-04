影/阿諾‧史瓦辛格:邁向成功的五大守則

阿諾史瓦辛格。(路透) 分享 facebook 阿諾‧史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)從健美先生出身,靠著不服輸的毅力闖進電影界,之後更以奧地利移民的身分當上美國加州州長。一路走來,他體會到人生中有五條成功法則,就算你沒有要追求阿諾的六塊肌、馬甲線,但這些守則仍然可以對你的人生提供許多方向與幫助喔!

影片裡出現了許多複合形容詞,而顧名思義,所謂複合形容詞(compound adjective)就是由不同字所複合、組成的形容詞。但它們有這麼多型態,你是否常常覺得很雜很沒有規則呢?今天希平方幫大家整理了一些最常見的組合,讓你下次遇到這種形容詞的時候,不再感到一個頭兩個大!

數字 + 單位

影片中的 22-inch biceps 是用 22-inch(22 吋的)來修飾後面的名詞 biceps(二頭肌),注意這種複合形容詞中,不論數字為多少,後方的單位一律是用單數喔!再舉幾個例子:

→ 14-year-old(14 歲的)

My 14-year-old son doesn’t say “I love you” as much as he did before.(我 14 歲的兒子不再像以前那麼常講「我愛你」了。)

→ 10-mile(10 英里的)

The 10-mile hike totally exhausted me. My legs are still sore right now!(那 10 英里的健走完全讓我筋疲力盡。我的腿到現在都還在痠痛。)

用連字號把片語變成一個字

有時候你也會看到一個片語被用連字號連起來,變成一個字,像是影片裡的 above-the-title(在標題之上的)就是從片語 above the title(在標題之上)來的,加上連字號變成一個字之後,用來修飾後面的 billing(依重要性排列的演員名單),再舉個有這種結構的例子:

→ all-too-common(很常見的)

Girls with this look are just all-too-common. Our magazine is looking for girls with unique faces that stand out from the rest.(有這種長相的女孩子非常常見。我們雜誌要找的是特別且與其他人都不同的外貌。)

名詞 + 現在分詞 / 過去分詞

當前面的名詞是後者動作的受詞時,後面就搭配現在分詞(Ving)。例如:

The monster ate that man.(那隻怪物吃了那個人。)

可以看到 man 正是 ate(原形動詞為 eat)這個動詞的受詞,因此變成複合形容詞時,就是:

→ man-eating(吃人的)

They found a man-eating monster.(他們找到了一隻吃人的怪物。)

反之,如果前面的名詞是後者動作的主詞時,後面就搭配過去分詞(p.p.)。例如:

Snow covers the mountaintop the whole year.(雪整年都覆蓋著山頭。)

其中 snow 是 cover 這個動詞的主詞,因此變成複合形容詞的話會是:

→ snow-covered(被雪覆蓋著的)

Many tourists come here every year to see the beautiful snow-covered mountaintop.(每年有許多遊客來這裡欣賞這被雪覆蓋著的美麗山頭。)

形容詞 / 副詞 + 現在分詞 / 過去分詞

例如我們可以把動詞 look 變成現在分詞 looking,並且搭配形容詞 good 之後,good-looking 就是「好看的」的意思喔。例如:

Did you see that good-looking man standing over there?(你有看到站在那裡那位長得很好看的人嗎?)

或是原本的句子為:His legacy never ends.(他遺留下的精神永不止息。)我們把搭配主動語態的動詞 end 變成現在分詞形式 ending,並且搭配前面的副詞 never 之後,複合形容詞 never-ending 就是「不會停止的」的意思,我們用它來造個例句:

His never-ending spirit stays with us.(他永不止息的精神與我們同在。)

形容詞 + 名詞

影片中還出現一種型態是「形容詞 + 名詞」,由形容詞 inner 以及名詞 city 組合而來,inner-city 就表示「市中心的」的意思。類似的例子還有:

→ last-minute(最後的、最後一刻的)

Sorry for the last-minute notice, but I think we should examine it once more.(不好意思最後一刻才通知,但我認為我們應該再檢查一次。)

