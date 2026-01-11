快訊

圖一 AI PC並沒有如此大的實用感。
根據CTIMES在每年的年末所進行的年度失望與期待技術票選結果，本文將會針對2025年失望技術票選結果進行原因解析。另外也將針對2026年的當紅與值得期待技術進行相關探討，讓讀者可以更瞭解這些技術發展的脈絡，更能理解其將如何影響產業發展。

「嫌貨，才是買貨人」。之所以失望，是因為我真的買了，而它確確實實沒有這麼使用有感。最主要的原因，就是這個配備「NPU」的新世代PC，並沒有如想像中（廣告中)般的如虎添翼，絕大多數的應用場景都跟它沒有關係，除了每次開機會看到它亮起華麗的燈示外。大部分的時間它都安安靜靜地在陪伴我度過每個忙碌的時間。

然這並不是它的錯，它的問題是缺乏應用軟體和實際應用場景。作為PC，最主要的功能就是任務處理的用途，也就是行政文書、內容製作、設計編程等等，但這裡面鮮少有原生支援AI的軟體。現在絕大多數的AI功能仍是在雲端完成，它只是承接生成後的內容再進行編輯和後處理而已，角色跟傳統PC無異，甚至負擔還更小。

所以，AI PC最大的問題就是軟硬體生態系還不健全，仍有賴軟體體商和系統商進行更緊密的合作。

擴大其應用場景，並且更具體的展現出其優勢和特色。無論是更多AI原生的應用軟體，或者更多「有感」的智慧化功能，這都是提升AI PC吸引力的必要功課。

2026.1月(第410期)2026展望與回顧
小晶片掀起半導體革命與生態重構

隨著半導體製程邁入 2 奈米甚至 1 奈米，傳統單一大型晶片的設計模式正遭遇挑戰。昂貴的微縮成本、日益下降的良率，以及AI對運算力近乎貪婪的需求，迫使產業尋找新的出路。

2026年失望與期待

從封裝到測試 毫米波通訊關鍵與挑戰

隨著全球行動通訊、衛星網路與智慧化應用對資料量和頻寬的需求快速提升，傳統 sub-6 GHz 無線頻譜已難以支撐高速、高密度與低延遲的複雜應用環境。毫米波（Millimeter Wave, mmWave）頻段因具備極大的可用頻寬，逐漸成為5G、企業專網、WiGig、衛星通訊以及未來6G發展所倚賴的重要技術基礎。

SoIC引領後摩爾定律時代：重塑晶片計算架構的關鍵力量

隨著製程微縮逐漸逼近物理極限，半導體產業長達數十年的摩爾定律正面臨效率遞減的挑戰。晶體管縮小已難以帶來等比例的效能提升，而AI、HPC與雲端資料中心對計算能力的需求卻不斷加速。尤其在大型語言模型與生成式AI帶動的新算力戰爭中，現有晶片架構已無法滿足日益膨脹的記憶體頻寬需求與資料傳輸密度。

MCU市場新賽局起跑！

根據CTIMES的「2025年MCU品牌暨應用大調查」報告顯示，微控制器（MCU）市場發生了根本性的轉移。在經歷2022到2023年的「硬體」供應鏈危機（晶片短缺、價格飆漲）後，當前的最大痛點已轉變為「軟體」開發體驗，特別是廠商技術支援不足與開發工具生態系的不成熟。

5G固定無線接取將成寬頻主戰場

過去FWA常被視為光纖難以到達區域的權宜方案，但在5G中頻與毫米波網路鋪開後，FWA已成為固定寬頻成長最快的品類之一。FWA已是與光纖並列、以體驗工程與商業設計取勝的新一代固定寬頻方案。

