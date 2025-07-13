快訊

溫網／逆轉粉碎小蠻牛3連霸美夢 辛納復仇奪冠成義大利第一人

量子位元的應用原理與發展

聯合新聞網／ CTimes零組件
圖一 : 量子位元運作的虛擬圖示
圖一 : 量子位元運作的虛擬圖示

【作者： 黃弘毅】

在還沒有量子位元的概念之前，很早就有量子電腦發展的其它模式或雛形。1981年Richard Feynman提出經典電腦難以模擬量子系統的行為，因為量子態是指數級增長的。他認為要模擬自然界的量子現象，需要用量子規則來建造電腦，雖然他沒有提出 qubit，但這個想法是量子電腦理論的根基。

傳統電腦是以一個電晶體來執行一個邏輯運算，就是所謂的位元(bit) ，目前在奈米尺度以上都很穩定可控制，但只能做為線性有限度的運算。以量子位元(qubit)來做為控制方式的量子電腦則是完全不一樣的概念，專家學者認為未來的量子科技可能成為二十一世紀工業發展的核心，所謂量子科技就是如何操控單個原子，單個電子及單個光子的量子態行為，而量子位元（qubit）是基於量子力學疊加與糾纏原理的邏輯資訊單元，可用於實現非傳統的平行計算與複雜系統模擬。

模擬架構與邏輯系統

圖二 : 不同於傳統的電腦位元，量子位元包括多種核心量子特性。
圖二 : 不同於傳統的電腦位元，量子位元包括多種核心量子特性。

量子位元的運算能力主要仰賴量子疊加（superposition）與量子糾纏（entanglement）兩個關鍵原理。經典位元僅能表示0或1兩種明確的狀態，而量子位元卻能同時處於0和1的疊加狀態，直到被測量後才坍塌成某一個具體狀態。這種特性使得量子系統在計算過程中可以同時處理大量的可能性，從而實現指數級的計算效率提升。在邏輯架構方面，量子位元使用特殊設計的量子閘（quantum gate）進行運算，如Hadamard閘可以將量子位元置於均衡的疊加態，而受控非閘（CNOT gate）則用於兩個位元之間建立量子糾纏，構成複雜且完整的量子邏輯運算系統。

應用這些原理，可以實現某些特定問題的超快速運算，如：

‧ Shor演算法（質因數分解）

‧ Grover演算法（搜尋）

‧ 模擬量子系統（例如材料設計、藥物發現）

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2025.07(第404期)量子運算蓄勢待發CTIMES出版中心

2025.07(第404期)量子運算蓄勢待發
2025.07(第404期)量子運算蓄勢待發

CTimes零組件

追蹤

延伸閱讀

114分科物理／納半導體製程題 全中教估難度適中

量子科技被視為下世代工業革命！中原大學攜手國際組織向下培育青年

力旺子公司熵碼科技後量子密碼學演算法 通過美國NIST CAVP認證

量子覺知手札／改變 帶來新希望

相關新聞

CPO引領高速運算新時代 從設計到測試打造電光融合關鍵實力

光電整合將涉及半導體、光學、封裝、系統架構四大領域的深度協作。隨著AI運算需求增加。模型日益複雜、算力需求呈指數級增長，傳統傳輸技術正遭遇頻寬、功耗與距離的物理極限挑戰。光電整合憑藉高頻寬、低延遲與高效率，成為突破傳輸瓶頸的創新核心解方。

5G RedCap為物聯網注入新動能

5G RedCap的出現不僅填補了高階5G與低速物聯網技術間的空白，更為中速率、低功耗、高密度的IoT應用提供了標準化升級路徑。隨著網路架構逐步成熟與裝置成本降低，RedCap有望成為5G時代推動「萬物聯網」的關鍵技術。

QPU啟動量子時代 運算核心引爆科技新賽局

隨著人工智慧、製藥、金融模型、密碼學等高強度運算應用的快速崛起，傳統電腦已逐漸逼近效能極限。在此關鍵轉折點上，量子運算被視為突破瓶頸的關鍵技術，而其中扮演「心臟角色」的量子處理單元（QPU）正成為各國與科技企業加速布局的核心關鍵。

量子電腦與量子通訊的應用

在21世紀的科技浪潮中，量子計算與量子通訊已成為引領下一次技術革命的關鍵領域。這些前瞻性技術不僅挑戰了傳統計算與通訊的極限，更為解決人類社會面臨的複雜問題提供了前所未有的潛力。

量子位元的應用原理與發展

在還沒有量子位元的概念之前，很早就有量子電腦發展的其它模式或雛形。1981年Richard Feynman提出經典電腦難以模擬量子系統的行為，因為量子態是指數級增長的。他認為要模擬自然界的量子現象，需要用量子規則來建造電腦，雖然他沒有提出 qubit，但這個想法是量子電腦理論的根基。

驅動智慧交通的關鍵引擎 解析C-V2X發展挑戰

智慧交通系統快速發展，使得車聯網技術（Vehicle-to-Everything；V2X）也成為實現自動駕駛和智慧城市的重要基石。其中，基於蜂巢式網路的車聯網技術（Cellular Vehicle-to-Everything；C-V2X）因其高可靠性、低延遲和廣泛的覆蓋範圍，逐漸成為業界關注的焦點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。