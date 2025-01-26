快訊

NBA／永遠的15號！籃網第7個退休號碼 卡特感性答謝：這是我莫大榮幸

MLB／水原一平竊取大谷鉅款遭控多項重罪 妻子求減刑：丈夫是善良的人

在超市買到失心瘋？專家教你列「不買清單」避免衝動消費

聽新聞
0:00 / 0:00

CTIMES編輯群解析2025趨勢

聯合新聞網／ CTimes零組件
圖一 : 副總編輯 籃貫銘
圖一 : 副總編輯 籃貫銘

【作者： 編輯部】

每年的一月，CTIMES編輯群們針對自身所關注的領域，提出各自對於科技產業的觀察心得與看法。今年AI應用在各產業所發揮的影響力更甚於以往，為產業增添許多的新變數，並持續為產業造就出更多的樣貌。

2 奈米領航！2025 年半導體產業進入GAA世代

【副總編輯 籃貫銘】

再一次，世界局勢又走到了一個詭譎多變的時刻。隨著川普政權的上台，美國這個全球最具影響力的國家（也是諸多問題的根源），即將展開一連串的新政，它可能讓一切更加動盪，但也有可能讓許多的棘手難題，被瞬間弭平。但不管結果如何，起伏與鉅變絕對是2025年可以預期的景象。

政經局勢詭譎 科技趨勢明確

而台灣的科技業，特別是半導體產業，早已是全球供應鏈中的重要一員，自然不可能置身於國際事務之外，世界的一舉一動都會對台灣的產業造成或大或小的影響。尤其台灣位處地緣政治的敏感地帶，任何的風吹草動都也會帶來程度不一的漣漪，而這就是今年台灣產業發展的最大挑戰－更難以評估的政治風險。

儘管聽來令人沮喪，特別這種操之不在我的局更讓人頗無力，但不得不說，這其實就是當今世界的常態，畢竟才落幕不久的COVID-19疫情就狠狠地替上了我們這一課。

雖然市場面變幻莫測，但在技術的演進，以及人們的需求面上，就顯得篤實許多。因為科技鮮少可以日進千里，多是要按部就班來前進，而且有跡可循才能複製擴大，這是非常務實的過程。耕耘多少，收穫就多少；至於人們的需求雖有短期的起伏，但長期對生命的永續和幸福的追求是不會改變的。

因此裝置與應用的持續推陳出新是我們絕對可以期待的，而從前幾年累積的成果來看，今年應該是會有一番新氣象：智慧車、智慧穿戴、生成式AI、機器人、醫療科技，預料將會是2025年重要的市場動能。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2025.01(第398期)2025展望與回顧CTIMES出版中心

2025.01(第398期)2025展望與回顧
2025.01(第398期)2025展望與回顧

CTimes零組件

追蹤

延伸閱讀

經濟日報社論／新川普時代 台灣經濟的挑戰與對策

半鑲嵌金屬化：後段製程的轉折點？

經濟日報社論／台灣半導體業面臨機遇與挑戰

川普2.0全球供應鏈加速變遷 物流業應變搶「中國+1」商機

相關新聞

CTIMES編輯群解析2025趨勢

每年的一月，CTIMES編輯群們針對自身所關注的領域，提出各自對於科技產業的觀察心得與看法。今年AI應用在各產業所發揮的影響力更甚於以往，為產業增添許多的新變數，並持續為產業造就出更多的樣貌。

驅動高速時代核心技術 PCIe邁向高速智慧新未來

PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)是現代電腦和設備之間較為關鍵的設備連接技術。從提供高速數據傳輸到支持新代虛擬化應用，PCIe已成為十分重要的基礎技術。在過去幾年中，隨著設備需求的擴大，PCIe也一直是高速數位訊號的指標性技術。

半鑲嵌金屬化：後段製程的轉折點？

半鑲嵌金屬化：後段製程的轉折點？

「冷融合」技術：無污染核能的新希望？

近年來，全球各地面臨能源轉型的重要議題，台灣也不例外。在再生能源技術發展的同時，核能的存廢與應用再度成為討論焦點。本次的「東西講座」特別邀請臺師大跨域科技產業創新研究學院講座教授、現任職江陵集團創能中心執行長黃秉鈞博士，以「冷融合—無污染的核能技術」為題，深入淺出地介紹了冷融合技術的發展歷程、現況和未來展望，並分享他投入冷融合研究的歷程與最新突破。

以模擬工具提高氫生產燃料電池使用率

能源產業正在尋找更具永續性的新型燃料來源，而氫作為化石燃料的潔淨替代方案，具有巨大的潛力。要實現這樣的潛力，追求氫能應用的組織必須開發能安全有效地擴大氫生產、配送和使用率的製程和基礎設施。

VSAT提高衛星通訊靈活性 驅動全球化連接與數位轉型

VSAT（Very Small Aperture Terminal）衛星通訊技術，透過小型衛星天線實現雙向數據傳輸，已成為當前解決偏遠地區網路覆蓋、提升連接性能的重要工具。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。