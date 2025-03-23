驅動智慧交通的關鍵引擎 解析C-V2X發展挑戰

【作者： 王岫晨】

智慧交通系統快速發展，使得車聯網技術（Vehicle-to-Everything；V2X）也成為實現自動駕駛和智慧城市的重要基石。其中，基於蜂巢式網路的車聯網技術（Cellular Vehicle-to-Everything；C-V2X）因其高可靠性、低延遲和廣泛的覆蓋範圍，逐漸成為業界關注的焦點。

C-V2X全球市場需求增長

隨著5G技術的普及和自動駕駛技術的進步，C-V2X市場需求呈現快速增長的趨勢。根據市場研究機構的預測，全球C-V2X市場規模將在未來五年內以年複合增長率（CAGR）超過30%的速度擴張。這一增長主要得益於以下幾個因素：

政策支持

許多國家和地區正在推動智慧交通系統的建設，並出台相關政策支持C-V2X技術的應用。例如，中國、美國和歐盟等地均已制定C-V2X的發展路線圖。

自動駕駛需求

C-V2X被視為實現高級別自動駕駛（L4/L5）的關鍵技術之一，能夠提供車輛與周圍環境（如其他車輛、基礎設施、行人等）的實時通信，從而提升行車安全性。

智慧城市建設

C-V2X技術能夠與智慧城市基礎設施無縫對接，實現交通流量管理、緊急事件通知等功能，進一步推動其市場應用。

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