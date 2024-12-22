「冷融合」技術：無污染核能的新希望？

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圖一：臺師大跨域科技產業創新研究學院講座教授、現任職江陵集團創能中心執行長黃秉鈞博士，分享他投入冷融合研究的歷程與最新突破。（攝影／王岫晨）
圖一：臺師大跨域科技產業創新研究學院講座教授、現任職江陵集團創能中心執行長黃秉鈞博士，分享他投入冷融合研究的歷程與最新突破。（攝影／王岫晨）

【作者： 籃貫銘】

近年來，全球各地面臨能源轉型的重要議題，台灣也不例外。在再生能源技術發展的同時，核能的存廢與應用再度成為討論焦點。本次的「東西講座」特別邀請臺師大跨域科技產業創新研究學院講座教授、現任職江陵集團創能中心執行長黃秉鈞博士，以「冷融合—無污染的核能技術」為題，深入淺出地介紹了冷融合技術的發展歷程、現況和未來展望，並分享他投入冷融合研究的歷程與最新突破。

冷融合，顧名思義，是一種在相對低溫下進行的核融合反應。核融合技術被視為解決能源問題的明日之星，而冷融合更以其安全性、低污染等優勢備受期待。然而，過去三十年間，冷融合在學術界一直是個敏感議題，甚至被部分學者視為「偽科學」。

黃秉鈞教授首先澄清，他並非要完全解開冷融合科技的謎團，因為這是目前仍在持續進行中的研究項目，目前也尚未能完全得證，而是要以自身十餘年的研究經驗，從工程師的角度，探討冷融合的技術特點、反應機制和發展歷程。

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