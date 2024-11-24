光通訊成長態勢明確 訊號完整性一測定江山

【作者： 王岫晨】

在今日，AI帶動數據資料的大量成長，而光通訊技術對於現階段的AI伺服器與資料中心的發展也十分關鍵。因為光通訊能提供高速、低延遲且高頻寬的數據傳輸能力，滿足現階段AI訓練和推理模型對於龐大數據傳輸的需求。AI模型的訓練和運行依賴於大量的資料處理與分散式運算，特別是在資料中心，需要高效連接數百甚至數千台伺服器進行協同工作。

光通訊的高速發展

光通訊使AI伺服器能在更短時間內完成更大量的數據處理，提升整體運算效能並降低能源消耗。

安立知業務暨技術支援部專案經理王榆淙指出，傳統的電纜傳輸在處理大規模數據流量時易受到頻寬和距離的限制，而光通訊則可提供數百Gbps至Tbps級別的傳輸速率，並支持長距離傳輸，進一步減少數據延遲和訊號損耗。隨著AI應用需求的增加，光通訊成為資料中心升級的關鍵技術，使得AI伺服器能在更短時間內完成更大量的數據處理，提升整體運算效能並降低能源消耗，實現高效、可擴展的運算基礎設施。

另外，光通訊對於5G和即將到來的6G網路發展也極為重要，因為它可提供極高速、低延遲和高可靠性的傳輸能力。5G網路需要處理龐大的數據流量，並支持多樣化的應用需求，如高解析度的串流、遠端醫療、自動駕駛等。為了確保在數據需求驟增的情況下網路的穩定性，光纖通訊成為5G基站之間，以及基站與資料中心之間傳輸數據的理想技術。

隨著6G的發展，全光通訊傳輸的概念更進一步強調將光纖技術延伸至整個通訊網路。6G預計將提供比5G快數十倍甚至百倍的傳輸速度，並支持更高密度的裝置連接，實現沉浸式互聯應用如全息通訊、AR/VR以及物聯網的全面整合。為了達到這些需求，6G網路需要將光纖延伸至每個節點，並最大化利用全光纖連接技術來減少電子到光子轉換過程中的延遲和訊號損耗。這樣的全光通訊架構不僅提升了數據傳輸速率和系統容量，還顯著降低功耗，使得未來的超大規模網路更具可持續性和擴展性。

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