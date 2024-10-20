太空網路與低軌道衛星通信應用綜合分析

【作者： 黃弘毅】

隨著科技的迅速發展，通訊技術也經歷了快速的演變與進步。從早期的電報、電話到如今的第五代移動通信技術（5G）與即將到來的第六代移動通信技術（6G），通信網絡已成為現代社會生活與商業活動不可或缺的基礎設施。在這個過程中，衛星通信技術發揮了重要作用，尤其是近年來的低軌道衛星（Low Earth Orbit；LEO）技術，更成為推動全球通信網絡革新的關鍵。

本文將深入探討太空網路與低軌道衛星通信應用，並涵蓋以下幾個重要方面：1. 低軌衛星在通訊領域的創新；2.手機直連衛星技術與應用；3.與B5G、6G的通訊整合；4.非地面網路（NTN）與地面網路（TN）整合技術；5.多軌衛星網路整合；6.全球定位系統（GPS）的發展。

低軌衛星在通訊領域的創新

低軌道衛星的優勢

低軌道衛星，通常指運行高度在200公里到2000公里之間的衛星。相較於傳統的地球靜止軌道衛星（GEO），低軌衛星具有延遲低、覆蓋範圍靈活、成本低等多項優勢。由於離地面更近，低軌衛星的信號傳輸延遲大幅減少，這對於需要實時通信的應用尤為關鍵，如視訊會議、遠程操控等。此外，低軌衛星的發射與維護成本相對較低，這讓大量的小型衛星群（衛星星座）成為可行的方案，可以提供廣泛的全球覆蓋服務。

低軌衛星網路的應用場景

低軌衛星已經在多個領域展現出潛力。首先，在遠程通信方面，低軌衛星網路可以覆蓋到傳統地面通信網路無法觸及的區域，如偏遠地區、海上或空中的交通工具。此外，在應急通信中，當地面基礎設施遭到破壞時，低軌衛星可以快速恢復通信，保證救援行動的順利進行。在物聯網（IoT）領域，低軌衛星可以提供全球範圍的數據傳輸支持，使得更多設備能夠連接到網路中。

SpaceX最近取得一項重要進展，與美國聯合航空（United Airlines）簽訂了一個機上無線網路的大型合約，這使得SpaceX的飛機上網訂單幾乎翻倍。SpaceX的低軌衛星網路服務「星鏈」（Starlink）不僅在家庭用戶方面持續擴展，還積極進入企業市場，尤其是在飛機上提供無線網路服務。這不僅能幫助公司擴大市場，還有助於加速低軌衛星的佈局，對相關供應鏈企業，如昇達科、金寶和事欣科的業績帶來正面影響。

星鏈目前已經發射了6,400顆衛星，並在全球99個國家提供服務，用戶數突破300萬人，遠超其他競爭對手。聯合航空與星鏈的合作，進一步擴大了SpaceX在飛機上網服務的業務，據SpaceX董事透露，目前該公司已經簽訂了約2,500架飛機的機上網路服務合同，顯示出飛機上無線網路需求的強勁成長。

台灣的相關供應商也從中受惠。例如，金寶的低軌衛星地面站設備已進入國際市場，並在墨西哥設廠以滿足客戶需求；事欣科也透過在美國的業務，間接打入SpaceX供應鏈；昇達科的產品則廣泛應用於低軌衛星設備中，其營收來自低軌衛星的比重不斷上升，並在今年有顯著增長。

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