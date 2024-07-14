小晶片大事記：imec創辦40周年回顧

【作者： imec】

1984年1月，義大利自行車手Francesco Moser創下當時的世界一小時單車紀錄；美國雷根總統正式宣布競選連任；蘋果史上第一台Mac上市。同一時間，比利時正在緊鑼密鼓的籌備一件重大活動，於1月16日正式成立比利時微電子研究中心（imec）。

成立之初，imec雇用了70名人員。當時幾乎沒人想到imec會在接下來的40年發展為廣納全球5500名雇員的研究泰斗。最初由比利時天主教魯汶大學（KU Leuven）前瞻研究團隊所發起的先導研究，在歷經40年後，成為世界領先的微晶片技術研發中心。

回顧imec的40年歷程，不免要談到imec的創立推手與首任執行長Roger Van Overstraeten在任期間以願景為導向的領導。

創始先驅：Roger Van Overstraeten

畢業於史丹佛大學，他本可投身矽谷，追求錢景看好的事業。但他沒有，而是特意選擇回到比利時法蘭德斯，在此與比利時天主教魯汶大學（KU Leuven）的專家團隊開始了新一代半導體的研發之路。當時，半導體技術還在萌芽階段，尚未獲得重視，反觀今日，日常生活的各個面向幾乎都能見其蹤影—半導體是鞏固電子產品基礎的根本，舉凡智慧型手機、電腦、電視及相機皆然。

我還記得imec創建的那天，感覺恍若昨日。我們都知道這會是與眾不同的開端，也都很熱切想要參與其中！

Roger從最初就表明野心，從不曾動搖：為微晶片技術建立絕無僅有的專門研究機構。這個大膽的願景激起了眾人的熱情，成功擄獲有志之士—熱血點燃的火花持續到21世紀。

這自然引起了一些質疑及異議。有人懷疑像是法蘭德斯這樣不大不小的地區怎有辦法領先開創這樣的事業。有好一段時間確實為了投資成本而擔憂。儘管如此，Roger仍然堅持不懈。1983年底，他成功獲得認可：「+校際微電子中心（Interuniversity Micro-Electronics Center，簡稱imec）」準備正式成立。

身為Roger Van Overstraeten團隊中的一名年輕博士生，我還記得那天的情景，還有當時的難掩興奮之情，一切恍若昨日。我們都知道這會是與眾不同的開端，也都很熱切想要參與其中！

這就是Roger Van Overstraeten當年運用對科技創新的精準眼光與堅定不移的決心而成功為imec奠定基礎的情景。40年後，這些特質仍然深刻在我們的基因裡。

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