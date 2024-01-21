匹配修正量測和移除嵌入 有助突破信號產生極限

【作者： TJ Cartwright】

為滿足產業不斷變化的技術需求，無線通訊工具的發展腳步未曾停歇。藉由擴展信號頻寬、實現高階調變，以及採用空間多工技術，可大幅提高無線通訊的資料速率。增加的頻寬亦有助於增進使用者的資料傳輸體驗。使用者對無線網路服務品質有極高的期望，促使業者致力於強化通訊系統的可靠性和效能。而實現卓越產品開發的要素則在於降低不確定性，因此，藉助模擬來徹底執行無線測試的概念便應運而生。

目前市面上有各式各樣、適用於不同量測配置的測試夾具可供選擇，從簡單的纜線，到配備分離器、耦合器和信號調節的複雜夾具，應有盡有，以協助設計工程師持續評估待測裝置（DUT）的效能。藉由校驗或移除嵌入測試夾具，設計工程師可消除測試夾具中固有的系統誤差，避免其影響待測裝置的效能。他們通常在量測配置中加入向量信號產生器（VSG）和信號分析儀，以便評估DUT的效能。而測試夾具導致量測結果不準確的主因則來自於路徑損耗和頻率響應。

路徑損耗是一個需加以妥善管理的已知問題。在傳輸過程中不斷損耗的信號能量，會導致傳輸到量測平面的功率，低於信號產生器的輸出信號。而頻率響應的誤差，包括振幅和相位誤差，則會影響瞬時頻寬。頻率響應可量測輸出信號的振幅和相位，以作為輸入頻率的函數。如果特定頻寬的頻率響應不平坦，將損及輸入信號的振幅和相位。即便在射頻頻率下，較寬的頻寬也同樣地特別容易受到頻率響應的影響。

除了實體世界固有的雜訊之外，瞬時頻寬上的任何頻率響應，都會造成DUT輸出信號的缺損。如未能有效隔離缺損和量測結果，DUT效能則會顯著下滑。雖然工程師可透過等化來減少頻率響應，但這個方法有時卻不管用，因為通道響應的解析度問題，使得等化無法每一次都全面修正頻率響應。

當測試夾具的頻率響應和路徑損耗增加，信噪比（SNR）和誤差向量振幅（EVM）就會降低。VSG和信號分析儀的移除嵌入功能是常用的量測修正程序，可消除測試夾具產生的振幅和相位誤差。這個程序又稱為移動參考平面；射頻工程師可移動參考平面，藉以精確地分析其DUT。

時下，工程師較常使用向量網路分析儀（VNA）來分析測試夾具特性（如圖一）。透過這種方式，可將S2P檔傳送到信號產生器，進而對測試夾具的振幅和相位進行移除嵌入。此損耗補償檔可助您補償測試夾具的路徑損耗。

量測配置的阻抗不匹配是另一個挑戰。DUT輸入端的阻抗不匹配時有所聞，但工程師確實需盡可能地避免它對量測造成影響，因為任何阻抗不匹配，都會導致某個反射波返回信號源，並與其進行建設性地或破壞性的互動，造成入射信號出現額外的頻率漣波。當纜線同時存在入射波和反射波，量測結果將因而失真。在採用高階正交振幅調變（QAM）的密集正交分頻多工（OFDM）傳輸中，反射波對量測結果的影響更加顯著。

反射信號的能量會降低進入DUT的功率。可以使用反射儀來修正阻抗不匹配，而VNA使用者則可使用VNA架構中的反射儀來修正DUT的阻抗不匹配。有些市售的外部反射儀可納入信號產生器和信號分析儀量測配置中，但使用它們來進行修正的程序相當複雜，因此並未受到青睞。

使用多個DUT和測試系統來修正阻抗不匹配時，複雜性會大幅上升。每個測試系統都有不同的阻抗匹配。因此，使用多個測試平台測試DUT會產生不一致的量測結果，同時帶來更多挑戰。當今的測試站種類繁多，業者必須解決阻抗不匹配問題，以便實現測試系統之間的可重複性。此外，這個步驟還可節省設計驗證和製造測試時間。

使用信號產生器和分析儀進行量測時，路徑損耗修正和移除嵌入成了確保量測準確度的必要程序。使用反射儀有助於產生匹配修正的信號。結合上述要素，使用者可在特定頻率範圍內，移除嵌入信號產生器、測試夾具和阻抗不匹配組合的振幅和相位。然而，執行這類修正的難度相當高，因此大多數信號產生器和信號分析儀配置不會使用匹配修正信號產生法。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2024.1月(第386期)2024展望與回顧CTIMES雜誌】