小晶片掀起半導體革命與生態重構

【王岫晨】

隨著半導體製程邁入 2 奈米甚至 1 奈米，傳統單一大型晶片的設計模式正遭遇挑戰。昂貴的微縮成本、日益下降的良率，以及AI對運算力近乎貪婪的需求，迫使產業尋找新的出路。

小晶片（Chiplet）從理論走向實踐，成為半導體領袖們公認的「救命稻草」。這種高度整合的半導體技術不僅僅是物理結構的改變，更是半導體產業鏈的一次深刻革命。

為什麼是Chiplet？

Chiplet 的核心思想是「分而治之」。將原本整合在單一矽片上的複雜功能（如 CPU、GPU、I/O、記憶體控制等）拆解成數個獨立的功能單元（小晶片）， 再透過先進封裝Advanced Packaging）技術將其重新整合在一個載板上。

●良率大幅提升：晶片面積越大，缺陷機率越高。將大晶片拆成數個小晶片，能顯著降低晶圓報廢率。

●成本優化：並非晶片上所有功能都需要最先進製程。例如，核心運算單元使用 3nm，而 I/O 或模擬電路則可留在成本較低的7nm 或 12nm，節省開發與生產經費。

●設計彈性：廠商可以像玩樂高一樣，「混搭」不同功能的小晶片，快速推出針對不同市場（如車用、AI、雲端）的衍生產品。

●異質整合：（ Heterogeneous Integration）： 允許將不同材料、不同製程、甚至不同代工廠生產的晶片封裝在一起。

標準化與封裝技術的雙重突破

過去，小晶片的互連協議大多由廠商私有， 例如如AMD 的Infinity Fabric。2022 年成立、2025 年已成為產業標準的UCIe (Universal Chiplet Interconnect Express)，解決了不同廠商小晶片之間「溝通」的問題。這意味著「小晶片市場」（Chiplet Marketplace）的商業模式正成為可能：A 公司買 B 公司的 I/O晶片，配上自己的運算晶片，直接進行封裝。

