突破速度與連接極限 Wi-Fi 7開啟無線網路新篇章

【作者： 王岫晨】

Wi-Fi 7標準是基於802.11be的技術規範，強調極低延遲與更高吞吐量，目標是支援高達46 Gbps的峰值速率。其多頻聚合特性可支援2.4 GHz、5 GHz 和 6 GHz頻段，允許在多頻段中同時傳輸，提升頻寬利用效率。而頻寬提升至320 MHz，是Wi-Fi 6最大頻寬的兩倍，提供更高的傳輸速率。

Wi-Fi 7可提供達16條通道，相較於Wi-Fi 6的8條，增加傳輸通道可以支援更多設備。多重資源單元（MRU）可以改善頻譜利用，減少頻率干擾。至於多鏈路操作（MLO）則可以同時在多條鏈路上傳輸數據，實現更穩定的連接與更低的延遲。

至於Wi-Fi 6著重於效能與頻譜效率，已廣泛應用於智能家居、辦公室網路、教育與醫療等場景。Wi-Fi 6E則進一步利用6 GHz頻段，減少頻譜擁擠，提升傳輸速度與穩定性。目前許多國家已開放6 GHz頻段供Wi-Fi使用，例如美國、韓國與歐洲多國，為Wi-Fi 7提供更大的頻譜資源。

主要應用領域

高效能娛樂與遊戲：支援8K影像流媒體、高刷新率雲端遊戲，提供低延遲與高穩定性體驗。

虛擬實境與擴增實境：為VR/AR設備提供高頻寬與低延遲的無線連接，促進虛擬辦公與沉浸式娛樂應用。

智慧家居與物聯網：高速傳輸能力能同時連接更多IoT設備，並支持即時互動的應用，例如智能監控、語音助手與智能家電。

企業與工業自動化：為智慧工廠與無人駕駛車提供穩定低延遲的無線連接，支援高流量數據傳輸。

醫療與遠距健康監控：高速且穩定的連接能支援醫療設備與即時視訊診療，提升遠距醫療的效率與準確性。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2025.02(第399期)高功率元件CTIMES出版中心】