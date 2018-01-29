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臨時撥款法案遭杯葛 資金不足美政府關門3天

2018-01-29 08:58好讀周報

新聞故事：美國聯邦參議院未能在19日午夜前通過臨時撥款法案，敲定此財政年度的預算和裁量支出；聯邦政府因為資金不足以支持政府運作，被迫局部停擺（shutdown，俗稱關門）。川普總統去年1月20日風光宣誓就職，卻在上任周年之際，發生政府關門窘境，相當難堪。政府關門後，參院領袖及議員持續協商，終於在22日達成協議，支持一項臨時預算法案，讓聯邦政府機構得以運作至2月8日，結束3天聯邦政府關門窘況。

美國聯邦參議院未能在19日午夜前通過臨時撥款法案，敲定此財政年度的預算和裁量支出...
美國聯邦參議院未能在19日午夜前通過臨時撥款法案，敲定此財政年度的預算和裁量支出；聯邦政府因為資金不足以支持政府運作，被迫局部停擺。歐新社
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美國國會之前因為俗稱「夢想生計畫」的「童年抵美暫緩遣返計畫」（DACA）僵持不下，兩黨拒絕通過臨時撥款法案，造成聯邦政府資金不足而暫停運作。美國聯邦政府關門後，許多機構暫停營運，如國家公園、紀念館、史密森學會博物館群；近40%政府雇員（約70萬人）被迫休無薪假。但國安機構（聯邦調查局、軍隊、國土安全部）、維持秩序的機構（航管、執法單位）、醫療機構（榮民醫院）和郵局仍會持續運作。標普全球市場情報公司估計，政府關門一周會讓美國損失65億美元（約台幣1900億元）。

白宮將此次政府局部停擺歸咎於在野的民主黨，稱不會與民主黨談判DACA。白宮發言人莎拉．桑德斯抨擊參議院民主黨人把政治置於國家安全、軍人家庭、弱勢兒童，以及美國為民眾服務的能力之上。

民主黨則反指在2016年總統大選中大獲全勝、全面執政的共和黨，在國會兩院都享有過半席次優勢，難辭其咎。這是1990年以來美國聯邦政府第5度關門，也是首度在同一政黨掌握白宮和參眾兩院時，仍出現政府關門的局面。

共和黨議員22日承諾將盡快就DACA達成協議後，民主黨參議員同意支持臨時預算法案，讓聯邦政府機構得以運作至2月8日。參眾兩院通過此案後，川普於22日晚間簽署生效，恢復聯邦政府運作。

這不是美國聯邦政府首次關門，美國國會預算程序自1976年正式執行以來，聯邦政府在5任總統的政府期間，共停擺18次，其中卡特任內經歷6次，雷根8次，但每次都維持較短時間，連續關門最長的一次發生在柯林頓任內。最近一次則在歐巴馬政府時期的2013年，當時共和黨寧讓政府暫時關門，也不願通過俗稱「歐記健保」的可負擔醫療保險法，聯邦政府當時停擺16天。

文／陳韻涵輯

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