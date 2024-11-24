利用微控制器實現複雜的離散邏

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這些邏輯元件的優勢在於可以獨立於微控制器（MCU）工作，並且回應速度比軟體快得多。圖為示意圖。路透社
這些邏輯元件的優勢在於可以獨立於微控制器（MCU）工作，並且回應速度比軟體快得多。圖為示意圖。路透社

【作者： Robert Perkel】

在許多嵌入式系統應用中，通常都會使用離散式邏輯元件，例如74'HC系列。這些邏輯元件的優勢在於可以獨立於微控制器（MCU）工作，並且回應速度比軟體快得多。但是，這些元件會增加物料清單（BOM）並且需要占用額外的PCB面積。

為了解決這一問題，Microchip的許多微控制器都整合了一種名為可配置邏輯單元（CLC）的周邊（在PIC MCU上），或名為可配置客製邏輯（CCL）的類似周邊（在AVR MCU上），這兩種周邊都實現了軟體定義的客製邏輯，可以獨立於CPU執行；換句話說，一旦設置了客製邏輯功能，其行為就獨立於微控制器。

但是，這兩種周邊存在限制，即每個實例的邏輯數量非常小。每個CLC大約相當於一個查找表（LUT），而CCL相當於一個內部具有幾個獨立LUT的實例。這兩種周邊的功能非常強大，可用於開發簡單邏輯電路、將各種訊號混合在一起以及與其他硬體周邊相整合。例如，硬體按鈕去抖、WS2812輸出生成和正交解碼這些範例都需要使用這兩種周邊，但微控制器中這兩種周邊的數量並不多，因此限制了應用的複雜度。

為了支援更複雜的應用，PIC16F13145系列微控制器引入一種名為可配置邏輯模組（CLB）的新型邏輯周邊（如圖一所示）。請注意，CLB並不會取代CLC或CCL周邊，元件可以同時配備CLC/CCL和CLB。

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