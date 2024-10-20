行動運算方興未艾 繪圖處理器整合AI方向確立

【作者： 王岫晨】

隨著智慧型手機、平板電腦、智慧手錶等消費性裝置的普及，行動裝置的繪圖處理器（GPU）技術不斷進步，成為推動市場成長的關鍵元素。2024年，全球GPU市場規模預計將達到652.7億美元，並在2029年飆升至2,742.1億美元，年均複合成長率（CAGR）達33.20%。這一增長主要來自於行動裝置GPU在多元應用中的重要性上升，特別是在智慧型手機、平板電腦等裝置上的應用。

針對行動裝置和邊緣運算的興起，這些領域對GPU需求也正持續增加。Arm首席應用工程師胡岱勛指出，以下幾個趨勢帶動行動裝置領域對GPU需求的增加：

●AI和機器學習的普及：行動裝置上越來越多的應用需要強大的GPU來加速AI運算，例如人臉識別、語音助理、攝錄影以及擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）體驗等。隨著技術的興起，行動裝置GPU成為實現AR/VR沉浸式體驗的關鍵，這些技術對GPU的高效能和低延遲要求也極高。

●高畫質內容的消費：高畫質影片、遊戲等內容的消費需求不斷成長，對GPU的圖形處理能力產生更高的需求。

●邊緣運算的興起：為了降低延遲、提高數據安全性，越來越多的運算被移至邊緣裝置上進行，這也帶動了對高效能、低功耗GPU的需求。

市場驅動因素

隨著行動裝置顯示效能的提升，市場對GPU運算能力的要求也越來越高。多核心設計成為趨勢，過去單核心或雙核心的GPU設計逐漸被淘汰，取而代之的是高效能、多核心的設計。

行動裝置GPU的市場成長受到幾個因素驅動，首先就是高解析度顯示與3D圖形渲染。隨著遊戲和多媒體應用需求的提升，行動裝置的GPU負責處理大量高畫質的3D圖形渲染工作，推動了效能的升級需求。另外在人工智慧（AI）與機器學習（ML）技術的整合方面，AI與ML技術已廣泛應用於行動裝置，帶來更高的計算需求，特別是在語音辨識和圖像分類等平行運算領域。AI與ML已深入行動裝置應用，促使GPU需要具備更快的處理能力來支持多樣化的AI工作負載。

至於5G技術持續普及，5G網路的高速數據傳輸能力也進一步推動了對高效能GPU的需求，尤其在支援更大數據量和即時處理的應用場景中。5G技術加速促進了數據傳輸速度和效能，對於遊戲、多媒體及AI應用的需求日益增加，進一步推動GPU性能升級。

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