2026年失望與期待

【CTIMES編輯群】

AI PC

根據CTIMES在每年的年末所進行的年度失望與期待技術票選結果，本文將會針對2025年失望技術票選結果進行原因解析。另外也將針對2026年的當紅與值得期待技術進行相關探討，讓讀者可以更瞭解這些技術發展的脈絡，更能理解其將如何影響產業發展。

「嫌貨，才是買貨人」。之所以失望，是因為我真的買了，而它確確實實沒有這麼使用有感。最主要的原因，就是這個配備「NPU」的新世代PC，並沒有如想像中（廣告中)般的如虎添翼，絕大多數的應用場景都跟它沒有關係，除了每次開機會看到它亮起華麗的燈示外。大部分的時間它都安安靜靜地在陪伴我度過每個忙碌的時間。

然這並不是它的錯，它的問題是缺乏應用軟體和實際應用場景。作為PC，最主要的功能就是任務處理的用途，也就是行政文書、內容製作、設計編程等等，但這裡面鮮少有原生支援AI的軟體。現在絕大多數的AI功能仍是在雲端完成，它只是承接生成後的內容再進行編輯和後處理而已，角色跟傳統PC無異，甚至負擔還更小。

所以，AI PC最大的問題就是軟硬體生態系還不健全，仍有賴軟體體商和系統商進行更緊密的合作。

擴大其應用場景，並且更具體的展現出其優勢和特色。無論是更多AI原生的應用軟體，或者更多「有感」的智慧化功能，這都是提升AI PC吸引力的必要功課。

