快訊

誤飲濃度75%消毒酒精！台中13歲童灌200ml「四肢無力」 緊急送醫

勇鷹失事與鳥擊相關？空軍內部消息：飛官回報未發現衝激

亞馬遜部落人罕現身畫面曝！為了這原因 不到24小時就返回叢林

從邊緣推理到異構運算 看AI的全方位進化

聯合新聞網／ CTimes零組件
AI示意圖。圖／聯合報系資料照片
AI示意圖。圖／聯合報系資料照片

【作者： 王岫晨】

2025年，AI市場將持續高速發展，涵蓋從生成式AI、邊緣AI到工業自動化等多元應用領域。隨著運算需求的增加，邊緣運算的重要性日益凸顯，企業對低延遲、高效率的解決方案需求持續攀升，促使AI技術向終端設備深入滲透。

應對高性能運算挑戰

針對2025年的整體AI發展態勢，Arm認為半導體產業將逐漸採用AI輔助晶片設計工具，以應對晶片設計日益增長的複雜性和市場需求。AI在佈局規劃、配電和時序收斂等方面展現了強大的優化能力，不僅能夠提升晶片性能，還能顯著縮短晶片開發週期。這一技術的普及，為中小型企業開啟了進入專用晶片市場的大門，使其能夠更具競爭力地開發創新產品。

儘管AI無法取代人類工程師，但它正逐漸成為應對現代晶片設計挑戰的重要工具，尤其是在高能效AI加速器與邊緣設備設計領域的應用。AI輔助設計工具通過協助處理龐大的數據分析和決策任務，讓工程師專注於創新設計，從而推動整體生產力的提升。

在全球市場中，如何平衡日益增長的運算需求與能源消耗，成為政府、產業及社會重點關注事項。據統計，全球數據中心每年耗電量達460太瓦時（TWh），相當於德國全國的用電量。因此，企業無不積極尋找不降低性能並能有效減少能源消耗的方法。

實現高性能、高能效AI的關鍵在於硬體與軟體的協同設計。從硬體層面來看，底層處理器技術和CPU架構的持續改進，將為AI運算提供更高效的處理能力。同時，專用硬體的設計也在針對密集型AI工作負載進行優化，包括網路、儲存、安全以及數據管理等多個層面。

此外，創新的軟體解決方案也在推動AI應用的高效運行。這些軟體通過智能優化AI工作負載，使其在資源消耗減少的情況下，仍能保持甚至提高性能。硬體和軟體的雙向協同，將進一步提升數據中心的運營效率，減輕能源壓力，為AI時代的可持續發展奠定基礎。

AI 技術全方位進化

隨著AI技術的發展，Arm的觀點認為2024年和未來數年將迎來AI推理、邊緣運算及智能應用的多方位突破，進一步推動AI在各領域的廣泛應用和可持續發展。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2025.02(第399期)高功率元件CTIMES出版中心

2025.02(第399期)高功率元件
2025.02(第399期)高功率元件

CTimes零組件

追蹤

延伸閱讀

台積電先進封裝可能赴美 業者：對營收應有長遠助益

英特爾股價出現救星 美副總統誓言最先進AI晶片要確保美國製造

FT：權王將宣布三大事

Google力捧自研晶片 照亮台鏈

相關新聞

突破速度與連接極限 Wi-Fi 7開啟無線網路新篇章

Wi-Fi 7標準是基於802.11be的技術規範，強調極低延遲與更高吞吐量，目標是支援高達46 Gbps的峰值速率。其多頻聚合特性可支援2.4 GHz、5 GHz 和 6 GHz頻段，允許在多頻段中同時傳輸，提升頻寬利用效率。而頻寬提升至320 MHz，是Wi-Fi 6最大頻寬的兩倍，提供更高的傳輸速率。

從邊緣推理到異構運算 看AI的全方位進化

2025年，AI市場將持續高速發展，涵蓋從生成式AI、邊緣AI到工業自動化等多元應用領域。隨著運算需求的增加，邊緣運算的重要性日益凸顯，企業對低延遲、高效率的解決方案需求持續攀升，促使AI技術向終端設備深入滲透。

電動車、5G、新能源：寬能隙元件大顯身手

隨著運算需求不斷地提高，新興能源也同步崛起，傳統矽基半導體材料逐漸逼近其物理極限，而寬能隙半導體材料以其優越的性能，漸漸走入主流的電子系統設計之中。它以更高的擊穿電壓、更快的開關速度、更高的工作溫度，讓寬能隙半導體材料在 電動車、5G 通訊、再生能源等領域，展現出巨大的應用潛力，也為半導體產業帶來了一場全新的技術變革。

高功率元件的創新封裝與熱管理技術

隨著電子產品性能需求的快速提升，高功率元件在各種應用中的使用日益廣泛，涵蓋電動車、5G基地台、高效能計算（HPC）以及再生能源系統等領域。這些元件需要處理大量的電能並在高密度的工作環境中運行，這對於封裝技術和熱管理解決方案產生了更高的需求。

高功率元件加速驅動電氣化未來：產業趨勢與挑戰

全球正朝向碳中和目標邁進，各大產業也積極推動電氣化轉型，而高功率元件作為這一進程的核心技術，正在快速變革能源管理與應用的生態系統。從可再生能源發電到電動車(EV)與智慧電網，高功率元件的技術突破不僅加速了電氣化的進程，也帶來了全新的產業挑戰。

CTIMES編輯群解析2025趨勢

每年的一月，CTIMES編輯群們針對自身所關注的領域，提出各自對於科技產業的觀察心得與看法。今年AI應用在各產業所發揮的影響力更甚於以往，為產業增添許多的新變數，並持續為產業造就出更多的樣貌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。