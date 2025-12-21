快訊

朋友初訪1夜市驚呼「太大了！」 在地人揭真實坪數：逛到鐵腿

救援傷者...台大醫父女檔找到了 蔣萬安下午親赴轉達感謝

從封裝到測試 毫米波通訊關鍵與挑戰

聯合新聞網／ CTimes零組件
圖一 : 毫米波波束成形（beamforming）技術
圖一 : 毫米波波束成形（beamforming）技術

【作者： 王岫晨】

隨著全球行動通訊、衛星網路與智慧化應用對資料量和頻寬的需求快速提升，傳統 sub-6 GHz 無線頻譜已難以支撐高速、高密度與低延遲的複雜應用環境。毫米波（Millimeter Wave, mmWave）頻段因具備極大的可用頻寬，逐漸成為5G、企業專網、WiGig、衛星通訊以及未來6G發展所倚賴的重要技術基礎。

毫米波通訊的應用情境

毫米波通訊目前已在多項高頻寬需求場景中展開商用部署。最具代表性的應用來自5G NR（New Radio）的eMBB（增強型行動寬頻）服務。毫米波提供的多GHz頻寬，使基地台能在高密度環境中同時支援大量用戶，傳輸速率可達數 Gbps等級，適用於高畫質串流、沉浸式內容與企業級遠端作業等應用。

此外，毫米波亦廣泛應用於固定無線接取（FWA）領域，協助電信商在無需鋪設光纖的情況下提供高速寬頻服務，對地形複雜或基礎建設成本高昂的地區而言，是重要的替代方案。

在室內無線網路方面，運作於60 GHz的WiGig（IEEE 802.11ad/ay）技術利用毫米波特性提供高資料吞吐量，支援無線投影、8K影像傳輸、VR/AR裝置以及資料中心內的短距離高速連結。

汽車產業則利用77/79 GHz毫米波雷達實現先進駕駛輔助系統（ADAS），包括自動巡航控制、盲點偵測與前方碰撞預警。儘管此應用屬於感測領域，其與通訊毫米波在天線陣列、封裝與測試上的技術需求具高度相似性。

衛星通訊方面，Ka-band毫米波已成為低軌衛星（LEO）地面站與衛星之間的主要上、下行頻段。毫米波頻寬使衛星網路得以提供更高傳輸速率與更低延遲，並支援未來 NTN（Non-Terrestrial Network）架構的整合。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2025.12(第409期)MCU品牌暨應用大調查CTIMES出版中心

2025.12(第409期)MCU品牌暨應用大調查
2025.12(第409期)MCU品牌暨應用大調查

CTimes零組件

追蹤

延伸閱讀

萊德光電飆漲 低軌衛星三劍客被低估

衛星通訊關鍵元件 萊德光電

環科訂單熱 拚2025年賺錢

金寶、華通 四檔有看頭

相關新聞

從封裝到測試 毫米波通訊關鍵與挑戰

隨著全球行動通訊、衛星網路與智慧化應用對資料量和頻寬的需求快速提升，傳統 sub-6 GHz 無線頻譜已難以支撐高速、高密度與低延遲的複雜應用環境。毫米波（Millimeter Wave, mmWave）頻段因具備極大的可用頻寬，逐漸成為5G、企業專網、WiGig、衛星通訊以及未來6G發展所倚賴的重要技術基礎。

SoIC引領後摩爾定律時代：重塑晶片計算架構的關鍵力量

隨著製程微縮逐漸逼近物理極限，半導體產業長達數十年的摩爾定律正面臨效率遞減的挑戰。晶體管縮小已難以帶來等比例的效能提升，而AI、HPC與雲端資料中心對計算能力的需求卻不斷加速。尤其在大型語言模型與生成式AI帶動的新算力戰爭中，現有晶片架構已無法滿足日益膨脹的記憶體頻寬需求與資料傳輸密度。

MCU市場新賽局起跑！

根據CTIMES的「2025年MCU品牌暨應用大調查」報告顯示，微控制器（MCU）市場發生了根本性的轉移。在經歷2022到2023年的「硬體」供應鏈危機（晶片短缺、價格飆漲）後，當前的最大痛點已轉變為「軟體」開發體驗，特別是廠商技術支援不足與開發工具生態系的不成熟。

5G固定無線接取將成寬頻主戰場

過去FWA常被視為光纖難以到達區域的權宜方案，但在5G中頻與毫米波網路鋪開後，FWA已成為固定寬頻成長最快的品類之一。FWA已是與光纖並列、以體驗工程與商業設計取勝的新一代固定寬頻方案。

光照即頻譜—VLC可見光通訊產業與技術全覽

可見光通訊（Visible Light Communication, VLC）正從實驗室階段加速跨入可商用的專網市場。其核心價值在於把照明設備升級為通訊節點，利用LED、μLED或雷射二極體以強度調變/直接偵測的方式在可見光頻段傳輸資料。由於光不穿牆、頻譜極寬且不受傳統RF法規束縛，VLC在電磁相容要求高、保密需求強與干擾敏感的場域，展現出更可控與可預測的連網品質。

從資料中心到車用 光通訊興起與半導體落地

隨著數位化浪潮的加速，從雲端服務到人工智能應用，再到車用電子與醫療影像處理，龐大的數據流量正以指數型態成長。傳統電子訊號的傳輸方式，雖然在過去數十年間支撐了資訊產業的發展，但如今已逐漸遭遇頻寬與能耗上的瓶頸。電訊號在長距離傳輸時，會受到電阻與電容效應影響，導致延遲上升與功耗大增。相比之下，光訊號具備高速、低延遲、低損耗的特性，使其成為新一代資料傳輸的關鍵解方。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。