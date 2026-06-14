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GaN與SiC如何解開AI能源封印？

聯合新聞網／ CTimes零組件
圖一 : 每顆處理器消耗數千瓦（kW）的電力，而整座資料中心大樓的能耗，正直接上看吉瓦（GW）等級。
圖一 : 每顆處理器消耗數千瓦（kW）的電力，而整座資料中心大樓的能耗，正直接上看吉瓦（GW）等級。

【作者：王岫晨】

走進2026年最尖端的AI資料中心，這裡沒有傳統機房的靜謐。在暗沉的冷光線條與交織的水冷管線深處，成千上萬顆旗艦級GPU正發出無聲的怒吼。

這是一場人類史上前所未有的「算力大爆炸」。然而，當全世界的鎂光燈都聚焦在輝達（NVIDIA）、超微（AMD）那些數百億電晶體的AI晶片，驚嘆於微觀世界的光芒時，一個殘酷的物理障礙正悄悄在晶片底座下成形。

產業內稱之為「電力牆（Power Wall）」。

「我們現在談論的，是每顆處理器消耗數千瓦（kW）的電力，而整座資料中心大樓的能耗，正直接上看吉瓦（GW，十億瓦）等級。」德州儀器（TI）美國總部算力技術專家普拉迪普．謝諾伊（Pradeep S. Shenoy）在接受專訪時，神色凝重地拋出這組數據。一吉瓦是什麼概念？這已經相當於一座傳統核電廠的完整發電量。

短短幾年內，單顆旗艦GPU的功耗從300瓦、700瓦，一路飆升到突破1,000瓦，甚至預估在2030年底，單顆晶片就會變成吃下10,000瓦的超級巨獸。當一個機櫃的耗電量（1兆瓦，MW）等同於過去一整棟大樓時，傳統由「矽（Silicon）」構成的電力網路，已經到了崩潰的邊緣。

在這千鈞一髮之際，解開這道能源封印的，不是軟體演算法，而是兩種被稱為「第三代半導體」的神秘材料——氮化鎵（GaN）與碳化矽（SiC）。它們正如同新時代的「傳火人」，在微秒之間馴服狂暴的電流，接通了AI算力的最後一哩路。

第一幕：矽牆的葬禮與48V革命

要理解GaN與SiC的救贖，必須先看清過去供電系統的荒謬。

長久以來，資料中心主機板內部運行的都是12伏特（V）的低壓電。在過去CPU功耗僅幾百瓦的時代，這條由「矽」元件看守的小水管運作得很好。然而，當GPU功耗衝上千瓦時，物理學的鐵律 $P = I \times V$（功率 = 電流 $\times$ 電壓）便降下了懲罰。

在12V的架構下，要供應千瓦功率，電流將高達驚人的83安培以上。這意味著主機板上的導線（Busbar）必須做得像鋼板一樣粗，且導線發熱產生的傳輸損耗，會隨著電流的平方（$I^2R$）呈幾何級數燃燒。傳統的矽材料在這種高頻率、高電流的摧殘下，會釋放出毀滅性的廢熱，在幾秒鐘內把主機板燒成廢鐵。

「傳統的48V或12V匯流排在能源損耗上，早已顯得捉襟見肘。」英飛凌（Infineon）電源與感測系統事業部總裁亞當．懷特（Adam White）指出。物理極限逼迫整個科技界不得不集體逃生，掀起一場「高壓直流（HVDC）」的配電革命。

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2026.6月第415期AI時代關鍵驅動力48V
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