智慧終端的原生AI時代

邁入2026年，全球半導體產業已從「AI雲端運算」正式跨入「AI邊緣實踐」的爆發期。智慧終端（Smart Endpoints）不再只是數據的收集器，而是演變為具備獨立判斷能力的智慧節點。MCU作為電子設備的核心元件，正經歷一場架構變革，從單純的邏輯控制，轉向以NPU為核心的異質運算架構。

異質架構與先進製程的崛起

在2026年的技術規格中，除了傳統單核心通用型MCU外，面對更加複雜的邊緣運算需求，MCU也開始導入新的技術發展重心。

NPU-Integrated

硬體級AI加速器（NPU）漸漸成為中高階MCU的標準配置，未來市佔率可能會突破75%。預計2026年出貨的產品，將會顯著的從「CPU貨的產品，將會顯著的從「CPUCentric」轉向「NPU-Integrated」異構架構。這種設計包含負責系統調度與通訊的高效能控制核心（如Arm Cortex-M85或RISC-V）、專門處理矩陣運算的專用NPU加速核心（如Arm Ethos-U系列），以及用於訊號預處理的DSP。其每瓦算力(TOPS/W)較傳統軟體模擬提升了50至100倍，顯著強化邊緣運算能力。

22nm以下製程

因應更高的算力需求，製程技術也會逐步提升，一路前進至2 2 n m / 1 6 n m F i n F E T，以實現「Always-on」感知AI。因此MCU主流製程預計在2026年正式邁入22nmULP甚至16nm/12nm等級。提升電晶體密度，更可顯著降低漏電流。透過製程演進，微控制器能在極低電壓下維持運作，使得設備能長時間處於待命狀態，隨時感測外在環境變化。

