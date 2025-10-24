5G固定無線接取將成寬頻主戰場

快訊

CTimes零組件
圖一 : 在5G中頻與毫米波網路鋪開後，FWA已成為固定寬頻成長最快的品類之一。
圖一 : 在5G中頻與毫米波網路鋪開後，FWA已成為固定寬頻成長最快的品類之一。

【作者： 王岫晨】

過去FWA常被視為光纖難以到達區域的權宜方案，但在5G中頻與毫米波網路鋪開後，FWA已成為固定寬頻成長最快的品類之一。FWA已是與光纖並列、以體驗工程與商業設計取勝的新一代固定寬頻方案。

從美國的「替代型」競爭到印度的「普及型」擴張，搭配R18/5G-Advanced的容量與能效升級、Wi-Fi 7的宅內體驗完善，以及企業場景的高附加價值，FWA的S曲線仍在中段向上。

FWA從補位走向主力

Ericsson 最新移動報告指出，全球FWA連線數將由2024年底的約1.6億，擴大至2030年的3.5億，其中逾八成將由5G承載；4G FWA則在2026年前後見頂後趨緩。這意味著未來固定寬頻連線中，約近兩成有望由FWA提供，從補位走向主力選項。

區域市場正出現兩條鮮明曲線：一是「替代型」—以美國為代表，行動業者利用C-band與毫米波容量，直接從有線寬頻挖角。T-Mobile與Verizon持續新增FWA用戶，T-Mobile在2025年第二季新增45.4萬個FWA連線、累計超過730萬戶；Verizon也維持單季數十萬用戶的淨增，並以價格與資費保證搶市。多家第三方測速統計顯示，FWA下載中位數已普遍站上百Mbps以上，對一般家用與SOHO族群形成有效吸引。

二是「普及型」—以印度為代表，Reliance Jio 以AirFiber推進「最後一哩」寬頻普及，2025年中已連結超過740萬處所，外媒並估其FWA用戶規模已超越美國龍頭，成為全球最大FWA營運商，體現以低價大規模佈建帶動城鄉數位化的路徑。

