低軌衛星收發機酬載測試挑戰

【作者：王岫晨】

從地表躍升至萬里高空的通訊轉型

隨著第五代行動通訊（5G）技術的成熟，全球資通訊產業的目光已不再侷限於地表。世界正式邁入B5G（Beyond 5G）與6G的技術前沿，而其中最關鍵的技術核心，莫過於「非地面網路（Non-Terrestrial Networks, NTN）」。傳統的行動通訊高度仰賴地面基地台，然而在面對海洋、高山、偏遠地區，或是面臨極端天災與區域衝突導致電力與骨幹網路中斷時，地面通訊的脆弱性便暴露無遺。

為了建立具備高度彈性的「通訊韌性」，將低軌衛星（LEO）與無人機（UAV）整合進全球通訊架構，已成為不容忽視的必然趨勢。這兩者不再是獨立運作的科技元件，而是建構「陸海空全域鏈路」的立體防線。

然而，將通訊設備從穩定的地表基地台移植到萬里高空、甚至太空環境中，所面臨的射頻（RF）物理特性、環境壓力及系統驗證門檻，均與傳統電子通訊有著天壤之別。

低軌衛星與無人機通訊對於通訊韌性的戰略商機

非地面網路NTN的崛起，本質上是一場全球通訊覆蓋權的重新分配。在商業與國防的雙重驅動下，低軌衛星與無人機通訊整合帶來了前所未有的龐大商機。低軌衛星由於運行軌道低（通常在300至2,000公里之間），具備低延遲、高頻寬的優勢，能有效彌補傳統地球同步衛星（GEO）傳輸延遲過長的痛點；而無人機則扮演了「空中機動基地台」的角色，能隨時在特定空域提供即時的訊號備援與圖資傳輸。

在國防韌性層面，當跨海海底光纜或地面基礎設施受到破壞時，低軌衛星能立刻對接地面終端，確保核心指揮鏈路不中斷。在商業應用上，遠洋漁業、跨境物流、林火監測、偏遠礦區等過去通訊的「不毛之地」，如今都能透過 NTN 技術實現無縫連結。此外，隨著 SpaceX 等國際航太巨頭持續透過回收火箭技術，將每公斤的衛星籌載發射成本大幅壓低，全球太空經濟的入場券已不再是遙不可及的夢想。這對具備強大資通訊（ICT）與毫米波技術優勢的台灣產業鏈而言，無疑是切入全球太空與無人機酬載供應鏈的絕佳歷史契機。

低軌衛星收發機在設計上的嚴苛考驗：動態與物理挑戰

儘管商機誘人，但低軌衛星在硬體設計上面臨的第一個關卡，就是極端的動態干擾。低軌衛星為了維持在軌道上不掉落，必須以每秒約7.5公里（時速高達27,000公里）的極高速度繞行地球。這種高速移動在無線通訊上會帶來劇烈的「多普勒效應（Doppler Effect）」，導致接收端與發射端之間的頻率產生嚴重的偏移。

如果通訊收發機無法即時、精準地進行頻率補償，訊號鏈路就會直接中斷。為了解決這項挑戰，現代衛星通訊設計高度仰賴「軟體定義無線電（Software-Defined Radio, SDR）」平台。透過在FPGA或高階微處理器中寫入高複雜度的動態補償演算法，收發機能在微秒級的時間內運算出頻率偏移量並進行校正。

除了多普勒偏移，衛星通訊收發機在射頻前端（RF Front-end）的設計上也必須達到極致的靈敏度與低噪聲。訊號跨越數百公里的太空與大氣層，面臨著巨大的長距離傳輸路徑損耗（Path Loss），尤其在毫米波（mmWave）頻段下，大氣吸收與雨衰（Rain Attenuation）更為嚴重。設計團隊必須在天線設計、功率放大器（PA）以及訊號調變協定上進行全方位的優化，才能在有限的衛星電力與體積規格下，達成高品質的星地鏈路傳輸。

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