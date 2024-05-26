用科技滅火：前線急救人員的生命徵象與環境監測

【作者： Alex Pluemer】

在建築物或結構倒塌的情況下，身體動作和定位感測器幫助緊急應變人員更好地應對現場的特定挑戰和場景。本文將探討科技如何讓緊急應變更安全、更有效。

急救人員需要在可能威脅其生命以及他們所幫助的人生命的情況下提供基本服務。消防員經常暴露在極熱、吸入煙霧和空氣顆粒物的環境中。急救人員可能會接觸到危險的麻醉劑或有毒化學物質，這些藥物或有毒化學物質可以透過皮膚或呼吸吸收，有時他們並不知情（直到症狀開始出現）。當建築物倒塌或房屋或公寓發生火災時，消防員和護理人員經常需要進入不穩定的建築物和塔樓。急救人員遇到的各種情況以及他們工作所需的快速思維和臨場反應，能夠確保他們不會很快被智慧機器人取代，但科技仍然可以使拯救生命更安全、更有效率。

生命徵象監測器（包括心率、血壓和血氧感測器）可以讓急救人員及其主管知道何時需要醫療照護。在建築物或結構倒塌的情況下，身體動作和定位感測器可以讓主管人員知道急救人員何時可能跌倒或被撞昏。

環境感測器可以測量當地的溫度和濕度，以及感知空氣中是否存在有毒氣體、揮發性有機化合物和顆粒物等空氣污染物，接觸這些污染物可能會對健康產生嚴重的短期和長期影響。分析感測器在邊緣收集的所有資料可以幫助最佳化未來的緊急應變計劃，並幫助緊急應變人員更好地應對現場的特定挑戰和場景。本文將探討科技如何讓緊急應變更安全、更有效。

生命徵象監測

可攜式心臟和血壓監測儀並不是新技術。醫生每天都會開處方，以在臨床環境之外監測患者的健康狀況，它們也是市場上可以買到的許多智慧型手錶和健身追蹤器中廣泛使用的功能。它們通常將資料從使用者身體上的裝置轉發到中央處理中心（以及智慧型手機上的應用程式），該中心監視生命徵象是否存在任何可能顯現使用者處於某種醫療困境的異常活動。為緊急應變人員設計的生命徵象感測器的功能類似，但必須能夠承受更惡劣的潛在條件。急救人員需要在極熱、積水以及可能接觸有毒化學物質的條件下作業，他們的裝置必須能夠承受這些相同的條件。

健康監測不僅限於心率和血壓。特別是對於急救人員和消防員來說，監測體溫和血氧水平也至關重要。前線的消防員很容易出現中暑和其他與熱暴露相關的症狀；監測體溫可以告訴急救人員及其主管何時需要採取降溫措施。吸入煙霧是消防工作中的另一種危險，其不利影響通常在暴露後幾個小時，甚至是幾天以後，才被注意到或發現。脈搏血氧儀透過將光線穿過皮膚照射到血管來測量血液中的氧氣水平。血液吸收的光量顯示其含氧量。低血氧水平可能表示由於吸入煙霧而導致血液中二氧化碳含量達到危險的高水平，因此基於血氧計的可能吸入煙霧警報系統可以挽救生命。

身體定位感測器，就像健身追蹤器用來計算步數的感測器類型一樣，也可以告訴主管人員何時急救人員處於俯臥或不自然的位置。這對於造成掉落碎片的建築物或結構倒塌特別有用：了解急救人員何時被擊倒，可以挽救他們和被救援人員的生命。

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