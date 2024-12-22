以模擬工具提高氫生產燃料電池使用率

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【作者： Ansys】

能源產業正在尋找更具永續性的新型燃料來源，而氫作為化石燃料的潔淨替代方案，具有巨大的潛力。要實現這樣的潛力，追求氫能應用的組織必須開發能安全有效地擴大氫生產、配送和使用率的製程和基礎設施。

儘管面臨種種挑戰，這些組織仍繼續支援將氫作為替代能源的發展。整個產業對研究與開發（R&D）努力投入了大量資金，這通常是由政府資助，以發掘這種前途看好之永續能源的價值。在研究與開發支出中，最大的一部分著重於氫生產。因此，氫生命週期的生產階段在讓氫符合成本效益方面迎來了重大的進展。但研究人員也必須找到安全且創新的方式來配送和儲存氫，同時利用現有的能源基礎設施。此外，他們必須探索許多氫的使用案例，而氫可用於驅動內燃機（ICE）、汽車燃料電池或是固定式工業應用，例如石油和天然氣生產。

能源產業必須加速其開發迅速發展之氫經濟的進度，但單靠研究與開發是不夠的。能源公司也必須採用各種解決方案，讓他們能夠開發加速氫普及化的技術。這類解決方案也可以提高整個氫價值鏈的安全性、效率和成本效益，其中的概念強調氫生命週期中每個階段的經濟附加價值。在這個價值鏈中，生產、儲存、配送和使用率彼此息息相關。若能使這些步驟更結合和更符合成本效益，便可提高將氫作為潔淨能源解決方案的整體價值。

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