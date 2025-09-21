快訊

先進封裝重塑半導體產業生態系

聯合新聞網／ CTimes零組件
先進封裝將成為半導體技術突破與產業生態演化的核心引擎。
【作者： 王岫晨】

先進封裝的興起，不僅僅是製程技術的延伸，更是半導體產業生態的一次深層次重組。過去，IC設計公司專注於電路創新，晶圓代工廠聚焦於先進製程，而封裝測試廠則負責後段整合與品質驗證，這樣的「線性分工」在摩爾定律高速推進的年代行之有效。

然而，隨著晶體管微縮逐漸逼近物理極限，單純依賴製程微縮已不足以滿足高效能運算、低功耗及小型化的需求。此時，先進封裝以異質整合與3D堆疊為核心，成為系統級效能突破的重要途徑。不同於傳統封裝僅是晶片與電路板的連接，先進封裝要求跨領域的深度協作。

IDM廠的策略轉

設計公司必須考慮封裝架構，晶圓廠需要掌握封裝與測試技術，而材料與設備供應商則要開發出能支撐異質整合的新材料與新工具。整個產業鏈不再是「點對點」的關係，而是更像一個「系統級共生網絡」。

INTEL打造系統最佳化

Intel便是最具代表性的案例。其Foveros 3D堆疊技術透過矽中介層實現異質晶片的垂直整合，使不同製程節點的晶片能夠高效互連；而EMIB（嵌入式多晶片互連橋）則提供了更靈活的2.5D整合解決方案，避免大面積中介層的高成本問題。透過這些先進封裝技術，Intel能將CPU、GPU、AI加速器等不同晶片模組整合於同一平台，打造出「系統級最佳化」的產品，進一步強化其在資料中心與高效能運算市場的地位。

三星強調高密度堆疊優勢

三星則以I-Cube與X-Cube技術積極佈局，強調晶圓級封裝與高密度堆疊的優勢，並與其自有記憶體業務（HBM、GDDR）結合，形成完整的解決方案。這種內部資源整合的優勢，讓IDM廠能在競爭激烈的市場中，提供更具差異化的產品組合。

然而，IDM的挑戰在於如何兼顧靈活性與成本效益。隨著客戶需求多元化，單一廠商難以獨立應對所有技術組合，如何在內部整合與外部協作之間取得平衡，將成為IDM成敗的關鍵。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱CTIMES出版中心

零組件2025.09(第406期)先進封裝
零組件2025.09(第406期)先進封裝

CTimes零組件

延伸閱讀

相關新聞

CPO與 LPO 誰能主導 AI 資料中心？

隨著AI運算需求持續飆升，從大型語言模型（LLM）、生成式AI到高效能運算（HPC），資料中心面臨的最大瓶頸已不再是單純的晶片效能，而是頻寬、功耗與散熱。傳統電連接逐漸無法滿足AI GPU/TPU所需的龐大資料傳輸，促使 光電整合（Opto-Electronic Integration）成為必然趨勢。其中，CPO（Co-Packaged Optics，光電共封裝）與LPO（Linear Drive Pluggable Optics，線性可插拔光模組）兩種不同架構的方案，正成為全球大廠與台灣光通訊供應鏈的競逐焦點。

台灣供應鏈突圍與全球先進封裝競局

CoWoS封裝產能、HBM記憶體供應、ABF基板產能—同時陷入緊繃，成為全球AI基礎設施擴張的最大瓶頸。台灣身為先進製程與封裝重鎮，如何透過設計服務、基板與材料的升級來化解挑戰？

以先進封裝重新定義運算效能

在過去近六十年的時間裡，半導體產業的發展軌跡幾乎完全由摩爾定律所定義，即積體電路上可容納的電晶體數目，約每18至24個月便會增加一倍，帶來處理器效能的翻倍成長與成本的相對下降。

先進封裝重塑半導體產業生態系

先進封裝的興起，不僅僅是製程技術的延伸，更是半導體產業生態的一次深層次重組。過去，IC設計公司專注於電路創新，晶圓代工廠聚焦於先進製程，而封裝測試廠則負責後段整合與品質驗證，這樣的「線性分工」在摩爾定律高速推進的年代行之有效。 然而，隨著晶體管微縮逐漸逼近物理極限，單純依賴製程微縮已不足以滿足高效能運算、低功耗及小型化的需求。此時，先進封裝以異質整合與3D堆疊為核心，成為系統級效能突破的重要途徑。不同於傳統封裝僅是晶片與電路板的連接，先進封裝要求跨領域的深度協作。

CPO引領高速運算新時代 從設計到測試打造電光融合關鍵實力

光電整合將涉及半導體、光學、封裝、系統架構四大領域的深度協作。隨著AI運算需求增加。模型日益複雜、算力需求呈指數級增長，傳統傳輸技術正遭遇頻寬、功耗與距離的物理極限挑戰。光電整合憑藉高頻寬、低延遲與高效率，成為突破傳輸瓶頸的創新核心解方。

5G RedCap為物聯網注入新動能

5G RedCap的出現不僅填補了高階5G與低速物聯網技術間的空白，更為中速率、低功耗、高密度的IoT應用提供了標準化升級路徑。隨著網路架構逐步成熟與裝置成本降低，RedCap有望成為5G時代推動「萬物聯網」的關鍵技術。

