CTIMES編輯群解析2025趨勢

【作者： 編輯部】

每年的一月，CTIMES編輯群們針對自身所關注的領域，提出各自對於科技產業的觀察心得與看法。今年AI應用在各產業所發揮的影響力更甚於以往，為產業增添許多的新變數，並持續為產業造就出更多的樣貌。

2 奈米領航！2025 年半導體產業進入GAA世代

【副總編輯 籃貫銘】

再一次，世界局勢又走到了一個詭譎多變的時刻。隨著川普政權的上台，美國這個全球最具影響力的國家（也是諸多問題的根源），即將展開一連串的新政，它可能讓一切更加動盪，但也有可能讓許多的棘手難題，被瞬間弭平。但不管結果如何，起伏與鉅變絕對是2025年可以預期的景象。

政經局勢詭譎 科技趨勢明確

而台灣的科技業，特別是半導體產業，早已是全球供應鏈中的重要一員，自然不可能置身於國際事務之外，世界的一舉一動都會對台灣的產業造成或大或小的影響。尤其台灣位處地緣政治的敏感地帶，任何的風吹草動都也會帶來程度不一的漣漪，而這就是今年台灣產業發展的最大挑戰－更難以評估的政治風險。

儘管聽來令人沮喪，特別這種操之不在我的局更讓人頗無力，但不得不說，這其實就是當今世界的常態，畢竟才落幕不久的COVID-19疫情就狠狠地替上了我們這一課。

雖然市場面變幻莫測，但在技術的演進，以及人們的需求面上，就顯得篤實許多。因為科技鮮少可以日進千里，多是要按部就班來前進，而且有跡可循才能複製擴大，這是非常務實的過程。耕耘多少，收穫就多少；至於人們的需求雖有短期的起伏，但長期對生命的永續和幸福的追求是不會改變的。

因此裝置與應用的持續推陳出新是我們絕對可以期待的，而從前幾年累積的成果來看，今年應該是會有一番新氣象：智慧車、智慧穿戴、生成式AI、機器人、醫療科技，預料將會是2025年重要的市場動能。

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