影/旅遊必備! 飯店入住對話大全

終於下了飛機,還沒調整好時差的你覺得疲倦至極,只想趕快躺在一張柔軟的床並且好好睡上一覺,不過在你可以碰到床跟枕頭、進入夢鄉之前,你必須先向飯店辦理入住。「櫃台人員在講什麼?我要回答什麼?我想問什麼時候可以用早餐,但我不確定怎麼問耶!」別再讓這些焦慮折磨已經非常疲累的你,點進影片讓這些旅館入住實際情況直接演給你看!

今天的希平方專欄再加碼將退房對話也一起教給大家,兩分鐘的時間讓你做好準備,入住退房都順順利利!

→ 辦理入住你可以說

◎ I booked a 房型 for 一段時間. (我訂了一間 XX 房間要住 XX 天。)

Book 可以當作動詞「預訂」的意思,「訂房間」就是 book a room。而不同的房型你可以參考這篇專欄:怕走錯房間嗎?飯店房型面面觀。我們來舉個例子:

Good evening. My name is Jane Madison. I booked a standard room for two nights.(晚安。我是 Jane Madison。我訂了一間標準房間要住兩晚。)

◎ What time is breakfast? (早餐是幾點?)

如果旅館住宿費有包含早餐的話,想問早餐什麼時間可以享用你可以這樣說:

Excuse me, what time is breakfast?(不好意思,早餐是幾點?)

或也可以像影片裡說:When is breakfast served?

◎ Do you have Wi-Fi in the room? (你們房間裡有沒有無線網路?)

旅遊時無線網路扮演著重要地位,為了可以在自己的房間內好好上網查點資料,為隔天的行程做好準備,你需要問的就是這句啦!例如:

My cell phone can't get online. Do you have Wi-Fi in the room?(我的手機沒辦法上網。你們房間裡有沒有無線網路?)

◎ Is _____ included in the fee? (費用有沒有包含 XXX?)

有些旅館會將某些服務算進住宿費裡面,如果你不確定像是乾洗服務、早餐等有沒有包含在內,你可以這樣問。

Hi, is dry cleaning included in the fee?(嗨,費用有包含乾洗服務嗎?)

→ 辦理退房你可以說

◎ Could you please call a cab for us? (能不能請你幫我們叫一輛計程車呢?)

需要請飯店人員幫忙叫計程車的時候,你可以這麼說。注意用 could 會比 can 來得更有禮貌、更委婉喔。

We’re not familiar with this area, but we need to get to the airport really soon. Could you please call a cab for us?(我們對這區不熟,但我們必須快點去機場。能不能請你幫我們叫一輛計程車呢?)

◎ Is it possible for you to have someone help us carry our luggage down? (是否可以請你讓一些人幫我們把行李拿下來?)

大件行李搬不下來免煩惱,開口尋求幫助這樣問!

We’re in a bit of a rush. Is it possible for you to have someone help us carry our luggage down?(我們有點趕時間。是否可以請你讓一些人幫我們把行李拿下來?)

◎ What is the quickest way to get to 目的地? (到 XX 目的地最快的路線是哪條?)

你需要飯店人員告訴你哪條路線最快,你可直接問:

We’d like to go to Huntington Beach. What is the quickest way to get there?(我們想要去 Huntington 海灘。去那裡最快的路線是哪條?)

出去玩就是要放鬆心情,如果人都已經到了旅館才慌慌張張找估狗大神求翻譯可是非常掃興的呢,事前做好準備也讀完專欄的你就可以從容自在,對答如流囉,祝準備旅行的你 Bon voyage!