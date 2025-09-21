台灣供應鏈突圍與全球先進封裝競局

【作者： 王岫晨】

CoWoS封裝產能、HBM記憶體供應、ABF基板產能—同時陷入緊繃，成為全球AI基礎設施擴張的最大瓶頸。台灣身為先進製程與封裝重鎮，如何透過設計服務、基板與材料的升級來化解挑戰？

AI訓練與推論帶動NVIDIA、AMD的加速器全面採用CoWoS與HBM（High Bandwidth Memory）。然而，CoWoS產能、ABF基板與HBM供應同時吃緊，形成「先進封裝—記憶體—基板」三重瓶頸。

需求暴衝與三重瓶頸

AI伺服器的記憶體頻寬與容量成為效能關鍵，NVIDIA Blackwell、AMD MI350 系列等AI GPU/加速卡採多顆 GPU +多顆HBM的2.5D異質整合，標配 CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）與HBM3E及下一代HBM4。需求遠超既有產能，使得CoWoS產能、HBM產能與ABF基板同步緊繃。TSMC 2025年CoWoS產能規模上看7.5萬片／年，並在2024–2025年連續倍增，仍難完全滿足NVIDIA等客戶；TSMC亦開始將部分CoWoS流程委外至OSAT（如日月光、矽品）。

技術面，TSMC正加速從CoWoS-S（矽中介層）轉向CoWoS-L（RDL/有機介電層）、CoWoS-R等族系，以支援更大封裝尺寸、更多HBM堆疊與走線密度。這些變體被視為在不犧牲性能下擴大可量產性的重要路徑。

HBM：從3E邁向4／4e

JEDEC已於2025年正式發布HBM4（JESD270-4）：單堆疊介面位寬擴至2048-bit、速率至8 Gb/s，每堆疊頻寬可達2 TB/s、容量最高64 GB，目標是滿足下一代AI訓練平台對更高頻寬、更低能耗的要求。HBM4e作為擴充世代，業界預期將在2027前後量產、頻寬更進一步並引入客製化base-die（邏輯基底晶片）方案。

供應面來看，SK hynix以MR-MUF（Mass Reflow-Molded Underfill）封裝流程在HBM 3/3E市場領先，散熱與良率被廣泛認可；三星正導入MUF家族技術以改善HBM良率，Micron於2026年量產HBM4、並規劃後續 HBM4e。2025–2026年的HBM產能幾乎被大客戶預訂，顯示記憶體仍是AI 供應鏈的關鍵閘門。

