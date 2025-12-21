MCU市場新賽局起跑！

【作者： 籃貫銘】

根據CTIMES的「2025年MCU品牌暨應用大調查」報告顯示，微控制器（MCU）市場發生了根本性的轉移。在經歷2022到2023年的「硬體」供應鏈危機（晶片短缺、價格飆漲）後，當前的最大痛點已轉變為「軟體」開發體驗，特別是廠商技術支援不足與開發工具生態系的不成熟。

他們是誰：70%為10年以上資歷資深工程師

究竟填寫問卷的是哪些人？這是這份調查最重要的要被探問的事，也是本次報導最關鍵的開頭故事。而根據數據顯示，調查主體以「研發、硬體及韌體工程師」為核心主力，佔比高達51.8%；其次是「專案/產品經理」（22%）和「高階管理」（11%）。

至於所處的應用領域，則產品應用高度集中在高價值領域。前四大項分別是「工業控制/自動化/馬達控制」（27%）、「AIoT /智慧家庭/智慧城市」（25%）、「消費性電子」（20%）以及「汽車電子」（14%）。這樣的分布結構，確保了調查結果能深入覆蓋當前科技產業最前沿的發展區塊，奠定了報告的專業基調。

然而，這份報告最顯著且具區別性的特徵，在於受訪者深厚的產業資歷。統計指出，擁有「15年以上」從業經驗的資深人士佔比高達51%，若將門檻放寬至10年以上，合計比例更接近七成。這意味著受訪對象絕非產業新鮮人，而是長期在第一線深耕、歷經多次技術迭代與市場洗禮的資深從業者。

基於這樣堅實的專家背景，這群受訪者所反饋的意見具有極高的參考價值。當這群在產業打滾多年的資深工程師共同指出某項技術瓶頸或市場阻礙時，這些「痛點」便不再只是單純的操作困難，而是具備了相當程度的可信度。

這種「資深」屬性意味著他們的技術偏好，例如對Arm生態系的依賴具有強大的慣性；他們對新技術如RISC-V的顧慮（例如對工具鏈不穩定的擔憂）是基於深刻的歷史專案經驗。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2025.12(第409期)MCU品牌暨CTIMES出版中心】