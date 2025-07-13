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5G RedCap為物聯網注入新動能

聯合新聞網／ CTimes零組件

【作者： 王岫晨】

5G RedCap的出現不僅填補了高階5G與低速物聯網技術間的空白，更為中速率、低功耗、高密度的IoT應用提供了標準化升級路徑。隨著網路架構逐步成熟與裝置成本降低，RedCap有望成為5G時代推動「萬物聯網」的關鍵技術。

隨著5G持續擴展，全球電信市場逐步朝向更高頻寬、更低延遲與更高連接密度邁進。然而，許多中低速率的物聯網（IoT）裝置對5G eMBB（加強型行動寬頻）所提供的高吞吐量並無迫切需求，反而更關注成本、功耗與覆蓋範圍等因素。為此，3GPP在Release 17中推出5G RedCap（Reduced Capability），以滿足中等複雜度、低成本裝置的應用需求，並補足5G在IoT應用中的關鍵拼圖。

5G RedCap市場發展現況

5G RedCap自2022年定義以來，受到各大晶片廠、設備製造商與電信營運商的高度關注。目前高通（Qualcomm）、聯發科（MediaTek）、海思（HiSilicon）、紫光展銳（UNISOC）等晶片大廠均已著手開發RedCap解決方案，並在2024年起陸續推動商用化。

根據市場研究機構ABI Research預估，到2028年，全球RedCap裝置出貨量將突破2億台，涵蓋穿戴式裝置、工業感測器、智慧電表、醫療監控裝置、輕量型路由器等應用。特別是在5G網路日益普及、3G逐步退場、4G面臨頻譜壓力的背景下，RedCap被視為未來10年物聯網通訊升級的關鍵技術。

產業需求驅動RedCap應用擴展

傳統5G主要針對eMBB與URLLC（超低延遲高可靠性通訊）應用場景設計，適用於行動影音串流、自動駕駛、遠距醫療等高需求領域；然而，現實中大量IoT裝置所需的通訊能力遠不及此等水準，反而更看重「夠用即好」的設計原則。

以下幾類產業對RedCap展現出高度興趣：

1.智慧製造與工業物聯網（IIoT）：工廠內部的機械監測、設備狀態回報、預防性維護等應用對資料速率需求不高，卻要求穩定連線與低延遲，RedCap能提供優於4G的性能與更好的未來相容性。

2.穿戴式裝置：如智慧手錶、健身追蹤器等對功耗與尺寸高度敏感，RedCap降低的裝置複雜度與功耗使其成為理想選擇。

3.智慧城市與公用事業管理：智慧電表、水表、停車感測器等裝置需長時間穩定運作，RedCap提供更長電池壽命與5G網路整合能力，有助於城市基礎建設升級。

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