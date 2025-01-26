驅動高速時代核心技術 PCIe邁向高速智慧新未來

【作者： 王岫晨】

PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)是現代電腦和設備之間較為關鍵的設備連接技術。從提供高速數據傳輸到支持新代虛擬化應用，PCIe已成為十分重要的基礎技術。在過去幾年中，隨著設備需求的擴大，PCIe也一直是高速數位訊號的指標性技術。

PCIe技術近幾年的發展狀況

PCIe 4.0於2017年正式推出，提供16 GT/s的傳輸速度，比PCIe 3.0提升一倍。之後，PCIe 5.0和PCIe 6.0繼續推出，將速度分別提升至16倍和64 GT/s。隨著版本的更新，給設備製造商和數據中心提供了更高的傳輸效率與擴展能力。

PCIe在安全方面推出了傳輸線路安全機制，更主動地保護數據內容。而能源節省也成為重點，新版的PCIe能夠調節能源的使用，非常適合綠色節能設備和大規模數據中心。此外，PCIe在NVMe SSD中的大力推廣，也讓PCIe成為多傳輸應用中的完美選擇。

PCIe對於AI發展的重要性

隨著人工智能（AI）的快速進步，對數據處理速度和傳輸頻寬的需求急劇增加，而PCIe的高速傳輸能力正是AI應用的關鍵之一。AI模型訓練過程需要處理大規模數據，PCIe的高頻寬可以確保處理器、加速器（如GPU和TPU）以及儲存設備之間的數據快速交換。同時，PCIe的低延遲特性為即時推論提供了穩定的效能支援。未來，隨著AI在自動駕駛、醫療診斷、語音識別等領域的深入應用，PCIe技術將進一步推動AI硬體架構的優化和效率提升。

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