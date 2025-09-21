快訊

樺加沙颱風最新路徑曝光 最快今下午5時30分海陸警齊發

紐時專欄作家佛里曼：中國人下西洋棋、美國人下跳棋、川普玩大富翁

「超巨怪鳥」傻站路中間！女子大喊快逃 牠竟聽懂人話直接跟回家求收編

台灣供應鏈突圍與全球先進封裝競局

聯合新聞網／ CTimes零組件
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

【作者： 王岫晨】

CoWoS封裝產能、HBM記憶體供應、ABF基板產能—同時陷入緊繃，成為全球AI基礎設施擴張的最大瓶頸。台灣身為先進製程與封裝重鎮，如何透過設計服務、基板與材料的升級來化解挑戰？

AI訓練與推論帶動NVIDIA、AMD的加速器全面採用CoWoS與HBM（High Bandwidth Memory）。然而，CoWoS產能、ABF基板與HBM供應同時吃緊，形成「先進封裝—記憶體—基板」三重瓶頸。

需求暴衝與三重瓶頸

AI伺服器的記憶體頻寬與容量成為效能關鍵，NVIDIA Blackwell、AMD MI350 系列等AI GPU/加速卡採多顆 GPU +多顆HBM的2.5D異質整合，標配 CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）與HBM3E及下一代HBM4。需求遠超既有產能，使得CoWoS產能、HBM產能與ABF基板同步緊繃。TSMC 2025年CoWoS產能規模上看7.5萬片／年，並在2024–2025年連續倍增，仍難完全滿足NVIDIA等客戶；TSMC亦開始將部分CoWoS流程委外至OSAT（如日月光、矽品）。

技術面，TSMC正加速從CoWoS-S（矽中介層）轉向CoWoS-L（RDL/有機介電層）、CoWoS-R等族系，以支援更大封裝尺寸、更多HBM堆疊與走線密度。這些變體被視為在不犧牲性能下擴大可量產性的重要路徑。

HBM：從3E邁向4／4e

JEDEC已於2025年正式發布HBM4（JESD270-4）：單堆疊介面位寬擴至2048-bit、速率至8 Gb/s，每堆疊頻寬可達2 TB/s、容量最高64 GB，目標是滿足下一代AI訓練平台對更高頻寬、更低能耗的要求。HBM4e作為擴充世代，業界預期將在2027前後量產、頻寬更進一步並引入客製化base-die（邏輯基底晶片）方案。

供應面來看，SK hynix以MR-MUF（Mass Reflow-Molded Underfill）封裝流程在HBM 3/3E市場領先，散熱與良率被廣泛認可；三星正導入MUF家族技術以改善HBM良率，Micron於2026年量產HBM4、並規劃後續 HBM4e。2025–2026年的HBM產能幾乎被大客戶預訂，顯示記憶體仍是AI 供應鏈的關鍵閘門。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱CTIMES出版中心

零組件2025.09(第406期)先進封裝
零組件2025.09(第406期)先進封裝

CTimes零組件

追蹤

延伸閱讀

Nvidia銷中新降規晶片買氣淡 大廠不願意下單

力成受惠 DRAM 動能、NAND Flash 發展 第4季後市可期

印能2026年業績挑戰新高

AI應用拉抬 先進封裝需求水漲船高

相關新聞

CPO與 LPO 誰能主導 AI 資料中心？

隨著AI運算需求持續飆升，從大型語言模型（LLM）、生成式AI到高效能運算（HPC），資料中心面臨的最大瓶頸已不再是單純的晶片效能，而是頻寬、功耗與散熱。傳統電連接逐漸無法滿足AI GPU/TPU所需的龐大資料傳輸，促使 光電整合（Opto-Electronic Integration）成為必然趨勢。其中，CPO（Co-Packaged Optics，光電共封裝）與LPO（Linear Drive Pluggable Optics，線性可插拔光模組）兩種不同架構的方案，正成為全球大廠與台灣光通訊供應鏈的競逐焦點。

台灣供應鏈突圍與全球先進封裝競局

CoWoS封裝產能、HBM記憶體供應、ABF基板產能—同時陷入緊繃，成為全球AI基礎設施擴張的最大瓶頸。台灣身為先進製程與封裝重鎮，如何透過設計服務、基板與材料的升級來化解挑戰？

以先進封裝重新定義運算效能

在過去近六十年的時間裡，半導體產業的發展軌跡幾乎完全由摩爾定律所定義，即積體電路上可容納的電晶體數目，約每18至24個月便會增加一倍，帶來處理器效能的翻倍成長與成本的相對下降。

先進封裝重塑半導體產業生態系

先進封裝的興起，不僅僅是製程技術的延伸，更是半導體產業生態的一次深層次重組。過去，IC設計公司專注於電路創新，晶圓代工廠聚焦於先進製程，而封裝測試廠則負責後段整合與品質驗證，這樣的「線性分工」在摩爾定律高速推進的年代行之有效。 然而，隨著晶體管微縮逐漸逼近物理極限，單純依賴製程微縮已不足以滿足高效能運算、低功耗及小型化的需求。此時，先進封裝以異質整合與3D堆疊為核心，成為系統級效能突破的重要途徑。不同於傳統封裝僅是晶片與電路板的連接，先進封裝要求跨領域的深度協作。

CPO引領高速運算新時代 從設計到測試打造電光融合關鍵實力

光電整合將涉及半導體、光學、封裝、系統架構四大領域的深度協作。隨著AI運算需求增加。模型日益複雜、算力需求呈指數級增長，傳統傳輸技術正遭遇頻寬、功耗與距離的物理極限挑戰。光電整合憑藉高頻寬、低延遲與高效率，成為突破傳輸瓶頸的創新核心解方。

5G RedCap為物聯網注入新動能

5G RedCap的出現不僅填補了高階5G與低速物聯網技術間的空白，更為中速率、低功耗、高密度的IoT應用提供了標準化升級路徑。隨著網路架構逐步成熟與裝置成本降低，RedCap有望成為5G時代推動「萬物聯網」的關鍵技術。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。