趁春節假期整理人生 十全十美新年書單

陽明山櫻花。本報資料照／盧振昇攝影 分享 facebook 新春熱鬧喧嘩，似乎只有閱讀，可以讓你側耳傾聽另一種新年的跫音，輕聲細語，卻細細密密，讓你在騷動的時刻，擁有真正的安寧與靜謐，讓身心靈重新歸零，有一個出發的儀式。一如阿德索說的：「要保持純淨，最讓你害怕的是什麼？」威廉：「是匆忙。」一年初始，讓我們可以安靜閱讀，過個靜美的好年。

心靈療癒書籍

如果，你只想偷嘗幸福的片刻，讓文字旖旎某個靈光乍現的風景，誠心推薦心靈療癒書籍。 《在咖啡冷掉之前》 讓我們走進回憶的森林，在情感的流轉之間，不再受困愛與懊悔的荊棘，認真享受當下，走出過往的陰暗與遺憾。在一杯咖啡的溫暖氤氳中，找到更好的生活與自己，看似浮光掠影，澄心片刻，多成生命的年輪，圈圈疊疊，深深刻刻。

蔡璧名 《勇於不敢 愛而無傷》 用莊子哲學啟迪一年的智慧之泉，讓我們用一盞有光的燦燈照亮寂寞幽昧的人生之途，讓你不再錯過愛與情的奧義，讓你不再蹉跎韶光，讓青春老去，讓你不再心碎心傷。咀嚼莊子思想芳華，驀然回首，哲人提燈的暖意，安頓困頓身心，撫慰前塵瘡瘢，保留底心不變的清新，幾朵微笑的綻花，幾滴感人熱淚，不慍不執，愛而無傷，找到遠路才是近路，絕處才易逢春的道理。

想像某個新春的午後，貪戀冬陽照拂的燦爛，追逐光影的繽紛，攬冊一卷， 《山羌圖書館》 讓你開啟與作者連結的記憶中盒子，翻閱密碼般的扉頁，就像回到過往轉瞬的自己，文字清新如生活詩歌行板，你可以在記憶的圖書館裡，看見自己典藏的孤本、絕版、善本，雖然，記憶之湖泛起的是癡心絕對的一個身影、未老去的夢想、鏗然響起的一個初願，從過去到未來，作者剖白與告解關於愛，關於情，關於甜美，關於滄桑，捨得與捨不得之間擺渡，閱讀日常，找到更好的自己。

實用系書籍

閱讀是工具，也是通往未知的捷徑。暢銷書帶給我們去思考：為什麼這本書會暢銷，是文案攫住讀者目光，還是成功捉到時代何種最新的議題與脈動。讀書若遇上挫折是件好事，表示閱讀產生效應，讓你內在受到衝擊，思想的改變，從擅長的領域到不擅長的領域，你將跟上時代的價值觀，成為跨域人才。

土井英司是日本亞馬遜網路書店的創立元老，也是眼光精準的百萬暢銷書推手，如， 《怦然心動的人生整理魔法》 ，每年讀書超過一千本，只要他選上得書都能大賣特賣。作者認為一流的讀者，能從上千行文句中挖掘能為己所用的精華，畫上專屬於自己的一條線，為自己的職涯或事業創造新的契機。一如 《一流的人讀書，都在哪裡畫線?》 所說：「讀書是從數千行字裡，畫出專屬於自己，能夠拓展未來、翻轉人生的一條線。」一本書只要在能翻轉人生的字句上，畫上一條線就值得了，這本書就值得了。從「選書」傳授獨門訣竅，讓你透過畫線找出能開啟你全新未來的一行字。作者要你畫的這條線，可能翻轉你的人生：閱讀商業書籍不在享樂，而在於投資。書末作者親自示範自己如何「畫線」，精選四十四本商業好書，畫出土井英司獲益匪淺的文句，與讀者分享他獨特的深思考技術。

宇都出雅巳 《雪球速讀法》 讓我們看書增加十速倍，翻閱這本書，就能理解它的神奇之處。書中理論不只容易實踐，也會讓你讀書輕鬆快樂多了。作者要我們學會用看而非用讀的技巧，閱讀時習慣不轉換成聲音讀書，用眼睛瀏覽速度才會快。另外，第一次閱讀從目錄、前言和後記下手，至少反覆讀個10遍，不只幫助你快速掌握整體架構，也能容易在閱讀的時候掌握到關鍵字；不要執著於看不懂的地方，先全部看完，再用反覆閱讀的方式加深印象，花少少的時間，把讀過一次的書，反覆再讀一次，通常會比第一次讀閱讀得快又牢固。

另外，速讀能力=速讀技巧×雜學資料庫（知識、資訊、經驗），「雜學資料庫」累積的知識與經驗，能讓你閱讀速度加快。這本書不只是教你「視點移動」的速讀技巧，而是使用建立大量閱讀習慣的「資料庫」概念，大量閱讀、反覆閱讀，持續下去，就能輕鬆提升閱讀速度十速倍。

你不知道的世界

《我是一個媽媽，我需要柏金包! 》 耶魯人類學家溫絲黛．馬汀博士，試圖融入紐約上東區文化，並生活於其中，找出人性於本質上的共通之處。她看起來是臥底的局外人，運用其深厚的人類學與靈長類動物學知識，透過限量的柏金包當成自己防身的武器，時而詼諧、時而批判、時而嘲諷、時而銳利的文句，為我們揭露權力階層的文化符碼，關於孩子、教養、家庭、自我價值的種種人生災禍，上東區的這群媽媽又會怎麼做？上東區媽媽光鮮行為舉止下殘酷真相為何。

她模仿靈長類研究權威珍．古德（Jane Goodall），觀察上東區的種種，原來，階級歧視就是剛好而已。她們施展特權而讓作者遭遇到種種啼笑皆非的遭遇，荒謬誘發人省思：紐約上東區的媽媽真的特別不一樣？

這本超有趣的回憶錄，比小說更離奇的現實生活，帶著讀者窺探常人難以想像的金字塔頂端有錢人生活！讓讀者眼界大開的文化衝擊故事。一如正義的霸凌提到：許多「好意」反而讓人很受傷，我們該怎麼回應反擊？人，只要聚在一起，總想製造出一批比自己下層的人，藉此鞏固自己的立場。透過閱讀揭開「正義的霸凌」的真面目，以及應對的方法。 Photo by Tanalee Youngblood on Unsplash 分享 facebook

做好人生計畫

《不懂這些，別想加薪》 、 《左思右想：３６堂有效解決工作難題的創新思考》 的作者功夫老師劉恭甫持續推出 《X計畫：打造人生黃金交叉線的轉機與關鍵》 告訴我們：人生不是等面對問題才開始思考，他用親身故事告訴你如何利用創意9式，讓「想像力」與「深度認知能力」打造自己天賦自由與熱情滿點的未來嶄新人生。

X計畫，就是人生中的兩條線，第一條是指你現在正在做的事，是你目前的能力。第二條線，是你未來要做的事，是你未來的能力，你需要改變目標和方法，所採取的應變策略或新機會，是你未來因應世界變化而預先發展的計畫。作者透過9個人生成長設計工具+18個自我成長對話，讓我們在自我挑戰的人生中，培養第二個技能，讓我們在第一個技能逐漸往下的同時，透過第二個技能的鍛鍊，往上形成黃金交叉最後變成正式轉型成勝利人生的一個V字。本書提供創造自己未來的九個原則，幫助您發展人生第二條線：機會連結、簡單專注、改變規則、逆向思考、人脈合作、敏銳觀察、表達影響、好奇嘗試、思考邏輯，你現在要思考的：不是現在賺多少，而是十年後你靠什麼掙錢？

想要成為人生勝利組，不但要強化現有的能力，更要學習新的技能，掌握了Ｘ計畫黃金交叉線的轉變與出現，讓你不論處於哪個世代，都能擁有與時俱進而不會消失的競爭力。

結語

有陽光的新年，萬籟俱寂，靜心傾聽，別是有韻。

閱讀猶如生命浮木，它專為你漂流而來，陪你載浮載沉，度過忐忑又驚險波饕，不遺不棄。

孤獨是必然，陪伴是偶然。

令你驚喜的是，盪流數日，在你望見上岸的灘頭時，陪你飄盪在浩瀚汪洋的手環浮木，輕輕與你告別，給你祝福，讓你再繼續行走⋯⋯以閱讀為名，去瀏覽生活，閱讀人情，欣賞世間，都是生命的恩澤。

閱讀日常，我們看似陌路，卻在書扉裡相遇的瞬間，不再錯肩而過，似曾相識的感覺，在文字裡久別重逢，其實，回憶早在閱讀日常，與你我輕巧相遇。