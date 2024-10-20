【作者： 黃弘毅】

隨著全球科技的快速發展，航太電子產業正以驚人的速度推進，逐步改變我們對於飛行、通信、戰略與日常生活的認知。這篇報導將深入探討航太電子產業的最新趨勢與發展，從太空的範圍與定義出發，延伸至科技應用、衛星通信、軍工市場、低軌衛星與無人機技術等多個層面，並特別聚焦台灣在全球航太電子供應鏈中的角色與挑戰。

太空的範圍與定義

要談論航太電子，首先必須明確「太空」的範疇。根據國際航空聯合會（FAI）的定義，太空指的是從地球表面往上延伸超過100公里的卡門線（Kármán Line）以外的區域。在這個高度，大氣已經變得極度稀薄，無法再支持傳統的飛行器操作，因此需要依靠火箭或太空船等特殊設備進行航行。

然而，隨著科技進步，對太空的範疇不再只限於地球外圍的100公里。從低地球軌道（Low Earth Orbit；LEO）到深空探測，甚至是移民火星、建立月球基地，這些人類對太空的想像與探索，正逐步改變我們對於「太空」的定義與未來的可能性。

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