先進封裝重塑半導體產業生態系

【作者： 王岫晨】

先進封裝的興起，不僅僅是製程技術的延伸，更是半導體產業生態的一次深層次重組。過去，IC設計公司專注於電路創新，晶圓代工廠聚焦於先進製程，而封裝測試廠則負責後段整合與品質驗證，這樣的「線性分工」在摩爾定律高速推進的年代行之有效。

然而，隨著晶體管微縮逐漸逼近物理極限，單純依賴製程微縮已不足以滿足高效能運算、低功耗及小型化的需求。此時，先進封裝以異質整合與3D堆疊為核心，成為系統級效能突破的重要途徑。不同於傳統封裝僅是晶片與電路板的連接，先進封裝要求跨領域的深度協作。

IDM廠的策略轉

設計公司必須考慮封裝架構，晶圓廠需要掌握封裝與測試技術，而材料與設備供應商則要開發出能支撐異質整合的新材料與新工具。整個產業鏈不再是「點對點」的關係，而是更像一個「系統級共生網絡」。

INTEL打造系統最佳化

Intel便是最具代表性的案例。其Foveros 3D堆疊技術透過矽中介層實現異質晶片的垂直整合，使不同製程節點的晶片能夠高效互連；而EMIB（嵌入式多晶片互連橋）則提供了更靈活的2.5D整合解決方案，避免大面積中介層的高成本問題。透過這些先進封裝技術，Intel能將CPU、GPU、AI加速器等不同晶片模組整合於同一平台，打造出「系統級最佳化」的產品，進一步強化其在資料中心與高效能運算市場的地位。

三星強調高密度堆疊優勢

三星則以I-Cube與X-Cube技術積極佈局，強調晶圓級封裝與高密度堆疊的優勢，並與其自有記憶體業務（HBM、GDDR）結合，形成完整的解決方案。這種內部資源整合的優勢，讓IDM廠能在競爭激烈的市場中，提供更具差異化的產品組合。

然而，IDM的挑戰在於如何兼顧靈活性與成本效益。隨著客戶需求多元化，單一廠商難以獨立應對所有技術組合，如何在內部整合與外部協作之間取得平衡，將成為IDM成敗的關鍵。

