SoIC引領後摩爾定律時代：重塑晶片計算架構的關鍵力量

【作者： 王岫晨】

3D堆疊的崛起

隨著製程微縮逐漸逼近物理極限，半導體產業長達數十年的摩爾定律正面臨效率遞減的挑戰。晶體管縮小已難以帶來等比例的效能提升，而AI、HPC與雲端資料中心對計算能力的需求卻不斷加速。尤其在大型語言模型與生成式AI帶動的新算力戰爭中，現有晶片架構已無法滿足日益膨脹的記憶體頻寬需求與資料傳輸密度。

在這樣的技術背景下，整合能力更強、資料傳輸距離更短、能效表現更好的 3D 堆疊技術成為新一代運算平台的關鍵基礎。台積電推出的SoIC（System on Integrated Chips）正是在這一波後摩爾定律時代浪潮中脫穎而出的技術，透過晶圓級的垂直鍵合方式，讓多顆晶粒得以在奈米級距離內互相連結，為未來十年的晶片設計格局奠定全新方向。

SoIC技術本質：以晶圓級堆疊重新定義晶片互連方式

SoIC的核心價值在於顛覆了傳統封裝的互連模式。過去晶片堆疊多依賴 micro-bump 進行接合，互連尺度以數十微米計算，因此無法進一步縮短訊號傳輸距離，也限制了頻寬提升。SoIC則採用晶圓對晶圓（WoW）與晶粒對晶圓（CoW）的直接鍵合，不需透過TSV，改以更微細的金屬柱實現近乎奈米等級的互連距離，使晶片之間的資料交換效率遠高於任何既有封裝方式。

這種超高密度的垂直互連不僅顯著降低延遲、提升頻寬，也讓能耗隨距離縮短而減少，使其成為目前最具能效優勢的3D IC技術。更重要的是，SoIC的堆疊並不侷限於相同製程或相同功能的晶粒。邏輯晶片、SRAM、AI加速模組、I/O 控制器，甚至射頻與感測元件都能以不同製程技術製作，再透過SoIC在同一垂直堆疊中整合。這項能力使得SoIC成為打造「功能模組化晶片」的基礎，讓chiplet架構的潛力得以最大化。

