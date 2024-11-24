分眾顯示與其控制技術

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【作者： 籃貫銘】

想像一下，未來的訊息發布與廣告不再是一視同仁和千篇一律的內容，而是像一位察言觀色的朋友，懂得你的喜好，給你恰到好處的推薦和提醒。這就是「分眾顯示」的魅力所在。它能根據你的年齡、性別、甚至是此刻的需求，在螢幕上顯示出最吸引你的內容，讓廣告不再是打擾，而是驚喜的發現。

事實上，這項技術的應用場景不只限於廣告，從博物館的客製化導覽，到智慧交通的即時路況提醒，它正悄悄地改變我們的生活，讓資訊傳遞更加精準、高效、也更貼近人心。

分眾顯示的原理與系統

分眾顯示是一種基於特定目標受眾，將客製化內容傳遞至顯示設備的技術。它透過分析環境、感測器數據、甚至AI識別，判斷受眾的屬性（如年齡、性別、行為等），並即時調整顯示內容，以達到精準的信息傳遞和高效的互動體驗。

它的基本原理是利用數據採集，接著進行數據分析，以及內容匹配，最後將選定的內容播放出去。通常由以下步驟組成：

1.數據採集：透過感測器（如攝影機、紅外線感測器等）收集環境數據，例如觀看者的數量、位置、停留時間、甚至表情等。

2.數據分析：系統利用MCU或AI算法分析收集到的數據，識別受眾的屬性，例如年齡、性別、情緒等。

3.內容匹配：根據分析結果，系統從資料庫中選擇與目標受眾最相關的內容，例如特定年齡層的廣告、特定性別的產品推薦等。

4.內容顯示：將匹配的內容顯示在螢幕上，並可根據受眾的反應進行動態調整。

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2024.11(第396期)大眾與分眾顯示
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