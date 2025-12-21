從封裝到測試 毫米波通訊關鍵與挑戰

【作者： 王岫晨】

隨著全球行動通訊、衛星網路與智慧化應用對資料量和頻寬的需求快速提升，傳統 sub-6 GHz 無線頻譜已難以支撐高速、高密度與低延遲的複雜應用環境。毫米波（Millimeter Wave, mmWave）頻段因具備極大的可用頻寬，逐漸成為5G、企業專網、WiGig、衛星通訊以及未來6G發展所倚賴的重要技術基礎。

毫米波通訊的應用情境

毫米波通訊目前已在多項高頻寬需求場景中展開商用部署。最具代表性的應用來自5G NR（New Radio）的eMBB（增強型行動寬頻）服務。毫米波提供的多GHz頻寬，使基地台能在高密度環境中同時支援大量用戶，傳輸速率可達數 Gbps等級，適用於高畫質串流、沉浸式內容與企業級遠端作業等應用。

此外，毫米波亦廣泛應用於固定無線接取（FWA）領域，協助電信商在無需鋪設光纖的情況下提供高速寬頻服務，對地形複雜或基礎建設成本高昂的地區而言，是重要的替代方案。

在室內無線網路方面，運作於60 GHz的WiGig（IEEE 802.11ad/ay）技術利用毫米波特性提供高資料吞吐量，支援無線投影、8K影像傳輸、VR/AR裝置以及資料中心內的短距離高速連結。

汽車產業則利用77/79 GHz毫米波雷達實現先進駕駛輔助系統（ADAS），包括自動巡航控制、盲點偵測與前方碰撞預警。儘管此應用屬於感測領域，其與通訊毫米波在天線陣列、封裝與測試上的技術需求具高度相似性。

衛星通訊方面，Ka-band毫米波已成為低軌衛星（LEO）地面站與衛星之間的主要上、下行頻段。毫米波頻寬使衛星網路得以提供更高傳輸速率與更低延遲，並支援未來 NTN（Non-Terrestrial Network）架構的整合。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2025.12(第409期)MCU品牌暨應用大調查CTIMES出版中心】