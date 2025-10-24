光照即頻譜—VLC可見光通訊產業與技術全覽

【作者： 王岫晨】

可見光通訊（Visible Light Communication, VLC）正從實驗室階段加速跨入可商用的專網市場。其核心價值在於把照明設備升級為通訊節點，利用LED、μLED或雷射二極體以強度調變/直接偵測的方式在可見光頻段傳輸資料。由於光不穿牆、頻譜極寬且不受傳統RF法規束縛，VLC在電磁相容要求高、保密需求強與干擾敏感的場域，展現出更可控與可預測的連網品質。

產業鏈近兩年明顯轉向「場域化落地」與「系統化整合」，從單點示範轉為整層樓、整廠域的可營運網路；同時，IEEE 802.15.7的裝置層規範與IEEE 802.11bb把光通訊納入Wi-Fi體系的演進，讓終端可沿用IP網路與企業認證機制，降低整合與維運成本。硬體端則在μLED與驅動IC進步下，於標準照度維持穩定亮度與色品的同時達成高速資料率，推動從概念驗證（PoC）走向小到中型規模的真實部署。

應用商機版圖：安全專網、定位與無線替代

在企業與政府單位，VLC正被定位為補齊Wi-Fi與5G私網缺口的「安全專網」。光束的空間侷限讓小區重複使用率提高，外洩風險降低，特別適合研發中心、策略會議室與涉密辦公區域。醫療與工業是第二塊高成長場景：手術室、病房、MRI周邊對EMC高度敏感，VLC能在不中斷醫療設備的前提下提供高速下行；工廠與倉儲場域的AGV/AMR與機台回傳可用光層作為冗餘通道，與Wi-Fi/5G形成多路備援，讓生產與安全兩種SLA同時被滿足。

室內定位則把照明變成基礎建設，燈具注入唯一識別碼或調變序列，終端透過光學接收器在不額外佔用RF頻譜的情況下取得亞公尺級位置資訊，對商場導引、博物館互動、機場醫院資產追蹤與人流分析尤其有用。教育與會展等高密度環境也在導入，以「固定座位高速下行」或「臨時專網」支援大量使用者。

交通與車聯的探索將車燈與路燈視為天然光源，利用方向性強與可視特性進行短訊通報，作為毫米波/蜂巢網路冗餘；在水下與禁RF環境，如礦坑、化工廠與油氣設施，VLC則以其天然的安全屬性，提供短距穩定連結。

關鍵技術與系統設計：從光源到協定堆疊

要把「光照即網路」落實為可營運系統，設計需自下而上貫穿光源、接收器、調變與協定。LED與μLED以成本、壽命與量產性成為主流，其中μLED憑藉低寄生電容與高調變頻寬支撐Gbps級鏈路；LD在點對點或光纖延伸可進一步提升速率，但需嚴守光生物安全與光束整形設計。接收端多採PIN/APD搭配跨阻放大器，若場景存在強背景光或需高精度定位，則以SPAD陣列提升時間解析與抗噪性能。

調變領域從實作簡潔的OOK/PPM/PAM到高頻譜效率的DCO-OFDM/ACO-OFDM並行發展，前者成本友善、易量產，後者在多徑與頻選通道中更具韌性，但必須處理高峰均功率比與非線性失真；當白光架構具備RGB通道時，亦可做色分/空分MIMO以提高吞吐，再配合LDPC/Polar等FEC與交錯器減緩突發雜訊。協定面若遵循802.11bb，VLC介面可被企業網路視為另一種Wi-Fi接取，沿用AAA、IP與資安策略，縮短導入週期並提升跨廠牌互通性。

通道與照明共存是工程落地的關鍵，室內以LOS為主、牆地天反射造成可預期多徑，日光與螢光燈拍頻抬升雜訊底，工程上必須以直流偏壓疊加高頻調變或分時/分頻機制與PWM調光協同運作，確保在人因要求的無頻閃、穩定色溫與顯色前提下仍能維持連結品質。若建築採PoE、DALI或KNX等系統，VLC驅動與控制器需無縫對接，以保證維運與擴充的一致性。

