低功耗通訊模組 滿足物聯網市場關鍵需求

【作者： 王岫晨】

隨著物聯網（IoT）設備數量的快速成長，全球市場對於低功耗、穩定連接以及成本效益的通訊模組需求持續增加。u-blox的LEXI-R10系列LTE Cat 1bis單模模組，正是為了滿足這些需求而設計的高效解決方案。這款模組不僅具備超小尺寸和低功耗特性，還能在全球多個地區靈活應用，成為物聯網設備開發者和製造商的理想選擇。

u-blox LEXI-R10系列模組是全球最小的LTE Cat 1bis單模模組，尺寸僅16 x 16 毫米。儘管體積小巧，它仍能提供高效的數據傳輸速率（下行10 Mbps，上行 5Mbps），並具備極低功耗，適合尺寸受限且需長期穩定運作的設備。此外，LEXI-R10系列支援eDRX（擴展不連續接收）和PSM（省電模式）功能，進一步延長了設備的電池壽命。LEXI-R10系列包含：

●LEXI-R10001D：適用於全球範圍，具備多頻段支持，並通過了全球主要電信商的認證，還提供eSIM選項。

●LEXI-R10401D：專為美洲市場設計，支持AT&T和Verizon的LTE網路。

●LEXI-R10801D：適用於歐洲、中東、非洲及亞太地區，通過了包括RED、NCC、RCM及Anatel等認證。

此外，LEXI-R10系列內建Wi-Fi掃描功能，支援u-blox的CellLocate定位服務，提供室內外定位能力。該模組符合AEC-Q104標準，專為高可靠性應用而設計。

為何市場需要LEXI-R10

物聯網市場對於高效能、低功耗且具成本效益的通訊模組需求愈加迫切。無論是智慧城市的感測器網路、醫療設備的遠程監控，還是工業物聯網的資產追蹤，這些應用場景都需要穩定的移動網路連接，並且具備持續的運作能力。

LEXI-R10系列模組藉由LTE Cat 1bis技術，可符合這些需求。相比傳統的LTE模組，Cat 1bis更具成本優勢，且不會犧牲連接穩定性和網路覆蓋範圍。這使得它在中低速數據需求的物聯網應用中表現突出，例如智能交通系統中的車隊管理與遠程監控設備。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2024.10(第395期)空中自有黃金屋CTIMES雜誌】