2024年：見真章的一年

【作者： imec】

在歷經全球新冠疫情之後，地緣政治也持續動盪，區域性《晶片法案》逐步展開。其，歐洲、美國和日本所提出的倡議獲得大量的關注與資助。例如，歐盟正在籌備部署晶片試驗製程，其設計是為了縮短從構思到產品發佈的開發時程。

透過這類以加速創新週期為目標而發起的倡議，預計將能再次迎來另一個技術快速突破的時期。因此，我堅信2024年將會是「見真章的一年」。

發展里程碑：imec步入40周年

對imec來說，2024年是特別的一年，因為我們慶祝成立40周年。自1984年1年成立以來，imec已經成為半導體研究領域的國際領袖。來自世界各地的企業都來到我們的無塵室，齊聚一堂與imec的研究人員合作，並形塑新世代的微晶片技術。

重點是所有人都能從這些技術進展中獲益，因為晶片是我們周遭各種電子裝置的關鍵組件，包含從智慧手機、電視到洗衣機與（更智慧化的）汽車。

「imec與汽車產業的結盟是為了達成共同目標的必然結果 而非偶然。」

imec致力於持續引領未來多年的半導體創新，並以《歐洲晶片法案》推出的多個倡議內部及跨倡議之間的合作為主要手段。唯有共同努力，我們才能奠定基礎來開發解決方案，將來用來解決持續出現的不同挑戰，這些方案涵蓋從氣候變遷、交通議題到健康照護系統所面臨的急遽壓力。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2024.8(第393期)多物理模擬：裝置設計新解方CTIMES雜誌】