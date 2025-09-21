快訊

在過去近六十年的時間裡，半導體產業的發展軌跡幾乎完全由摩爾定律所定義。 路透
【作者： 籃貫銘】

在過去近六十年的時間裡，半導體產業的發展軌跡幾乎完全由摩爾定律所定義，即積體電路上可容納的電晶體數目，約每18至24個月便會增加一倍，帶來處理器效能的翻倍成長與成本的相對下降。

然而，這個引領產業數十載的黃金定律，如今正同時面臨物理極限與經濟效益的雙重挑戰，迫使整個產業生態系尋求新的發展路徑。先進封裝技術，正是在此背景下，從過去半導體製造流程中相對次要的「後段」環節，躍升為延續效能成長曲線、決定未來競爭勝負的「前段」核心戰略。

摩爾定律的趨緩與縮放比例的終結

在物理層面，隨著電晶體製程節點逼近個位數奈米，甚至進入埃米（ångström）尺度，量子穿隧效應等物理現象變得日益顯著，對元件的穩定性與功耗控制構成嚴峻挑戰。傳統的微縮（scaling）所能帶來的效能提升效益正在遞減。

登納德縮放比例（Dennard Scaling）的失效更早一步宣告了單純微縮策略的終結。登納德縮放比例指出，當電晶體尺寸縮小時，其功率密度基本保持不變，意味著可以在不增加功耗的前提下提升效能。然而，自2005年左右，由於漏電流等問題，此定律已不再適用，導致晶片功耗成為制約時脈速度提升的主要障礙。

其次，在經濟層面，開發先進製程節點的研發與製造成本呈指數級增長。根據國際商業策略公司（IBS）的數據，22奈米製程之後，每一代新技術的設計成本增幅都超過50%，例如，從16奈米到3奈米，每一次製程微縮所需的成本都大幅提升。

這種經濟現實迫使產業從過去「如何將晶片做得更小」的單一維度思維，轉向「如何將晶片封得更小、更有效率」的多維度整合思維。先進封裝正是在此轉捩點上，接替先進製程，成為持續推動半導體發展的關鍵力量。

零組件2025.09(第406期)先進封裝
零組件2025.09(第406期)先進封裝

CPO與 LPO 誰能主導 AI 資料中心？

隨著AI運算需求持續飆升，從大型語言模型（LLM）、生成式AI到高效能運算（HPC），資料中心面臨的最大瓶頸已不再是單純的晶片效能，而是頻寬、功耗與散熱。傳統電連接逐漸無法滿足AI GPU/TPU所需的龐大資料傳輸，促使 光電整合（Opto-Electronic Integration）成為必然趨勢。其中，CPO（Co-Packaged Optics，光電共封裝）與LPO（Linear Drive Pluggable Optics，線性可插拔光模組）兩種不同架構的方案，正成為全球大廠與台灣光通訊供應鏈的競逐焦點。

台灣供應鏈突圍與全球先進封裝競局

CoWoS封裝產能、HBM記憶體供應、ABF基板產能—同時陷入緊繃，成為全球AI基礎設施擴張的最大瓶頸。台灣身為先進製程與封裝重鎮，如何透過設計服務、基板與材料的升級來化解挑戰？

以先進封裝重新定義運算效能

在過去近六十年的時間裡，半導體產業的發展軌跡幾乎完全由摩爾定律所定義，即積體電路上可容納的電晶體數目，約每18至24個月便會增加一倍，帶來處理器效能的翻倍成長與成本的相對下降。

先進封裝重塑半導體產業生態系

先進封裝的興起，不僅僅是製程技術的延伸，更是半導體產業生態的一次深層次重組。過去，IC設計公司專注於電路創新，晶圓代工廠聚焦於先進製程，而封裝測試廠則負責後段整合與品質驗證，這樣的「線性分工」在摩爾定律高速推進的年代行之有效。 然而，隨著晶體管微縮逐漸逼近物理極限，單純依賴製程微縮已不足以滿足高效能運算、低功耗及小型化的需求。此時，先進封裝以異質整合與3D堆疊為核心，成為系統級效能突破的重要途徑。不同於傳統封裝僅是晶片與電路板的連接，先進封裝要求跨領域的深度協作。

CPO引領高速運算新時代 從設計到測試打造電光融合關鍵實力

光電整合將涉及半導體、光學、封裝、系統架構四大領域的深度協作。隨著AI運算需求增加。模型日益複雜、算力需求呈指數級增長，傳統傳輸技術正遭遇頻寬、功耗與距離的物理極限挑戰。光電整合憑藉高頻寬、低延遲與高效率，成為突破傳輸瓶頸的創新核心解方。

5G RedCap為物聯網注入新動能

5G RedCap的出現不僅填補了高階5G與低速物聯網技術間的空白，更為中速率、低功耗、高密度的IoT應用提供了標準化升級路徑。隨著網路架構逐步成熟與裝置成本降低，RedCap有望成為5G時代推動「萬物聯網」的關鍵技術。

