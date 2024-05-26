打造沉浸式體驗 XR裝置開啟空間運算大門

【作者： 王岫晨】

市場正期待著延展實境XR頭戴式裝置出現蓬勃的生機。在技術層面上，XR頭戴裝置正經歷著創新。隨著光學系統、感測器技術和人工智慧等關鍵技術的進步，這些設備的性能得到了顯著提升。更高的解析度、更廣的視角、更低的延遲，以及更準確的對話模式，都使得XR頭戴裝置能夠為使用者提供更真實、自然的沉浸式體驗。

在應用上，XR頭戴裝置正在賣力拓展市場。除了遊戲、娛樂等傳統領域，它們已經開始滲透到教育、醫療、工業設計等更廣泛的領域。例如，在教育領域，XR頭戴裝置可以?明學生更直觀地理解抽象概念，提高學習效果；在醫療領域，醫生可以利用XR技術進行手術模擬和訓練，提升手術技能；在工業設計中，設計師可以借助XR頭戴裝置進行虛擬原型的設計和測試，加快產品開發速度。

提供沉浸式體驗

根據Counterpoint Research針對全球XR頭戴式裝置市場追蹤報告指出，在2023年，全球XR裝置出貨量年減19％，此一下滑趨勢主要歸因於市場缺乏令人矚目的新裝置以及除遊戲外缺少吸引力的應用場景。然而，Sony PlayStation VR2（PSVR2）與Meta Quest 3的推出，有效緩解該年度更深幅度的市場萎縮。

儘管2023年Meta在全球XR頭戴式裝置市場的出貨量年降38％，市占由2022年的77％降至59％，但仍穩居市場領導地位。這一現象主要由於Sony的PSVR2帶來的競爭加劇。值得一提的是，Meta在全年透過策略性降價其既有的Quest 2，成功吸引預算敏感型消費者，尤其是在假日銷售季節，這一策略助力Meta在Quest 3於2023年第四季推出前保持領先。

Meta Quest 3於2023年10月亮相，憑藉其在2023年第四季的出色銷量，奪得最暢銷XR頭戴式裝置寶座，市場占有率超過一半。與前代相比，Quest 3於上市三年後帶來了多項關鍵技術提升，包括大幅改良的視頻透視技術，進一步強化了其在企業級Quest Pro中所展現的混合現實（MR）功能。儘管如此，Quest 3首季的出貨量相比Quest 2首季降低了33%，這一下降部分因為Quest 3的較高定價、Quest 2的持續供應，以及來自其他品牌競品的壓力。

2023年，Sony憑藉PSVR2的成功發售，在XR市場中脫穎而出，獲得第二名的佳績。儘管PSVR2的首季銷量超越了其前代，但仍未達到市場預期。面臨著價格問題及缺少與舊版PSVR遊戲的向後兼容性挑戰，儘管配備了先進技術提供更深層次的沉浸式體驗，PSVR2的吸引力仍受限。

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