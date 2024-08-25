解析鋰電池負極材料新創公司：席拉奈米科技

【作者： 芮嘉瑋博士】

2023年12月中國限制石墨出口，撼動全球電動車及其電池市場，以石墨為主的鋰電池負極材料供應鏈堪慮。面對國際關鍵礦物資源出口管制，除了盡可能地創造多元化供應來源以及強化國際合作和資源共享之外，鼓勵技術創新開發替代關鍵礦物的新材料和新技術，也是減少對特定國家依賴度的不二之選。

關於電極材料新創Sila Nanotechnologies

席拉奈米科技公司（Sila Nanotechnologies）是一家位於美國加州的企業，專注於開發和製造先進的鋰電池技術。該公司的目標是通過利用奈米技術和材料科學來改進鋰電池的性能，使其更安全、更持久、更高效。

Sila Nanotechnologies的創始人暨執行長為Gene Berdichevsky，他曾是特斯拉公司的首席工程師之一，具有豐富的電動車和鋰電池行業經驗。該公司的技術被廣泛認為有望推動電動汽車和可再生能源存儲等領域的發展，因為它可以提高電池的能量密度、降低成本並延長壽命。

席拉奈米已經吸引了眾多投資者的關注，並與許多主要汽車製造商和電池製造商合作，共同推進鋰電池技術的發展。

創新技術與應用突破

目前席拉奈米已經取得了多項創新與技術突破，主要集中在鋰電池技術的改進上。該公司開發了一系列高能量密度的鋰電池負極材料，專注於利用矽基材料作為鋰電池負極的主要成分，因為矽具有更高的能量密度，透過奈米結構設計控制矽材料的微觀結構和形貌，改進矽基材料的結構和穩定性，這包括製備奈米級粒子、薄膜或多孔材料，以增加材料的表面積，提高鋰離子的擴散速率，從而克服矽在充放電過程中的膨脹和收縮問題，改善電池的充放電性能。這些材料除了可以實現鋰電池的快速充放電，縮短充電時間，提高電池的使用效率之外，還可以存儲更多的電能，提高電池的續航里程和性能，從而延長電池的壽命。

總的來說，席拉奈米的創新主要集中在開發高能量密度、穩定性更好、快速充放電的矽基鋰電池材料上，這些技術突破有望推動電動汽車和可再生能源存儲等領域的發展，這對於電動汽車和其他應用來說至關重要。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2024.8(第393期)多物理模擬：裝置設計新解方CTIMES雜誌】