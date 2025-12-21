快訊

朋友初訪1夜市驚呼「太大了！」 在地人揭真實坪數：逛到鐵腿

救援傷者...台大醫父女檔找到了 蔣萬安下午親赴轉達感謝

SoIC引領後摩爾定律時代：重塑晶片計算架構的關鍵力量

聯合新聞網／ CTimes零組件
圖一 : 整合能力更強、資料傳輸距離更短、能效表現更好的3D堆疊技術成為新一代運算平台的關鍵基礎。
圖一 : 整合能力更強、資料傳輸距離更短、能效表現更好的3D堆疊技術成為新一代運算平台的關鍵基礎。

【作者： 王岫晨】

3D堆疊的崛起

隨著製程微縮逐漸逼近物理極限，半導體產業長達數十年的摩爾定律正面臨效率遞減的挑戰。晶體管縮小已難以帶來等比例的效能提升，而AI、HPC與雲端資料中心對計算能力的需求卻不斷加速。尤其在大型語言模型與生成式AI帶動的新算力戰爭中，現有晶片架構已無法滿足日益膨脹的記憶體頻寬需求與資料傳輸密度。

在這樣的技術背景下，整合能力更強、資料傳輸距離更短、能效表現更好的 3D 堆疊技術成為新一代運算平台的關鍵基礎。台積電推出的SoIC（System on Integrated Chips）正是在這一波後摩爾定律時代浪潮中脫穎而出的技術，透過晶圓級的垂直鍵合方式，讓多顆晶粒得以在奈米級距離內互相連結，為未來十年的晶片設計格局奠定全新方向。

SoIC技術本質：以晶圓級堆疊重新定義晶片互連方式

SoIC的核心價值在於顛覆了傳統封裝的互連模式。過去晶片堆疊多依賴 micro-bump 進行接合，互連尺度以數十微米計算，因此無法進一步縮短訊號傳輸距離，也限制了頻寬提升。SoIC則採用晶圓對晶圓（WoW）與晶粒對晶圓（CoW）的直接鍵合，不需透過TSV，改以更微細的金屬柱實現近乎奈米等級的互連距離，使晶片之間的資料交換效率遠高於任何既有封裝方式。

這種超高密度的垂直互連不僅顯著降低延遲、提升頻寬，也讓能耗隨距離縮短而減少，使其成為目前最具能效優勢的3D IC技術。更重要的是，SoIC的堆疊並不侷限於相同製程或相同功能的晶粒。邏輯晶片、SRAM、AI加速模組、I/O 控制器，甚至射頻與感測元件都能以不同製程技術製作，再透過SoIC在同一垂直堆疊中整合。這項能力使得SoIC成為打造「功能模組化晶片」的基礎，讓chiplet架構的潛力得以最大化。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2025.12(第409期)MCU品牌暨應用大調查CTIMES出版中心

2025.12(第409期)MCU品牌暨應用大調查
2025.12(第409期)MCU品牌暨應用大調查

CTimes零組件

追蹤

延伸閱讀

中國衝刺晶片自主 路透披露深圳祕密EUV計畫

大陸擬建立自主極紫外光刻機 專家：距真正量產恐怕還有10年的路要走

輝達助中共解放軍如虎添翼？彭博專欄：華府可與台灣合作防堵漏洞

亞馬遜成立新單位 任命老臣掌管AI模型、自研晶片與量子科技

相關新聞

從封裝到測試 毫米波通訊關鍵與挑戰

隨著全球行動通訊、衛星網路與智慧化應用對資料量和頻寬的需求快速提升，傳統 sub-6 GHz 無線頻譜已難以支撐高速、高密度與低延遲的複雜應用環境。毫米波（Millimeter Wave, mmWave）頻段因具備極大的可用頻寬，逐漸成為5G、企業專網、WiGig、衛星通訊以及未來6G發展所倚賴的重要技術基礎。

SoIC引領後摩爾定律時代：重塑晶片計算架構的關鍵力量

隨著製程微縮逐漸逼近物理極限，半導體產業長達數十年的摩爾定律正面臨效率遞減的挑戰。晶體管縮小已難以帶來等比例的效能提升，而AI、HPC與雲端資料中心對計算能力的需求卻不斷加速。尤其在大型語言模型與生成式AI帶動的新算力戰爭中，現有晶片架構已無法滿足日益膨脹的記憶體頻寬需求與資料傳輸密度。

MCU市場新賽局起跑！

根據CTIMES的「2025年MCU品牌暨應用大調查」報告顯示，微控制器（MCU）市場發生了根本性的轉移。在經歷2022到2023年的「硬體」供應鏈危機（晶片短缺、價格飆漲）後，當前的最大痛點已轉變為「軟體」開發體驗，特別是廠商技術支援不足與開發工具生態系的不成熟。

5G固定無線接取將成寬頻主戰場

過去FWA常被視為光纖難以到達區域的權宜方案，但在5G中頻與毫米波網路鋪開後，FWA已成為固定寬頻成長最快的品類之一。FWA已是與光纖並列、以體驗工程與商業設計取勝的新一代固定寬頻方案。

光照即頻譜—VLC可見光通訊產業與技術全覽

可見光通訊（Visible Light Communication, VLC）正從實驗室階段加速跨入可商用的專網市場。其核心價值在於把照明設備升級為通訊節點，利用LED、μLED或雷射二極體以強度調變/直接偵測的方式在可見光頻段傳輸資料。由於光不穿牆、頻譜極寬且不受傳統RF法規束縛，VLC在電磁相容要求高、保密需求強與干擾敏感的場域，展現出更可控與可預測的連網品質。

從資料中心到車用 光通訊興起與半導體落地

隨著數位化浪潮的加速，從雲端服務到人工智能應用，再到車用電子與醫療影像處理，龐大的數據流量正以指數型態成長。傳統電子訊號的傳輸方式，雖然在過去數十年間支撐了資訊產業的發展，但如今已逐漸遭遇頻寬與能耗上的瓶頸。電訊號在長距離傳輸時，會受到電阻與電容效應影響，導致延遲上升與功耗大增。相比之下，光訊號具備高速、低延遲、低損耗的特性，使其成為新一代資料傳輸的關鍵解方。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。