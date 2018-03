影/人際關係好重要! 如何在他人面前留下好印象?

1 intimidating (影片時間0:01)

intimidating 在影片中當形容詞使用,有「令人害怕的」意思,除了 intimidating, scary、terrifying 和 frightening 都有「可怕的、令人害怕的」的意思

Being alone in a dark room can be intimidating.

一個人待在漆黑的房間是件很可怕的事。

2 initiate (影片時間0:38)

initiate 為動詞,意思是「開始、創始」,在影片中進而延伸出「主動」的意思。

start 和 initiate 皆有「開始」的意思,start 比較強調某事件起始於一個特定的時間,而 initiate 則是著重於過程的第一步,不考慮结束,強調起始。

He initiated a strike among teachers for changes of pension and welfare policy.

他發起教師罷工來要求改善退休金及福利政策。

He started changing his diet to lose some weight.

他開始改變飲食習慣來節食減肥。

Photo by Alexis Brown/unsplash.com 分享 facebook

3 awkward (影片時間0:53)

awkward 當形容詞,有「尷尬的、笨拙的」意思,在影篇中是指「尷尬的狀況和場合」,也可以使用 embarrassing 來表示「使人尷尬的、令人為難的」。

The best way to end an awkward silence is to talk about food or weather.

化解尷尬沈默的最好辦法,就是聊聊食物或天氣。

It was embarrassing that he farted in the elevator this morning.

他今早在電梯裡放屁,很令人尷尬 。

4 remedy (影片時間0:54)

remedy 可當動詞及名詞,都有「治療、補救」的意思,在影片中當名詞,是指「補救」尷尬的場面。

My remedy for stopping constant hiccups is to hold your breath for as long as you can.

我對一直打嗝的補救方式是:屛住一大口氣,時間越長越好。

5 impression (影片時間1:26)

impression 是指「印象、模糊的觀念」,常用的用法為 to make a good/bad impression (on somebody) (給某人) 留下好/壞印象。

When I first met her, I got the impression that she was a shy person.

初次見到她時,我覺得她是個害羞的人。

He made a good impression on Emily at the school.

他在學校時,給 Emily 留下很好的印象。

文/HsiangLanLee

【更多內容可上VoiceTube】

超有效的七種聊天開場白