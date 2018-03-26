討厭說教和長書單？ 從12星座選書開始閱讀

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我們需要一些鹽，一些鐵／一堆熊熊的火／我們抵達，然後停頓。 —《洛夫•漂木》

「老師，我不懂自己到底適合閱讀哪一類型的書？」

「學校圖書館的書籍那麼多，哪一本是我的最愛？」

「老師，大人推薦的書和我的人生、未來有甚麼關係？」

「大人推薦的書籍，好像都不太適合我們，你們懂我們嗎？」

為學生選書一直是推動青少年閱讀最棘手的事。

培養學生熱愛閱讀，比談實用閱讀與功能閱讀重要多了，興趣閱讀是學生進入閱讀世界一座重要的橋梁。

青少年討厭大人說教，更不喜歡你列出一大堆好書清單給他。他們爭取的是「自主選書」的權利。但是，他們又常回老師或父母一句率性的話：我不會選書，因為，我不知道要讀什麼？什麼書是好書？

面對這個「可怕的」問題，該如何適切地回答？選書是要從了解對方的喜好、特質才有機會推薦成功的。每個書單都是私密客製化的，必須從有趣的娛樂性、有用的精進性兩大方面去擬定。

身為喜書愛閱者，原本無意跨界到星座學的領域。但是，星座是青少年普遍喜歡的話題，它像生活日常的溝通術，讓自己了解已知與未知的特質，進而了解自己。

因此，當我開始用星座與性格分類學生，試著誘導學生從談星座、人格，進行理解他的閱讀起始行為，以「讀書、讀人、讀世界」為主軸，從星座閱讀認識星座名人與書寫的類型，慢慢從理性與感性的左、右腦調和書單，進行較貼近學生喜愛的清單。

每每與中學生談閱讀，從星座話題切入，總能快意自在、暢談無礙，甚至，有機會認識「冰山」以下的他們，及其幽微的情緒。

「老師，你好懂我們牡羊座，心直口快啦！我們無意傷害別人。」學生單純地說。

「不過內斂的金牛座，被人傷到的時候，嘴裡不說，卻會內傷很久，苦悶不已。」我理性地回答。

「真的，我常常被他的話氣到睡不著，隔天又被他的熱情溶化到原諒了他。」這兩個女孩，一個牡羊座、一個金牛座，真是天壤之別的性情，卻因相互欣賞、理解而成為莫逆之交。

星座話題讓他們卸下心防，侃侃而談交友情感、人生觀、生活模式等……我自己觀察，相同星座喜歡的書籍類型大致相仿，若再細分思考模式，以左、右腦作為選書的分水嶺，分類與說明羅列如下：

左腦：被稱為「知性腦」、「說話的腦」，這類型的人習慣用邏輯、分析抽象事物。處理事情善於歸納、組織，地景空間方向感強。左腦型通常對於判斷各種關係和因果、統計都較為擅長。 右腦：被稱為「藝術腦」、「沈默的腦」，這類型的人習慣用符號、圖像，善用五感（視、聽、嗅、觸、味五覺）覺察外界環境，想像力較強、創造性高，屬於直覺型結論者。

讓學生理解在生活中，每個人的思考、行為模式，都來自大腦的思考方式不同。從閱讀文本到了解一個人的人格特質，進而體會到不同星座的相處模式，調整彼此的互動關係。

這次，嘗試根據星座不同特質與左右腦模式出發，選出接近他們閱讀喜好、特質的書籍。從一本書出發，再繼續發展一生的閱讀地圖，星座閱讀彷彿能讓他們找到邁向閱讀的第一個叩門磚。

牡羊座閱讀物語：乘著閱讀夢想的羽翼翱翔牡羊座閱讀宣言：與世界連線，找到實現夢想的超能力

牡羊座熱愛自由，坦白率真，做事積極熱情、勇於嘗試，擁有冒險精神。具備企圖心和明快決斷力的牡羊座，一旦確定目標後，就會全力以赴。

牡羊右腦：

《格林、安徒生童話》，蒐羅童話中正義、善良、勇氣、智慧、愛的元素，讓熱情的牡羊座優游想像世紀，可以尋回牡羊活潑奔放的個人特質。

三毛《撒哈拉的故事》鼓勵牡羊座循著自己的性情，勇敢出走，有計畫地嘗試新生活，活出自己的生命情韻。

牡羊左腦：

黃崑巖《給青年學生的十封信》給予理性思考卻容易衝動行事的牡羊座，給予「大膽假設，小心求證」的提醒。

陳文茜《給逆境中的你》鼓勵理性的牡羊座，面對失敗時，回到內在的力量，找出奮進的勇氣，運用克服失敗的邏輯，繼續逆境求生、勇往直前。

埃及古夫金字塔。歐新社資料照 分享 facebook

金牛座閱讀物語：噢，你也在這裡？金牛座閱讀宣言：沒有理由、純然地喜歡閱讀的樂趣

金牛座腳踏實地，耐性十足，做事縝密細心、堅持到底，擁有藝術天份。具備耐心及責任感的金牛座，生活規律、擇善固執，具有商業頭腦。

金牛右腦：

洛夫「真我，是一個詩人唯一追求的目標。」身為金牛座的洛夫對寫詩的態度值得金牛男學習，從的詩集，也能啜飲詩句美感的純釀。

《This is 達利》鼓勵重視直覺的金牛座認識薩爾瓦多．達利，他是世界上極受歡迎的藝術家，超現實主義的風格，奢華的生活方式，直指金牛右腦的相似生活觀，從中映照自己的正確人生態度。

金牛左腦：

約翰．克爾，讓金牛在這起「學術界三角關係」的動人故事中，找到薩賓娜對精神分析發展的實質貢獻。哲學思辨的人物故事最適合有耐心的理性金牛閱讀。

金牛座擅長在哲學領域展現自己的思辨力，從同為哲學家的康德也是金牛座可類推。赫拉巴爾《過於喧囂的孤獨》輕鬆的文字書寫勾勒捷克風小人物生活的真實氣味。

西班牙２０世紀超現實主義藝術大師薩爾瓦多·達利作品展，參觀者正在觀看達利的雕塑作品《時間的輪廓》。新華社資料照 分享 facebook

雙子座閱讀物語：閱讀給我溫暖慈悲的眼神雙子座閱讀宣言：為人生問號，留一本書的空間來對話

雙子座多才多藝、八面玲瓏，做事隨機應變、善於交際，擁有強大的溝通力。風趣幽默及適應力強的雙子座，喜歡忙碌和變化，具有寫作和語言的天分。

雙子右腦：

川端康成表現日本傳統物哀、風雅、幽玄的獨特美學，搭襯日本傳統祭典呈現拘謹的心理思維與意識，探討迎接現代化與保留傳統之間的選擇，是否需要留個疑問給自己，這就是雙子座喜歡的小說類型。

楊牧精譯葉慈重要詩作近八十首，編成《葉慈詩選》，擁有語言天分的雙子能在附以原文對照下，進行閱讀。詩人葉慈縈繞愛爾蘭風情的意境，充滿愛與美的雙子座情懷。

雙子左腦：

《瞬：陳綺貞歌詞筆記》歌壇文藝系歌手陳綺貞，在這本書羅列自己十八年，九十三首歌的創作歷程，如實呈現雙子的寫作天分。在〈旅行的意義〉談到旅行是個哲學問題，也是人生答案的尋探。

圖為陳綺貞「時間的歌」巡迴演唱會。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影 分享 facebook

如果能從學生的閱讀能力，喜好出發，善用星座與左右腦探詢自我人格特質的方式開啟適性書單的頁扉，相信每個學生都能愛上閱讀、喜歡閱讀。

此生，我們透過閱讀認識自己、喜歡自己、超越自己的力量。文字的慰藉，讓自己由內傾聽鼓音；探外望見世界的繽紛多彩。

一如紀伯倫說的：

任何人能夠給你的啟發， 其實都已經在你知識的曙光中半睡半醒。 老師漫步在神殿的暗影中， 走在門徒之間， 他們奉獻的不是智慧，而是信念與愛心。 若他確實睿智，就不會吩咐你進入他的智慧之屋， 而是引導你跨越自己心靈的門檻。

（星座選書系列一，共有四篇）