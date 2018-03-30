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數感實驗室／回頭就長高20公分的魔豆

2018-03-30 10:11賴以威（數感實驗室）

英國著名的童話故事〈傑克與魔豆〉是大家耳熟能詳的故事，雖故事中傑克私闖民宅、竊盜、謀殺，某種程度上實在是不太OK…但最終與母親靠著偷來的財物過著幸福快樂的日子。令傑克能夠如願登上雲霄的功臣，無非就是換給他魔豆的商人，以及在盛怒之下將豆子甩出窗外，意外讓魔豆成長茁壯的傑克媽媽。

故事中，魔豆成長到雲層之上，傑克才能進入巨人的家。

巨人家在雲層上面，大氣層中，多數的雲都形成於對流層（註一）；對流層距離地表的平均高度為1萬公尺，所以假設魔豆剛好成長到1萬公尺的高度，突破雲層，讓傑克能夠順利到達巨人的家。假設傑克是孩子，應該有門禁時間，所以假設他下午5點回到家，之後立刻興奮地給媽媽看魔豆，在3分鐘後（5:03 pm）被媽媽把豆子丟出去。

在此之後，傑克和媽媽都完全忽略魔豆的成長，一直到隔天早上7點起床後才發現魔豆長到了天際。最後假設魔豆具有神奇的魔力，接觸土壤後立刻生長，同時往地面上垂直長莖、往地面下長根。

有了以上諸多假設後，我們便可求出，魔豆生長歷時13小時57分鐘（13.95小時），生長高度為1萬公尺，而生長速率為716.82公尺/小時，再換算一下便可得出，每秒魔豆將會生長0.20公尺，也就是20公分。

這樣的速率代表什麼呢？也就是，如果你正和朋友玩123木頭人，當你一回頭時，魔豆就立刻從土裡冒出20公分的綠莖，大約是一罐瓶裝水的高度。

如果這樣還是不能體會魔豆成長的速度有多驚人，大家可以看看在附圖的魔豆左下角，有一個小小的對照比例建築——台北101，高度約為509.2公尺。台北101為台灣目前最高的建築，但魔豆只需要43分鐘就可以長超過台北101。

魔豆小百科&成長時間軸 數感實驗室／賴以威
魔豆小百科&成長時間軸 數感實驗室／賴以威
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故事最後的結尾，是巨人發現了傑克竊取財物，生氣地從魔豆莖爬下要追捕傑克，而傑克大力的呼喊母親，拿來一把斧頭砍倒了魔豆莖，便讓巨人活生生的摔死了。

但一個高1萬公尺的魔豆莖，如果砍倒，究竟會發生什麼事情呢？敬請期待下集分析！

本篇文章與數感實驗室謝宜辰共同完成

註一：有關地球的大氣組成，概略請見維基百科〈地球大氣層〉

數學

賴以威（數感實驗室）

數學不僅是抽象運算，還跟現實生活緊密結合。數感（numeracy）泛指「對數學的直覺理解能力」。數感的培養不僅限於學校教育，必須在日常生活就養成將「數字」納入思考範圍的習慣。更多內容請上數感實驗室 Numeracy Lab

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