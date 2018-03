影/到底要睡多久才夠? 每天疲憊的你必須知道!

常常熬夜怕搞壞身體嗎?或是平常就越睡越疲憊?這部影片讓你知道你究竟睡多久才可以保住你的健康!

1 irritable(影片時間0:02)

irritable 的意思是「易怒的;急躁的」,用在醫學上來講的話,也可以表示「易感受刺激的;過敏 (性) 的」

I still get quite irritable when Africa is referred to as a country.

聽到大家把非洲當成一個國家時,我還是會有點生氣。

可以看到 irritable 的前面是 irrita,這個字根在拉丁文裡面的意思是「使發怒;激起;刺激」。相關的字還有:irritate,他是動詞,意思是「激怒;使疼痛或發炎」。

Don't wash your face too much cause that could irritate your skin.

但是別過度洗臉,因為那會使你的皮膚發炎。

2 catch up(影片時間0:12)

catch up 顧名思義,「抓上」,意思是「趕上;了解近況」。常用於商業界有人沒參加到會議需要同事幫他 catch up 一下進度,以及遇到老朋友「聊聊近況」也是用 catch up。

When I work harder, I can catch up with the naturally talented.

當我愈努力,我可以追上那些有天賦的人。

We should catch up sometime. I'll talk to you later, okay?

我們應該找時間聚聚。回頭聊,好嗎?

這邊再介紹幾個 catch 的相關片語:

catch on 意思是「理解; 變得流行」

[Sans Serif] didn't catch on immediately, but would eventually get really big.

「無襯線體」並沒有馬上流行起來,但最終仍是一大風潮。

catch fire 「著火」

We test flame-retardant pajamas in an inferno to ensure they won't catch fire when our child reaches across the stove.

我們在大火中測試防火睡衣,以確保孩子手伸到爐子上時不會著火。

3 cumulative(影片時間1:02)

這個字的意思是「累積的;漸增的;(紅利、利息等) 累計的」

Try to avoid getting 7143 abdominal X-rays back-to-back, which is enough cumulative radiation to kill you.

試著不要連續照 7143 張腹部 X 光,那已經可以累積足夠殺死你的的輻射量。

4 level off(影片時間1:32)

這個片語的意思是「(升或跌之後) 呈平穩狀態, 做水平運動」

Once it is full make sure [the chocolate] is going right into the corners, and then level off the top.

填滿後,請確認所有的角落都被加熱過後的白巧克力填滿,接著將頂部表面刮平。

拆開來看,level 除了我們平常在打電動遊戲時可以當作「關卡」,還可以當作「水平、平等」。比方說,level crossing,照字面上的意思是「平面交叉」,實際上的意思是「平交道」。

Photo by Jessica Flavia on Unsplash 分享 facebook

5 consistently(影片時間1:46)

相信大家都看得出來,這個字是由形容詞 consistent 「一致的;始終如一的」加上 ly 變成副詞的形式,意思同樣是「一致地;始終如一地」。而想說「與……一致」時可以使用片語 be consistent with。

I would like to suggest a pay increase to keep my hourly rate consistent with the market rate for my services.

我希望能夠提高我的時薪,使它與市場行情相同。

跟大家比較一下幾個相近的字。

persistent:意思是「堅持不懈的;連續的」。

Progress on this journey often comes in small increments, sometimes two steps forward, one step back, propelled by the persistent effort of dedicated citizens.

這樣的過程由微小的累積而成,有時前進了兩步,卻又倒退了一步,而且往往由那些堅持不懈的人民所推動。

insistent:「堅持的」,同樣是堅持的,這裡的堅持比較不容反對,執意要做某事的感覺。而 persistent 比較像持續一直去做。

The coach is insistent that the team is going to win the grand final.

教練堅決認為他的球隊會拿下決賽勝利。

6 on the flip side(影片時間1:54)

flip 作動詞的時候意思是「輕輕地投擲和拋出;轉動;揮動」,on the flip side 的意思是「另一方面」,就好像你把硬幣或唱片之類的東西翻面,去看他背面長怎樣的感覺。

Don't worry about finding a date. Or, on the flip side, try to stridently assert the fact that you're single.

別擔心自己沒有約會對象。或者,反過來大聲強調自己單身的事實。

再介紹一個有關 flip 的用法。

flip out 的意思是「過度激動甚至有點發瘋」

I would bring over my friends who were like clearly gay men and my parents would like flip out that I was gonna get impregnated in the time that we were playing Wii U.

我有時候會帶一些明顯是同志的男性友人回家,然後我爸媽看到我們在玩

Wii U 的時候他們就會自行腦補我挺著一個大肚球的小劇場,然後對我大發飆。

學完英文之後,大家趕快去睡覺啦!太多天沒補眠會對大腦造成永久傷害的喔!

文/Henry Lin

【更多內容可上VoiceTube】

睡眠如何影響你的面容?