【作者： 籃貫銘】

隨著科技的快速發展，人類與機器之間的互動方式正在發生深刻的變化。從自動駕駛汽車到智慧家居，從工業機器人到無人機，越來越多的應用需要機器能夠感知和理解周圍的環境。而實現這一目標的關鍵，便是環境感知技術及其核心零組件。

什麼是環境感知元件？

環境感知元件是指能夠獲取和處理環境訊息的電子元件，通常是我們所說的感測器，但主要用於感測自然環境的種種變化。它們如同機器的感官，使機器能夠「看到」、「聽到」、「感覺」周圍的世界。這些零組件透過收集各種物理量，例如光線、聲音、溫度、壓力等，並將其轉換為電信號，進而被機器識別和理解，從而做出相應的反應和決策。

由此可知，環境感知元件的重要性不言而喻，它們是實現機器智能化、自動化的基礎，也是推動各個領域應用創新的關鍵因素。

例如，機器人可以利用這些零組件來導航、避開障礙物，並執行複雜的任務；在自駕車中，環境感知零組件可以幫助汽車識別道路、行人、障礙物等，實現自動導航和安全駕駛；在智慧家居中，環境感知零組件可以監測室內溫度、濕度、光線等，自動調節家居環境，提升居住舒適度，例如，根據環境光線自動調節燈光亮度，或根據室內溫度自動調節空調溫度。

生活中常見的環境感知元件應用包括：

‧ 智慧型手機：內建的加速度計、陀螺儀、光線感測器、距離感測器等，可以實現螢幕自動旋轉、自動調節亮度、距離感應等功能。

‧ 數位相機：利用CMOS 或CCD影像感測器捕捉光線，將其轉換為數位影像。

‧ 自動門：紅外線感測器可以偵測人體存在，自動開啟或關閉門。

‧ 空氣清淨機：空氣品質感測器可以偵測 PM2.5、甲醛等污染物濃度，自動調節淨化模式。

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