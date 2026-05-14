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跨越地平線的通訊革命：NTN非地面網路深度探析

聯合新聞網／ CTimes零組件
圖一 : NTN興起，我們正從「點對點」的地面連接，邁向「網對網」的全空間覆蓋。
圖一 : NTN興起，我們正從「點對點」的地面連接，邁向「網對網」的全空間覆蓋。

作者：王岫晨

從 5G 邁向 6G 的全維度覆蓋

隨著行動通訊技術進入5G-Advanced並朝向6G邁進，人類對於連網的需求已不再滿足於「城市裡的快速」。儘管4G與5G在都會區提供了極高的傳輸速率，但受限於物理環境與建設成本，全球仍有約40%的地表面積（包括深山、沙漠、極地及浩瀚海洋）處於訊號真空地帶。

為了實現真正「無所不在」的連接（Ubiquitous Connectivity），非地面網路（Non-Terrestrial Network, NTN）應運而生。NTN並非要取代地面網路（Terrestrial Network, TN），而是透過衛星（Satellite）與高空平台（HAPS）將通訊維度從二維的平面覆蓋，拉升至三維的空間覆蓋。在3GPP Release 17標準之後，NTN正式納入行動通訊體系，象徵著「天地一體化」通訊時代的開啟。

NTN的核心組成與架構

NTN是一個複雜的多層次生態系統，主要由空間段、地面段與用戶段組成，三者協同作業以確保訊號的穩定傳輸。

空間段（Space Segment）：多軌道並行

空間段是NTN的靈魂，根據運行軌道高度的不同，主要分為三類衛星：

‧ 低軌衛星（LEO, 300–2,000 km：這是目前NTN發展的核心。由於距離地面近，訊號延遲極低（約10–30ms），適合寬頻通訊與語音通話，但覆蓋範圍較小，且衛星移動速度極快。

‧ 低軌衛星（LEO, 300–2,000 km）：多用於導航系統（如GPS）。

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2026.5月(第414期)解熱攻防戰：從資料中心到智慧穿戴的散熱對策
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