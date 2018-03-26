親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大校長聘任案
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略

IKEA被擋、宏達電放行 全因台灣這道「禁令」…

討厭說教和長書單？ 從12星座選書開始閱讀

2018-03-26 09:15宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）

Photo by Mark Kamalov on Unsplash
Photo by Mark Kamalov on Unsplash
分享
我們需要一些鹽，一些鐵／一堆熊熊的火／我們抵達，然後停頓。 —《洛夫•漂木》

「老師，我不懂自己到底適合閱讀哪一類型的書？」

「學校圖書館的書籍那麼多，哪一本是我的最愛？」

「老師，大人推薦的書和我的人生、未來有甚麼關係？」

「大人推薦的書籍，好像都不太適合我們，你們懂我們嗎？」

為學生選書一直是推動青少年閱讀最棘手的事。

培養學生熱愛閱讀，比談實用閱讀與功能閱讀重要多了，興趣閱讀是學生進入閱讀世界一座重要的橋梁。

青少年討厭大人說教，更不喜歡你列出一大堆好書清單給他。他們爭取的是「自主選書」的權利。但是，他們又常回老師或父母一句率性的話：我不會選書，因為，我不知道要讀什麼？什麼書是好書？

面對這個「可怕的」問題，該如何適切地回答？選書是要從了解對方的喜好、特質才有機會推薦成功的。每個書單都是私密客製化的，必須從有趣的娛樂性、有用的精進性兩大方面去擬定。

身為喜書愛閱者，原本無意跨界到星座學的領域。但是，星座是青少年普遍喜歡的話題，它像生活日常的溝通術，讓自己了解已知與未知的特質，進而了解自己。

因此，當我開始用星座與性格分類學生，試著誘導學生從談星座、人格，進行理解他的閱讀起始行為，以「讀書、讀人、讀世界」為主軸，從星座閱讀認識星座名人與書寫的類型，慢慢從理性與感性的左、右腦調和書單，進行較貼近學生喜愛的清單。

每每與中學生談閱讀，從星座話題切入，總能快意自在、暢談無礙，甚至，有機會認識「冰山」以下的他們，及其幽微的情緒。

「老師，你好懂我們牡羊座，心直口快啦！我們無意傷害別人。」學生單純地說。

「不過內斂的金牛座，被人傷到的時候，嘴裡不說，卻會內傷很久，苦悶不已。」我理性地回答。

「真的，我常常被他的話氣到睡不著，隔天又被他的熱情溶化到原諒了他。」這兩個女孩，一個牡羊座、一個金牛座，真是天壤之別的性情，卻因相互欣賞、理解而成為莫逆之交。

星座話題讓他們卸下心防，侃侃而談交友情感、人生觀、生活模式等……我自己觀察，相同星座喜歡的書籍類型大致相仿，若再細分思考模式，以左、右腦作為選書的分水嶺，分類與說明羅列如下：

左腦：被稱為「知性腦」、「說話的腦」，這類型的人習慣用邏輯、分析抽象事物。處理事情善於歸納、組織，地景空間方向感強。左腦型通常對於判斷各種關係和因果、統計都較為擅長。

右腦：被稱為「藝術腦」、「沈默的腦」，這類型的人習慣用符號、圖像，善用五感（視、聽、嗅、觸、味五覺）覺察外界環境，想像力較強、創造性高，屬於直覺型結論者。

讓學生理解在生活中，每個人的思考、行為模式，都來自大腦的思考方式不同。從閱讀文本到了解一個人的人格特質，進而體會到不同星座的相處模式，調整彼此的互動關係。

這次，嘗試根據星座不同特質與左右腦模式出發，選出接近他們閱讀喜好、特質的書籍。從一本書出發，再繼續發展一生的閱讀地圖，星座閱讀彷彿能讓他們找到邁向閱讀的第一個叩門磚。

牡羊座閱讀物語：乘著閱讀夢想的羽翼翱翔
牡羊座閱讀宣言：與世界連線，找到實現夢想的超能力

牡羊座熱愛自由，坦白率真，做事積極熱情、勇於嘗試，擁有冒險精神。具備企圖心和明快決斷力的牡羊座，一旦確定目標後，就會全力以赴。

牡羊右腦：

《格林、安徒生童話》，蒐羅童話中正義、善良、勇氣、智慧、愛的元素，讓熱情的牡羊座優游想像世紀，可以尋回牡羊活潑奔放的個人特質。

三毛《撒哈拉的故事》鼓勵牡羊座循著自己的性情，勇敢出走，有計畫地嘗試新生活，活出自己的生命情韻。

牡羊左腦：

黃崑巖《給青年學生的十封信》給予理性思考卻容易衝動行事的牡羊座，給予「大膽假設，小心求證」的提醒。

陳文茜《給逆境中的你》鼓勵理性的牡羊座，面對失敗時，回到內在的力量，找出奮進的勇氣，運用克服失敗的邏輯，繼續逆境求生、勇往直前。

埃及古夫金字塔。歐新社資料照
埃及古夫金字塔。歐新社資料照
分享

金牛座閱讀物語：噢，你也在這裡？
金牛座閱讀宣言：沒有理由、純然地喜歡閱讀的樂趣

金牛座腳踏實地，耐性十足，做事縝密細心、堅持到底，擁有藝術天份。具備耐心及責任感的金牛座，生活規律、擇善固執，具有商業頭腦。

金牛右腦：

洛夫「真我，是一個詩人唯一追求的目標。」身為金牛座的洛夫對寫詩的態度值得金牛男學習，從《如此歲月》的詩集，也能啜飲詩句美感的純釀。

《This is 達利》鼓勵重視直覺的金牛座認識薩爾瓦多．達利，他是世界上極受歡迎的藝術家，超現實主義的風格，奢華的生活方式，直指金牛右腦的相似生活觀，從中映照自己的正確人生態度。

金牛左腦：

約翰．克爾《危險療程：心理學大師榮格、佛洛伊德，與她的故事》，讓金牛在這起「學術界三角關係」的動人故事中，找到薩賓娜對精神分析發展的實質貢獻。哲學思辨的人物故事最適合有耐心的理性金牛閱讀。

金牛座擅長在哲學領域展現自己的思辨力，從同為哲學家的康德也是金牛座可類推。赫拉巴爾《過於喧囂的孤獨》輕鬆的文字書寫勾勒捷克風小人物生活的真實氣味。

西班牙２０世紀超現實主義藝術大師薩爾瓦多·達利作品展，參觀者正在觀看達利的雕塑作...
西班牙２０世紀超現實主義藝術大師薩爾瓦多·達利作品展，參觀者正在觀看達利的雕塑作品《時間的輪廓》。新華社資料照
分享

雙子座閱讀物語：閱讀給我溫暖慈悲的眼神
雙子座閱讀宣言：為人生問號，留一本書的空間來對話

雙子座多才多藝、八面玲瓏，做事隨機應變、善於交際，擁有強大的溝通力。風趣幽默及適應力強的雙子座，喜歡忙碌和變化，具有寫作和語言的天分。

雙子右腦：

川端康成《古都》表現日本傳統物哀、風雅、幽玄的獨特美學，搭襯日本傳統祭典呈現拘謹的心理思維與意識，探討迎接現代化與保留傳統之間的選擇，是否需要留個疑問給自己，這就是雙子座喜歡的小說類型。

楊牧精譯葉慈重要詩作近八十首，編成《葉慈詩選》，擁有語言天分的雙子能在附以原文對照下，進行閱讀。詩人葉慈縈繞愛爾蘭風情的意境，充滿愛與美的雙子座情懷。

雙子左腦：

《福爾摩斯探案全集》橫跨百年時空，從英倫風靡全球數十億閱讀人口，歷久不衰的推理經典柯南道爾是福爾摩斯締造而出的推手，他把雙子座敏捷、善思、聰慧、自由的天性，透過推理辦案的情節栩栩如生地呈現在讀者面前。

《瞬：陳綺貞歌詞筆記》歌壇文藝系歌手陳綺貞，在這本書羅列自己十八年，九十三首歌的創作歷程，如實呈現雙子的寫作天分。在〈旅行的意義〉談到旅行是個哲學問題，也是人生答案的尋探。

圖為陳綺貞「時間的歌」巡迴演唱會。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
圖為陳綺貞「時間的歌」巡迴演唱會。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
分享


如果能從學生的閱讀能力，喜好出發，善用星座與左右腦探詢自我人格特質的方式開啟適性書單的頁扉，相信每個學生都能愛上閱讀、喜歡閱讀。

此生，我們透過閱讀認識自己、喜歡自己、超越自己的力量。文字的慰藉，讓自己由內傾聽鼓音；探外望見世界的繽紛多彩。

一如紀伯倫說的：

任何人能夠給你的啟發，

其實都已經在你知識的曙光中半睡半醒。

老師漫步在神殿的暗影中，

走在門徒之間，

他們奉獻的不是智慧，而是信念與愛心。

若他確實睿智，就不會吩咐你進入他的智慧之屋，

而是引導你跨越自己心靈的門檻。

（星座選書系列一，共有四篇）


★怡慧老師推薦書

《格林、安徒生童話集》（LiveABC編輯群／希伯崙）
《給青年學生的十封信》（黃崑巖／聯經）
《撒哈拉的故事》（三毛／皇冠）
《給逆境中的你》（陳文茜／印刻）
《如此歲月：洛夫詩選(一九八八──二○一二)》（洛夫／九歌）
《危險療程：心理學大師榮格、佛洛伊德，與她的故事》（約翰．克爾／商周）
《This is達利》（凱薩琳‧英葛蘭／天培）
《過於喧囂的孤獨》（赫拉巴爾／大塊）
《古都》（川端康成／木馬）
《福爾摩斯探案全集》（柯南道爾／遠流）
《葉慈詩選》（楊牧編／洪範）
《瞬：陳綺貞歌詞筆記》（陳綺貞／啟動文化）
《十二星座：行星與星座互動的生命密碼》（韓良露／南瓜國際有限公司）

星座陳文茜柯南閱讀宋怡慧

宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）

宋怡慧，丹鳳高中圖書館主任，致勝是我的姓，鮮師是我的名。快樂是我的字，幸福是我的號。喜歡與眾不同的人，喜歡新奇挑戰的事，喜歡萬中選一的物。
著作：《愛讀書－我如何翻轉8000個孩子的閱讀信仰》電子書紙本書
facebook：YiHui Sung
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

全球「輕推」時代 日本人最不領情

2018-03-22 23:39

立國50餘載 新加坡成功祕訣是「輕推」

2018-03-22 23:39

文史中四大美女 中研院士曾永義25日開講

2018-03-22 14:44

沙國聽演唱會 禁舞蹈搖擺

2018-03-22 14:26

科技業的終極想像：新創整座城市

2018-03-22 14:18

英中對照／你是網紅YouTuber嗎？

2018-03-22 12:37

全民瘋日語 日本語能力試驗新增桃園考區

2018-03-22 11:28

諮商故事／孩子幾歲可以談戀愛？

2018-03-22 10:03

影／旅遊必備！ 飯店入住對話大全

2018-03-21 14:30

柏林愛樂弦樂五重奏 7月再登台

2018-03-20 23:47

圖擊隊／最幸福國家

2018-03-20 12:45

什麼玩譯／電影那些「鳥」事

2018-03-20 12:31

學習要趁早？13歲以後 海馬迴不再製造神經元

2018-03-20 09:35

「走出教室17分鐘」 全美中學生響應限槍大遊行

2018-03-20 09:27

會考生活英語／旅遊篇 飯店特價方案

2018-03-20 06:15

金州勇士籃球營 看見柯瑞不是夢

2018-03-19 23:35

數感實驗室／性別比最失衡的大學

2018-03-19 13:42

會考寫作攻略／「大題小作」寫看法

2018-03-19 13:25

影／會考將登場 求文昌帝君別忘准考證、文昌筆

2018-03-19 13:14

影／遇到廢老闆 身為員工的你該怎麼辦？

2018-03-19 08:44

龐畢度兒童藝術坊 發掘孩子潛能

2018-03-19 00:09

影／怎麼利用20小時學習任何東西？

2018-03-16 15:23

影／人際關係好重要！ 如何在他人面前留下好印象？

2018-03-16 14:02

台灣研究發現恐龍膠原蛋白 列全球百大發現第12名

2018-03-16 00:46

英中對照／四大生活習慣 練出孩子的領導力

2018-03-15 15:29

「哈利波特」魔法無邊？

2018-03-15 12:54

人工智慧降價 是好消息也是壞消息

2018-03-15 12:53

出國比試機器人 12學生募款逐夢

2018-03-15 00:12

影／面試好煩惱？ 頂尖成功人士告訴你老闆要什麼！

2018-03-14 12:45

愛因斯坦文物 3月觀展2好康

2018-03-13 23:29

英中對照／一分鐘讓你看懂比特幣

2018-03-13 10:07

寫出存在的艱難 聯合盃作文賽國高中首獎全文

2018-03-13 09:57

奧斯卡贏家：布萊恩握金人、《水底情深》奪4獎

2018-03-13 09:38

梅克爾死敵28歲庫納特 差點擋她連任路

2018-03-13 09:29

比特幣區塊鏈好難？ 11歲小專家出書讓老少都能懂

2018-03-13 09:25

影／為什麼粉紅色會變成女生的顏色？

2018-03-13 08:56

初戀分手 如何疏導青春期孩子？

2018-03-13 08:04

會考生活英語／保健篇 更改和醫生的預約

2018-03-13 06:54

李昌鈺CSI鑑證科學營 開始報名

2018-03-13 00:27
看更多

熱門文章

張大春作「致中閔書」 管爺轉貼臉書表達心境

2018-03-25 18:55

台大校長遴委會發言人：擱置反管提案 等於退回

2018-03-25 10:51

課審大會今審自然 高中分組建議刪減四分之一內容

2018-03-25 10:19

獨／高中自然課綱草案自走砲 自「生」內容違反總綱

2018-03-25 11:17

法界：議案擱置合法 台大校務會議「卡管」失敗

2018-03-25 13:33

卡管案會議紀錄與相關資料 台大明送教部

2018-03-25 13:33

台大：擱置校長遴選提案 等於退回

2018-03-25 13:33

管中閔案 台大校務會議紀錄今送教部

2018-03-26 00:30

大學選系男女有別 理科男vs.文科女？

2018-03-25 13:33

高中自然科課綱草案 爆內容違反總綱

2018-03-25 13:33

課審大會今審自然 高中分組建議刪減四分之一內容

2018-03-25 13:33

自然科強化探究實作 知識學習擬縮減

2018-03-26 07:53

國民黨團提空汙法版本 補助中小學教室裝空氣清淨機

2018-03-25 12:09

踰越總綱？ 高中自然課綱草案被打回票

2018-03-25 23:58

自然科時數降 有委員建議內容減量

2018-03-25 23:58

喜歡吃優格決定一起創業 獲教部75萬補助獎金

2018-03-26 00:03

討厭說教和長書單？ 從12星座選書開始閱讀

2018-03-26 09:15

楚才盃作文賽 霍金逝世入題

2018-03-25 23:52

阮劇團草草藝術節 青少年演生命故事

2018-03-25 23:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top